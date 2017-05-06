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ЦСКА нанес поражение «Амкару» в Перми
Ирина Молокотина
6 мая 2017, 19:45
Источник:
Photo.sovsport.ru
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«Рубин» уступил «Тереку»
26 апреля 21:47
16
Мария Шарапова переиграла в первом круге Роберту Винчи
26 апреля 19:47
10
«Зенит» минимально победил в Оренбурге
25 апреля 23:08
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«Спартак» с минимальным счетом обыграл «Урал»