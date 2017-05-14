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Чемпионат Испании 2016/2017 Тур 37
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Россия. ПФЛ. Зона «Юг» 2016/2017 Тур 27
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НХЛ. Кубок Стэнли 2017 / Восточная конференция Финал
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Mutua Madrid Open 2017 Финал
19:00
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Internazionali BNL d'Italia 2017 1/32 финала
13:00
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Янг
16:00
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Рамос-Винолас
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НБА 2016/17 - Плей-офф / Западная конференция Финал
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11:00
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Чемпионат Англии 2016/2017 Тур 28
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Россия. ПФЛ. Зона «Запад» 2016/2017 Тур 23
15:00
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Текстильщик
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Студенческая лига 2016/2017 Этап 17. Евпатория
10:00
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Чемпионат мира 2017 / Группа В
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Internazionali BNL d'Italia 2017 1/32 финала
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Internazionali BNL d'Italia 2017 1/32 финала
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Церемония чествования ветеранов «Динамо»
14 мая 2017, 21:05
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