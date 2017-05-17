Кубок РФПЛ отправился на «Открытие Арену»

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Хоккей
17:15
Чехия
1 : 3
Швейцария
Теннис
20:40
Шарапова
4:6, 6:3, 2:1
Лючич-Барони
Хоккей
21:15
Германия
4 : 3 Б
Латвия
Хоккей
17:15
Россия
3 : 5
США
Хоккей
21:15
Канада
5 : 2
Финляндия
Футбол
21:45
Арсенал
2 : 0
Сандерленд
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Футбол.
Россия. Молодежное первенство 2016/2017 Тур 29
11:00
Урал (мол)
1 : 1
Локомотив (мол)
14:00
Спартак (мол)
1 : 0
Терек (мол)
13:00
Арсенал (мол)
2 : 0
Амкар (мол)
16:30
Анжи (мол)
1 : 0
Ростов (мол)
Футбол.
Чемпионат Англии 2016/2017 Тур 34
21:45
Арсенал
2 : 0
Сандерленд
22:00
Манчестер Сити
3 : 1
Вест Бромвич
Футбол.
Студенческая лига 2016/2017 Этап 17. Евпатория
10:00
УрФУ
3 : 0
ДГТУ
12:30
РЭУ
0 : 0
СГАФКСТ
15:00
ОрёлГУ
0 : 3
СГУ
17:30
КФУ
2 : 1
КНИТУ-КАИ
10:00
ТГУ
3 : 1
ЮФУ
15:00
СКФУ
2 : 0
МФТИ
17:30
КубГУ
2 : 1
СПбГУПТД
Хоккей.
Чемпионат мира 2017 / Групповой этап / Группа А
13:15
Швеция
4 : 2
Словакия
21:15
Германия
4 : 3 Б
Латвия
17:15
Россия
3 : 5
США
Хоккей.
Чемпионат мира 2017 / Групповой этап / Группа В
13:15
Белоруссия
4 : 3
Норвегия
21:15
Канада
5 : 2
Финляндия
17:15
Чехия
1 : 3
Швейцария
Хоккей.
НХЛ. Кубок Стэнли 2017 / Восточная конференция Финал
03:00
Питтсбург
1 : 0
Оттава
Теннис.
Internazionali BNL d'Italia 2017 1/16 финала
15:55
Гоффен
3:6, 6:3, 6:2
Вердаско
16:30
Бердых
6:3, 6:4
Берлок
21:00
Харрисон
3:6, 2:6
Чилич
16:00
Бедене
6:7, 2:6
Джокович
16:30
Майер
6:7, 6:7
Изнер
22:00
Маррэй
2:6, 4:6
Фоньини
Теннис.
Internazionali BNL d'Italia 2017 1/16 финала
12:00
Конта
6:3, 6:0
Путинцева
20:40
Шарапова
4:6, 6:3, 2:1
Лючич-Барони
16:30
Синякова
1:6, 6:7
Кузнецова
Теннис.
Internazionali BNL d'Italia 2017 1/32 финала
12:00
Маннарино
4:6, 6:7
Куэвас
13:30
Андерсон
4:6, 6:4, 4:6
Зверев
15:55
Феррер
4:6, 6:3, 6:1
Лопес
16:20
Эскобедо
0:6, 6:4, 6:7
Хаас
12:00
Сок
6:4, 1:6, 7:5
Шварцман
13:30
Маю
3:6, 4:6
Пэр
16:00
Каррено-Буста
6:3, 6:3
Симон
16:30
Долгополов
4:6, 2:6
Баутиста-Агут
Теннис.
Internazionali BNL d'Italia 2017 1/32 финала
12:00
Петкович
3:6, 4:6
Контавейт
13:00
Киз
6:2, 5:7, 5:7
Гаврилова
13:30
Никулеску
6:2, 2:6, 1:6
Бертенс
16:15
Младенович
6:7, 5:7
Гёргес
16:30
Макарова
6:2, 6:1
Винчи
12:00
Севастова
6:4, 6:4
Бегу
13:30
Дои
4:6, 6:7
Беллис
13:30
Остапенко
6:3, 6:4
Роджерс
16:15
Дэвис
6:2, 5:7, 6:3
Суарес Наварро
16:30
Бачински
6:2, 6:2
Бабош
Баскетбол.
НБА 2016/17 - Плей-офф / Восточная конференция 1/2 финала
03:00
Бостон
115 : 105
Вашингтон
Результаты дня
Футбол
17:30
Урал
0 : 0
Локомотив
Футбол
19:30
Зенит
- : -
Краснодар
Футбол
19:30
Рубин
- : -
ЦСКА
Футбол
17:30
Оренбург
0 : 0
Уфа
Футбол
19:30
Спартак
- : -
Терек
Футбол
19:30
Анжи
- : -
Ростов
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Футбол.
Россия. Премьер-лига 2016/2017 Тур 29
15:00
Томь
0 : 2
Крылья Советов
17:30
Оренбург
0 : 0
Уфа
19:30
Спартак
- : -
Терек
19:30
Анжи
- : -
Ростов
17:30
Урал
0 : 0
Локомотив
19:30
Зенит
- : -
Краснодар
19:30
Рубин
- : -
ЦСКА
19:30
Арсенал Тула
- : -
Амкар
Футбол.
Россия. Молодежное первенство 2016/2017 Тур 29
10:00
Томь (мол)
2 : 0
Крылья Советов (мол)
12:00
Зенит (мол)
1 : 3
Краснодар (мол)
10:00
Оренбург (мол)
3 : 1
Уфа (мол)
12:00
Рубин (мол)
1 : 0
ЦСКА (мол)
Футбол.
