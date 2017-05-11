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«Реал» уступил «Атлетико»,но по сумме двух матчей вышел в финал Лиги Чемпионов12«Реал» уступил «Атлетико»,но по сумме двух матчей вышел в финал Лиги Чемпионов
«Ювентус» вновь обыграл «Монако» и вышел в финал Лиги чемпионов13«Ювентус» вновь обыграл «Монако» и вышел в финал Лиги чемпионов
Сборная России разгромила немцев на чемпионате мира12Сборная России разгромила немцев на чемпионате мира
«Анжи» и «Локомотив» голов друг другу не забили (фото Сергей Расулов-младший ФК «Анжи»)8«Анжи» и «Локомотив» голов друг другу не забили (фото Сергей Расулов-младший ФК «Анжи»)
Лица победы. Московский «Спартак» стал чемпионом России34Лица победы. Московский «Спартак» стал чемпионом России
«Зенит» проиграл «Тереку» и безнадежно отстал от первого места14«Зенит» проиграл «Тереку» и безнадежно отстал от первого места
«Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед»12«Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед»
Россия разгромила сборную Италии на чемпионате мира8Россия разгромила сборную Италии на чемпионате мира
«Спартак» обыграл «Томь» и увеличил до 11 очков преимущество над «Зенитом»23«Спартак» обыграл «Томь» и увеличил до 11 очков преимущество над «Зенитом»
ЦСКА нанес поражение «Амкару» в Перми21ЦСКА нанес поражение «Амкару» в Перми
Сборная России одержала победу над шведами в первом матче чемпионата мира10Сборная России одержала победу над шведами в первом матче чемпионата мира
«Зенит» готовится к матчу с «Тереком»12«Зенит» готовится к матчу с «Тереком»
Гол Рэшфорда принес «МЮ» выездную победу над «Сельтой»22Гол Рэшфорда принес «МЮ» выездную победу над «Сельтой»
«Ювентус» обыграл «Монако» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов12«Ювентус» обыграл «Монако» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов
Найди себя на матче «Урал» - «Локомотив»!96Найди себя на матче «Урал» - «Локомотив»!
«Реал» благодаря хет-трику Роналду разгромил «Атлетико» в первом полуфинальном матче ЛЧ15«Реал» благодаря хет-трику Роналду разгромил «Атлетико» в первом полуфинальном матче ЛЧ
«Локомотив» обыграл «Урал» и стал обладателем Кубка России25«Локомотив» обыграл «Урал» и стал обладателем Кубка России
В ожидании финала Кубка России17В ожидании финала Кубка России
«Краснодар» и «Анжи» голов не забили12«Краснодар» и «Анжи» голов не забили
«Зенит» победил ВЭФ в первом матче плей-офф Единой Лиги ВТБ15«Зенит» победил ВЭФ в первом матче плей-офф Единой Лиги ВТБ
Тренировки «Урала» и «Локомотива» перед финальным матчем Кубка России22Тренировки «Урала» и «Локомотива» перед финальным матчем Кубка России
«Зенит» обыграл «Томь» и подвинул армейцев со второго места8«Зенит» обыграл «Томь» и подвинул армейцев со второго места
Формула 1. Гран-при России28Формула 1. Гран-при России
«Спартак» обыграл ЦСКА18«Спартак» обыграл ЦСКА
Гол Бухарова принес «Ростову» победу над «Амкаром» (фото Светланы Бекетовой)10Гол Бухарова принес «Ростову» победу над «Амкаром» (фото Светланы Бекетовой)
Формула 1. Гран-при России. Квалификация19Формула 1. Гран-при России. Квалификация
Владимир Кличко проиграл техническим нокаутом британцу Энтони Джошуа25Владимир Кличко проиграл техническим нокаутом британцу Энтони Джошуа