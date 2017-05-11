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Хоккей
17:15
Швейцария
3 : 0
Белоруссия
Футбол
19:00
Факел
1 : 2
Балтика
Футбол
21:45
Саутгемптон
0 : 2
Арсенал
Футбол
18:30
Шинник
4 : 2
Енисей
Хоккей
21:15
Финляндия
5 : 2
Словения
Футбол
21:45
Атлетико
2 : 1
Реал
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Футбол.
Лига чемпионов 2016/2017 / Плей-офф 1/2 финала
21:45
Атлетико
2 : 1
Реал
Футбол.
Чемпионат Англии 2016/2017 Тур 26
21:45
Саутгемптон
0 : 2
Арсенал
Футбол.
Россия. ФНЛ 2016/2017 Тур 36
11:30
СКА-Хабаровск
3 : 0
Спартак-2
16:00
Тамбов
3 : 0
Тосно
17:00
Мордовия
3 : 0
Волгарь
18:30
Шинник
4 : 2
Енисей
19:00
Кубань
3 : 0
Зенит-2
15:00
Сибирь
1 : 0
Спартак-Нальчик
16:00
Тюмень
2 : 0
Нефтехимик
18:00
Сокол
0 : 3
Динамо
19:00
Химки
2 : 2
Луч-Энергия
19:00
Факел
1 : 2
Балтика
Хоккей.
Чемпионат мира 2017 / Группа А
17:15
США
3 : 0
Италия
21:15
Словакия
2 : 3 Б
Германия
Хоккей.
Чемпионат мира 2017 / Группа В
17:15
Швейцария
3 : 0
Белоруссия
21:15
Финляндия
5 : 2
Словения
Хоккей.
НХЛ. Кубок Стэнли 2017 / Восточная конференция 1/2 финала
02:30
Рейнджерс
2 : 4
Оттава
Теннис.
Mutua Madrid Open 2017 1/16 финала
13:15
Раонич
6:4, 6:4
Мюллер
13:15
Нисикори
1:6, 6:0, 6:4
Шварцман
15:30
Бердых
7:6, 6:3
Хаазе
17:00
Фоньини
6:7, 6:3, 4:6
Надаль
19:55
Чорич
7:5, 6:4
Эрбер
13:15
Кириос
6:3, 6:3
Харрисон
14:30
Альмагро
1:6, 6:4, 5:7
Джокович
16:00
Куэвас
5:7, 6:4, 6:4
Маю
17:00
Симон
3:6, 6:3, 6:7
Лопес
21:00
Димитров
6:3, 7:5
Карлович
21:30
Зверев
6:7, 6:3, 6:4
Чилич
22:30
Вавринка
5:7, 6:4, 2:6
Пэр
Теннис.
Mutua Madrid Open 2017 1/8 финала
13:15
Арруабаррена
5:7, 2:6
Севастова
15:00
Вандевеге
5:7, 6:4, 7:5
Суарес Наварро
17:40
Стосур
4:6, 6:4, 4:6
Халеп
20:00
Додин
2:6, 1:6
Младенович
14:30
Ванг
4:6, 5:7
Кузнецова
16:00
Бертенс
6:1, 7:5
Бегу
18:00
Кырстя
7:5, 3:6, 6:1
Дои
21:00
Кербер
3:6, 0:5
Бушар
Баскетбол.
НБА 2016/17 - Плей-офф / Западная конференция 1/2 финала
03:00
Сан-Антонио
110 : 107
Хьюстон
Баскетбол.
Единая Лига ВТБ 2016/2017 / Плей-офф 1/4 финала
17:00
Астана
73 : 91
ЦСКА
19:00
УНИКС
71 : 83
Локомотив
Волейбол.
Суперлига 2016/2017 / 1/2 финала
16:30
Зенит-Казань
3 : 0
Белогорье
19:00
Динамо М
3 : 0
Локомотив
Волейбол.
Суперлига 2016/2017 / Матч за 5-е место
14:00
Газпром-Югра
1 : 3
Факел
Футзал.
Суперлига 2016/2017 / Четвертьфиналы
17:00
Синара
5 : 3
Динамо
18:00
Прогресс
4 : 3
Сибиряк
18:00
КПРФ
6 : 9
Дина
18:00
Тюмень
4 : 2
Газпром-Югра
Результаты дня
Хоккей
02:30
Вашингтон
0 : 2
Питтсбург
Хоккей
17:15
Россия
- : -
Дания
Хоккей
21:15
Канада
- : -
Франция
Хоккей
05:00
Анахайм
2 : 1
Эдмонтон
Хоккей
21:15
Швеция
- : -
Латвия
Футбол
22:05
Лион
- : -
Аякс
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Футбол.