Россия. ФНЛ 2016/2017 Тур 27
14:30
Сокол
1 : 0
Химки
Футбол.
Чемпионат Англии 2016/2017 Тур 28
21:45
Саутгемптон
- : -
Манчестер Юнайтед
Футбол.
Кубок Италии 2016/2017 Финал
22:00
Ювентус
- : -
Лацио
Футбол.
Чемпионат Испании 2016/2017 Тур 21
22:00
Сельта
- : -
Реал
Футбол.
Чемпионат Франции 2016/2017 Тур 31
22:00
Монако
- : -
Сент-Этьен
Футбол.
Кубок Украины 2016/2017 Финал
21:00
Шахтер
- : -
Динамо Киев
Футбол.
Студенческая лига 2016/2017 Этап 17. Евпатория
09:30
ОрёлГУ
2 : 1
ЮФУ
12:00
ДГТУ
5 : 1
МФТИ
14:30
СКФУ
0 : 4
РЭУ
09:30
ТГУ
2 : 5
СГУ
14:30
КФУ
2 : 0
СПбГУ
Хоккей.
НХЛ. Кубок Стэнли 2017 / Западная конференция Финал
03:00
Нэшвилл
2 : 1
Анахайм
Теннис.
Internazionali BNL d'Italia 2017 1/16 финала
13:00
Нисикори
7:5, 6:2
Феррер
15:30
Троицки
3:6, 4:6
Зверев
16:20
Сок
6:4, 3:6, 0:0
Веселы
17:45
Каррено-Буста
- : -
Баутиста-Агут
20:00
Штруфф
- : -
Куэрри
15:00
Эдмунд
5:7, 4:6
Дель Потро
16:15
Альмагро
0:3
Надаль
17:00
Хаас
3:4
Раонич
18:20
Тим
- : -
Куэвас
20:30
Вавринка
- : -
Пэр
Теннис.
Internazionali BNL d'Italia 2017 1/16 финала
12:00
Зигемунд
4:6, 4:6
Халеп
12:00
Свитолина
6:4, 7:6
Корне
13:30
Павлюченкова
7:6, 6:2
Севастова
13:30
Дэвис
1:6, 1:6
Плишкова
16:20
Кербер
4:6, 0:6
Контавейт
12:00
Беллис
4:6, 0:6
Бертенс
12:00
Бартель
6:3, 6:4
Ванг
13:30
Гаврилова
7:5, 3:6, 6:3
Гарсия
14:00
Гёргес
2:6, 7:6, 6:1
Янкович
16:45
Стрыцова
4:6, 0:0
Бачински
17:15
Цуренко
1:3
Уильямс
22:00
Остапенко
- : -
Мугуруса
18:00
Цибулкова
- : -
Макарова
Баскетбол.
НБА 2016/17 - Плей-офф / Западная конференция Финал
04:00
Голден Стэйт
136 : 100
Сан-Антонио
Результаты дня
Хоккей
03:00
Оттава
- : -
Питтсбург
Хоккей
17:15
США
- : -
Финляндия
Хоккей
21:15
Канада
- : -
Германия
Хоккей
17:15
Россия
- : -
Чехия
Хоккей
21:15
Швейцария
- : -
Швеция
Футбол
21:45
Лестер Сити
- : -
Тоттенхэм
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Футбол.
Чемпионат Англии 2016/2017 Тур 34
21:45
Лестер Сити
- : -
Тоттенхэм
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Запад» 2016/2017 Тур 22
13:30
Домодедово
- : -
Солярис
Хоккей.
Чемпионат мира 2017 / Плей-офф 1/4 финала
17:15
Россия
- : -
Чехия
21:15
Швейцария
- : -
Швеция
17:15
США
- : -
Финляндия
21:15
Канада
- : -
Германия
Хоккей.
НХЛ. Кубок Стэнли 2017 / Восточная конференция Финал
03:00
Оттава
- : -
Питтсбург
Баскетбол.
НБА 2016/17 - Плей-офф / Восточная конференция Финал
03:30
Бостон
- : -
Кливленд
Футзал.
Суперлига 2016/2017 / 1/2 финала
Сибиряк
- : -
Динамо
Дина
- : -
Газпром-Югра
Результаты дня
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Кубок РФПЛ отправился на «Открытие Арену»
17 мая 2017, 17:15
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17 мая 17:30
16
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17
Сборная России проиграла команде США
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Сборная России разгромила Латвию на чемпионате мира
15 мая 15:17
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Болельщики «Тоттенхэма» прощаются с «Уайт Харт Лэйн»
14 мая 21:19
13
«Ростов» победил «Рубин»
14 мая 21:05
28
Церемония чествования ветеранов «Динамо»
14 мая 20:18
10
Футболистам «Динамо» вручили кубок ФНЛ после матча с «Шинником»
13 мая 22:14
15
«Локомотив» разгромил «Оренбург», а Лоськов установил рекорд российского футбола
13 мая 21:26
16
«Спартак» побеждает «Амкар» в Перми
13 мая 21:00
8
Дубль Дзюбы принес «Зениту» победу над «Крыльями Советов»
13 мая 20:19
10
Сборная России забросила шесть безответных шайб Словакии
13 мая 17:02
16
Роналдиньо открыл парк Кубка Конфедераций в Казани
13 мая 12:03
11
«Челси» под руководством Антонио Конте стал чемпионом Англии
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ЦСКА разгромил «Арсенал»
12 мая 00:19
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Временный поверенный в делах Мексики в РФ Хоакин Херардо Пастрана Уранга в редакции «Советского спорта»
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