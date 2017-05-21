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Умер Владимир Перетурин20Умер Владимир Перетурин
Сборная России завоевала бронзовые медали чемпионата мира12Сборная России завоевала бронзовые медали чемпионата мира
Зинедин Зидан привел «Реал» к чемпионству10Зинедин Зидан привел «Реал» к чемпионству
«Спартак» завершил сезон поражением от «Арсенала»34«Спартак» завершил сезон поражением от «Арсенала»
«Ростов» проиграл «Оренбургу» и потерял место в еврокубках14«Ростов» проиграл «Оренбургу» и потерял место в еврокубках
ЦСКА разгромил «Анжи» и завоевал путевку в Лигу чемпионов12ЦСКА разгромил «Анжи» и завоевал путевку в Лигу чемпионов
Тула в дыму: беспорядки на матче «Арсенал» – «Спартак»14Тула в дыму: беспорядки на матче «Арсенал» – «Спартак»
Всероссийский день футбола в Лужниках32Всероссийский день футбола в Лужниках
Канада одержала волевую победу над Россией и вышла в финал чемпионата мира24Канада одержала волевую победу над Россией и вышла в финал чемпионата мира
Тренировка «Зенита» перед матчем с «Локомотивом»24Тренировка «Зенита» перед матчем с «Локомотивом»
«Спартак» – чемпион России по футболу-2016/17!22«Спартак» – чемпион России по футболу-2016/17!
«Спартак» разгромил «Терек» благодаря дублю Глушакова16«Спартак» разгромил «Терек» благодаря дублю Глушакова
Голы Витиньо и Дзагоева принесли ЦСКА победу над «Рубином»21Голы Витиньо и Дзагоева принесли ЦСКА победу над «Рубином»
Гол Дзюбы принес «Зениту» победу над «Краснодаром»21Гол Дзюбы принес «Зениту» победу над «Краснодаром»
Кубок РФПЛ прибыл на «Открытие Арену»11Кубок РФПЛ прибыл на «Открытие Арену»
Круглый стол «Объекты спортивной инфраструктуры в России и их страхование»16Круглый стол «Объекты спортивной инфраструктуры в России и их страхование»
Кубок РФПЛ отправился на «Открытие Арену»8Кубок РФПЛ отправился на «Открытие Арену»
Сборная России проиграла команде США17Сборная России проиграла команде США
Сборная России разгромила Латвию на чемпионате мира11Сборная России разгромила Латвию на чемпионате мира
Болельщики «Тоттенхэма» прощаются с «Уайт Харт Лэйн»15Болельщики «Тоттенхэма» прощаются с «Уайт Харт Лэйн»
«Ростов» победил «Рубин»13«Ростов» победил «Рубин»
Церемония чествования ветеранов «Динамо»28Церемония чествования ветеранов «Динамо»
Футболистам «Динамо» вручили кубок ФНЛ после матча с «Шинником»10Футболистам «Динамо» вручили кубок ФНЛ после матча с «Шинником»
«Локомотив» разгромил «Оренбург», а Лоськов установил рекорд российского футбола15«Локомотив» разгромил «Оренбург», а Лоськов установил рекорд российского футбола
«Спартак» побеждает «Амкар» в Перми16«Спартак» побеждает «Амкар» в Перми
Дубль Дзюбы принес «Зениту» победу над «Крыльями Советов»8Дубль Дзюбы принес «Зениту» победу над «Крыльями Советов»
Сборная России забросила шесть безответных шайб Словакии10Сборная России забросила шесть безответных шайб Словакии