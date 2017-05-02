Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Facebook
Vkontakte
Odnoklassniki
Twitter
Instagram
Viber
YouTube
Хоккей
02:00
Эдмонтон
3 : 6
Анахайм
Футбол
15:30
Крылья Советов
1 : 1
Оренбург
Футбол
22:00
Уотфорд
0 : 1
Ливерпуль
Футбол
13:00
Томь
0 : 2
Зенит
Футбол
18:00
Краснодар
0 : 0
Анжи
Футбол
22:00
Малага
4 : 2
Севилья
Все
футбол
хоккей
теннис
баскетбол
волейбол
формула-1
Футбол.
Россия. Премьер-лига 2016/2017 Тур 26
13:00
Томь
0 : 2
Зенит
18:00
Краснодар
0 : 0
Анжи
15:30
Крылья Советов
1 : 1
Оренбург
Футбол.
Россия. Молодежное первенство 2016/2017 Тур 26
13:00
Краснодар (мол)
6 : 0
Анжи (мол)
Футбол.
Чемпионат Англии 2016/2017 Тур 35
22:00
Уотфорд
0 : 1
Ливерпуль
Футбол.
Чемпионат Испании 2016/2017 Тур 35
22:00
Малага
4 : 2
Севилья
Футбол.
Студенческая лига 2016/2017
15:30
СКФУ
1 : 0
ДГТУ
17:30
МФТИ
1 : 1
РЭУ
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Запад» 2016/2017 Тур 21
15:00
Солярис
1 : 4
Текстильщик
Хоккей.
НХЛ. Кубок Стэнли 2017 / Западная конференция 1/2 финала
02:00
Эдмонтон
3 : 6
Анахайм
Баскетбол.
Единая Лига ВТБ 2016/2017 / Плей-офф 1/4 финала
15:30
Зенит
93 : 81
ВЭФ
Результаты дня
Футбол
18:45
Урал
0 : 0
Локомотив
Футбол
21:45
Реал
- : -
Атлетико
Баскетбол
21:00
Олимпиакос
- : -
Анадолу Эфес
Хоккей
02:00
Рейнджерс
- : -
Оттава
Все
футбол
хоккей
теннис
баскетбол
волейбол
формула-1
Футбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Плей-офф 1/2 финала
21:45
Реал
- : -
Атлетико
Футбол.
Кубок России 2016/2017 Финал
18:45
Урал
0 : 0
Локомотив
Футбол.
Чемпионат Казахстана 2017 Тур 10
12:00
Окжетпес
0 : 2
Шахтер
15:00
Атырау
1 : 0
Кайсар
17:00
Актобе
1 : 1
Тараз
15:00
Акжайык
1 : 0
Тобол
16:00
Иртыш
0 : 1
Ордабасы
17:00
Астана
1 : 1
Кайрат
Хоккей.
НХЛ. Кубок Стэнли 2017 / Восточная конференция 1/2 финала
02:30
Питтсбург
2 : 3 ОТ
Вашингтон
Баскетбол.
Евролига 2016/2017 / Плей-офф Матч №5
21:00
Олимпиакос
- : -
Анадолу Эфес
Баскетбол.
НБА 2016/17 - Плей-офф / Восточная конференция 1/2 финала
02:00
Кливленд
116 : 105
Торонто
Баскетбол.
НБА 2016/17 - Плей-офф / Западная конференция 1/2 финала
04:30
Сан-Антонио
99 : 126
Хьюстон
Результаты дня
Хоккей
02:00
Рейнджерс
- : -
Оттава
Футбол
21:45
Монако
- : -
Ювентус
Хоккей
04:30
Нэшвилл
- : -
Сент-Луис
Все
футбол
хоккей
теннис
баскетбол
волейбол
формула-1
Футбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Плей-офф 1/2 финала
21:45
Монако
- : -
Ювентус
Футбол.
Студенческая лига 2016/2017
11:00
СКФУ
- : -
ОрёлГУ
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Юг» 2016/2017 Тур 17
Динамо Ставрополь
- : -
Афипс
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Восток» 2016/2017 Тур 18
Чита
- : -
Иртыш
Сахалин
- : -
Смена
Зенит Иркутск
- : -
Динамо Барнаул
Хоккей.