Лига Европы 2016/2017 / Плей-офф 1/2 финала
22:05
Лион
- : -
Аякс
22:05
Манчестер Юнайтед
- : -
Сельта
Футбол.
Россия. Молодежное первенство 2016/2017 Тур 28
12:00
ЦСКА (мол)
2 : 2
Арсенал (мол)
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Восток» 2016/2017 Тур 19
11:00
Смена
2 : 1
Сахалин
15:00
Иртыш
0 : 1
Чита
14:30
Динамо Барнаул
2 : 1
Зенит Иркутск
Хоккей.
Чемпионат мира 2017 / Группа А
17:15
Россия
- : -
Дания
21:15
Швеция
- : -
Латвия
Хоккей.
Чемпионат мира 2017 / Группа В
17:15
Чехия
- : -
Норвегия
21:15
Канада
- : -
Франция
Хоккей.
НХЛ. Кубок Стэнли 2017 / Восточная конференция 1/2 финала
02:30
Вашингтон
0 : 2
Питтсбург
Хоккей.
НХЛ. Кубок Стэнли 2017 / Западная конференция 1/2 финала
05:00
Анахайм
2 : 1
Эдмонтон
Теннис.
Mutua Madrid Open 2017 1/4 финала
13:00
Вандевеге
1:6, 1:6
Халеп
16:30
Младенович
- : -
Кырстя
15:00
Бертенс
3:6, 2:3
Севастова
22:30
Бушар
- : -
Кузнецова
Теннис.
Mutua Madrid Open 2017 1/8 финала
13:00
Нисикори
6:4, 6:3
Феррер
15:00
Лопес
4:4
Джокович
16:30
Маррэй
- : -
Чорич
18:00
Димитров
- : -
Тим
14:30
Раонич
4:4
Гоффен
16:00
Бердых
- : -
Зверев
17:30
Пэр
- : -
Куэвас
21:00
Кириос
- : -
Надаль
Баскетбол.
НБА 2016/17 - Плей-офф / Восточная конференция 1/2 финала
03:00
Бостон
123 : 101
Вашингтон
Волейбол.
Суперлига 2016/2017 / Матч за 3-е место
16:00
Белогорье
0 : 0
Локомотив
Волейбол.
Суперлига 2016/2017 / Финал
19:45
Зенит-Казань
- : -
Динамо М
Футзал.
Суперлига 2016/2017 / Четвертьфиналы
17:00
Синара
- : -
Динамо
18:00
Прогресс
- : -
Сибиряк
17:00
Тюмень
- : -
Газпром-Югра
Результаты дня
Хоккей
17:15
Швеция
- : -
Италия
Хоккей
21:15
Дания
- : -
Германия
Футбол
21:45
Эвертон
- : -
Уотфорд
Футбол
19:30
ЦСКА
- : -
Арсенал Тула
Хоккей
21:15
Франция
- : -
Белоруссия
Футбол
22:00
Вест Бромвич
- : -
Челси
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Футбол.
Россия. Премьер-лига 2016/2017 Тур 28
19:30
ЦСКА
- : -
Арсенал Тула
Футбол.
Россия. Молодежное первенство 2016/2017 Тур 28
Амкар (мол)
- : -
Спартак (мол)
14:00
Крылья Советов (мол)
- : -
Зенит (мол)
Локомотив (мол)
- : -
Оренбург (мол)
Футбол.
Чемпионат Англии 2016/2017 Тур 37
21:45
Эвертон
- : -
Уотфорд
22:00
Вест Бромвич
- : -
Челси
Футбол.
Чемпионат Украины 2016/2017 / Второй этап / Группа II Тур 29
19:00
Волынь
- : -
Сталь
Хоккей.
Чемпионат мира 2017 / Группа А
17:15
Швеция
- : -
Италия
21:15
Дания
- : -
Германия
Хоккей.
Чемпионат мира 2017 / Группа В
17:15
Чехия
- : -
Словения
21:15
Франция
- : -
Белоруссия
Баскетбол.
НБА 2016/17 - Плей-офф / Западная конференция 1/2 финала
03:00
Хьюстон
- : -
Сан-Антонио
Баскетбол.
Единая Лига ВТБ 2016/2017 / Плей-офф 1/4 финала
16:00
УНИКС
- : -
Локомотив
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Сезон 2017 / Гран-при Испании
11:00
Гран-при Испании. Практика I
15:00
Гран-при Испании. Практика II
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Юрию Семину - 70 лет!
11 мая 2017, 15:57
Источник:
Photo.sovsport.ru
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