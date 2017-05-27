«Арсенал» победил «Челси» и завоевал Кубок Англии

Футболисты лондонского «Арсенала» обыграли земляков из «Челси» в финальном матче Кубка Англии.



Встреча, прошедшая в субботу в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась победой «канониров» со счетом 2:1. На четвертой минуте отличился чилийский нападающий «Арсенала» Алексис Санчес. На 68-й минуте «Челси» остался вдесятером после удаления Виктора Мозеса. Однако спустя восемь минут «Челси» сравнял счет – мяч забил Диего Коста. На 79-й минуте победный для «Арсенала» мяч забил Аарон Рэмси.



Таким образом, «Арсенал» в 13-й раз в своей истории завоевал национальный Кубок, оторвавшись по этому показателю от «Манчестер Юнайтед», у которого 12 трофеев. В активе «Челси» по-прежнему семь побед в Кубке Англии.