НХЛ. Кубок Стэнли 2017 / Восточная конференция 1/2 финала
02:00
Рейнджерс
- : -
Оттава
Хоккей.
НХЛ. Кубок Стэнли 2017 / Западная конференция 1/2 финала
04:30
Нэшвилл
- : -
Сент-Луис
Баскетбол.
НБА 2016/17 - Плей-офф / Восточная конференция 1/2 финала
03:00
Бостон
- : -
Вашингтон
Баскетбол.
Единая Лига ВТБ 2016/2017 / Плей-офф 1/4 финала
20:00
Зенит
- : -
ВЭФ
Результаты дня
Вход /
Регистрация
/
Выйти
Введите свою почту
Email
Войти через
Авторизация
Логин
Пароль
Забыли пароль?
запомнить меня
Регистрация
Логин
*
Пароль
*
показать пароль
Email
*
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие
с правилами регистрации на сайте
.
Поля, отмеченные
*
- обязательные для заполнения
Авторы
ССФ
Ставки
Бизнес
КК-2017
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Китай
ОИ-2024
Футбол
Россия
Премьер-лига
Кубок России
Переходные матчи
ПФЛ. Зона "Запад"
ПФЛ. Зона "Юг"
ПФЛ. Зона "Восток"
ФНЛ
Суперкубок России
Молодежное первенство
ПФЛ. Зона "Центр"
ПФЛ. Зона "Урал-Приволжье"
НСФЛ
Лига чемпионов
Квалификация
Таблицы групп
Календарь / результаты
Статистика
Лига Европы
Квалификация
Таблицы групп
Календарь / результаты
Статистика
Юношеская лига УЕФА
Англия
Премьер-лига
Кубок Англии
Суперкубок Англии
Испания
Примера
Кубок Испании
Суперкубок Испании
Италия
Серия А
Кубок Италии
Суперкубок Италии
Германия
Бундеслига
Переходные матчи
Кубок Германии
Суперкубок Германии
Франция
Лига 1
Кубок Франции
Суперкубок Франции
Украина
Премьер-лига
Кубок Украины
Суперкубок Украины
Казахстан
Премьер-лига
Кубок Казахстана
Суперкубок Казахстана
Евро-2016
Отборочный турнир
Финальный турнир
ЧМ-2018
Квалификация. Европа
Квалификация. Африка
Квалификация. Северная и Центральная Америка
Квалификация. Азия
Квалификация. Океания
Квалификация. Южная Америка
Кубок конфедераций
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок Азии
ЧМ среди клубов
Международный кубок чемпионов
Хоккей
70 лет хоккею
КХЛ
Регулярный чемпионат
Плей-офф
НХЛ
Регулярный чемпионат
Кубок Стэнли
МХЛ
Регулярный чемпионат
Плей-офф
ВХЛ
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Евротур
ЧМ-2017
Кубок мира
Суперсерия
Кубок Шпенглера
Молодежный ЧМ
Юниорский ЧМ
Бокс/ММА
Бокс
ММА
ACB
Bellator
Fight Night
M1-Global
Программа «Пропустил немножко»
Формула-1
Чемпионат мира
Баскетбол
Единая лига ВТБ
Евролига
Лига чемпионов
Еврокубок
Чемпионат мира
Мужчины
Женщины
Евробаскет
Мужчины
Женщины
НБА
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Физ-ра
Тренировки
Бег
Экстрим
18+
Хоккей с мячом
Чемпионат мира. Мужчины
Другие
Теннис
Барселона
Штутгарт
Турниры Большого Шлема
Кубок Федерации
ATP
WTA
Кубок Дэвиса
Биатлон
Чемпионат мира
Кубок мира. Мужчины
Кубок мира. Женщины
Чемпионат Европы
Рождественская гонка
Киберспорт
ОЛИМП Кубок РФПЛ
Легкая атлетика
Шахматы
Фигурное катание
Чемпионат России
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Прогнозы
Автоспорт
Ралли
Бобслей
Чемпионат Европы
Чемпионат мира
Борьба
Велоспорт
Волейбол
Суперлига
Мировая лига
Водные виды
Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины
Водное поло. Чемпионат Европы. Мужчины
Гандбол
Чемпионат Европы. Женщины
Чемпионат Европы. Мужчины
Чемпионат мира. Женщины
Чемпионат мира. Мужчины
Гимнастика
Горные/сноуборд
Дзюдо
Керлинг
Коньки
Чемпионат мира (отдельные дистанции)
Лыжные гонки
Мини-футбол
Суперлига
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Паралимпизм
Плавание
Пятиборье/триатлон
Регби
Санный спорт
Чемпионат Европы
Чемпионат мира
Скелетон
Чемпионат Европы
Чемпионат мира
Тяжелая атлетика
Фехтование
Хоккей на траве
Шорт-трек
Чемпионат Европы
Чемпионат мира
Блоги
Конференции
Фэнтези
Допинг
Lifestyle
Гараж
Новости
RSS
Фото
Видео
Блоги
Конференции
Фэнтези
Прогнозы
О нас
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в газете
Правовая информация
Регион
Федеральный
Санкт-Петербург
Дайджест
В ожидании финала Кубка России
Дарья Исаева
2 мая 2017, 19:21
Источник:
Photo.sovsport.ru
Комментарии (
)
Комментировать
закрыть
Данного комментария не существует
закрыть
закрыть
статистика
Таблица
Расписание матчей
Бомбардиры
Развернуть
Свернуть
/
Подробнее
еще галереи
1 мая 21:43
12
«Краснодар» и «Анжи» голов не забили
1 мая 20:55
15
«Зенит» победил ВЭФ в первом матче плей-офф Единой Лиги ВТБ
1 мая 19:49
22
Тренировки «Урала» и «Локомотива» перед финальным матчем Кубка России
1 мая 15:43
8
«Зенит» обыграл «Томь» и подвинул армейцев со второго места
1 мая 14:08
28
Формула 1. Гран-при России
30 апреля 22:40
18
«Спартак» обыграл ЦСКА
30 апреля 22:27
10
Гол Бухарова принес «Ростову» победу над «Амкаром» (фото Светланы Бекетовой)
30 апреля 13:52
19
Формула 1. Гран-при России. Квалификация
30 апреля 12:50
25
Владимир Кличко проиграл техническим нокаутом британцу Энтони Джошуа
30 апреля 02:01
22
«Динамо» стало чемпионом ФНЛ
29 апреля 20:26
19
«Рубин» обыграл «Локомотив» и прервал неудачную серию
29 апреля 19:49
8
«Реал» вырвал победу у «Валенсии»
27 апреля 23:10
14
Олимпийская сборная России разгромила норвежцев на «Кубке АЛРОСА»
27 апреля 22:18
13
«Краснодар» обыграл «Амкар»
26 апреля 22:18
12
ЦСКА разгромил «Локомотив» и вернулся на второе место
26 апреля 22:00
15
«Рубин» уступил «Тереку»
26 апреля 21:47
16
Мария Шарапова переиграла в первом круге Роберту Винчи
26 апреля 19:47
10
«Зенит» минимально победил в Оренбурге
25 апреля 23:08
12
«Спартак» с минимальным счетом обыграл «Урал»
25 апреля 22:52
11
«Ростов» победил «Уфу»
25 апреля 14:40
23
«Звезда» выбила из плей-офф «Астраханочку»
25 апреля 00:00
35
Третьяковская галерея. Лучшему вратарю ХХ века Владиславу Третьяку исполнятся 65 лет
24 апреля 01:22
12
«Барселона» вырывает победу в «Эль-Класико»
23 апреля 22:34
12
Голы Смолова и Каборе принесли «Краснодару» победу над тульским «Арсеналом»
23 апреля 22:13
14
Российские теннисистки уступили бельгийкам в матче за право выступать в Мировой группе
23 апреля 20:43
12
«Арсенал» побеждает «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии
22 апреля 21:33
15
«Челси» обыграл «Тоттенхэм» и вышел в финал Кубка Англии