«Зенит» победил ВЭФ в первом матче плей-офф Единой Лиги ВТБ

В стартовом матче первого раунда плей-офф Единой лиги ВТБ петербургский «Зенит» дома обыграл рижский ВЭФ со счетом 93:81 (26:15, 24:26, 23:21, 20:19).

У хозяев самым результативным игроком стал форвард Аарон Уайт, на его счету 18 очков. Дабл-дабл сделал защитник Стефан Маркович (13 очков и 11 результативных передач). В составе гостей больше всех очков набрал капитан команды Янис Блумс - 16.

Счет в серии до трех побед стал 1-0 в пользу «Зенита». Второй матч команды проведут в Петербурге 3 мая, начало встречи в 20:00.