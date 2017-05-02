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«Барселона» вырывает победу в «Эль-Класико»12«Барселона» вырывает победу в «Эль-Класико»
Голы Смолова и Каборе принесли «Краснодару» победу над тульским «Арсеналом»12Голы Смолова и Каборе принесли «Краснодару» победу над тульским «Арсеналом»
Российские теннисистки уступили бельгийкам в матче за право выступать в Мировой группе14Российские теннисистки уступили бельгийкам в матче за право выступать в Мировой группе
«Арсенал» побеждает «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии12«Арсенал» побеждает «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии
«Челси» обыграл «Тоттенхэм» и вышел в финал Кубка Англии15«Челси» обыграл «Тоттенхэм» и вышел в финал Кубка Англии