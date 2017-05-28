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Теннис  Кербер2:6, 2:6Макарова
Формула-1  Гран-при Монако. Гонка
Баскетбол  ЦСКА84 : 71Локомотив
Теннис  МакХэйл5:7, 4:6Кузнецова
Футбол  Оренбург0 : 0 (3:5)СКА-Хабаровск
Футбол  Арсенал Тула1 : 0Енисей
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«СКА-Хабаровск» обыграл «Оренбург» и вышел в РФПЛ (фото Михаила Докудовского)10«СКА-Хабаровск» обыграл «Оренбург» и вышел в РФПЛ (фото Михаила Докудовского)
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«Зенит» обыграл «Химки» в первом матче 1/2 финала плей-офф Единой Лиги ВТБ19«Зенит» обыграл «Химки» в первом матче 1/2 финала плей-офф Единой Лиги ВТБ
Сборная России провела тренировку15Сборная России провела тренировку
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Вечер закрытия сезона КХЛ20Вечер закрытия сезона КХЛ
Пресс-конференция, посвященная Кубку европейских чемпионов по хоккею на траве18Пресс-конференция, посвященная Кубку европейских чемпионов по хоккею на траве
Умер Владимир Перетурин20Умер Владимир Перетурин
Сборная России завоевала бронзовые медали чемпионата мира12Сборная России завоевала бронзовые медали чемпионата мира
Зинедин Зидан привел «Реал» к чемпионству10Зинедин Зидан привел «Реал» к чемпионству
«Ювентус» в шестой раз подряд стал чемпионом Италии8«Ювентус» в шестой раз подряд стал чемпионом Италии
«Спартак» завершил сезон поражением от «Арсенала»34«Спартак» завершил сезон поражением от «Арсенала»
«Ростов» проиграл «Оренбургу» и потерял место в еврокубках14«Ростов» проиграл «Оренбургу» и потерял место в еврокубках
ЦСКА разгромил «Анжи» и завоевал путевку в Лигу чемпионов12ЦСКА разгромил «Анжи» и завоевал путевку в Лигу чемпионов
Тула в дыму: беспорядки на матче «Арсенал» – «Спартак»14Тула в дыму: беспорядки на матче «Арсенал» – «Спартак»
Всероссийский день футбола в Лужниках32Всероссийский день футбола в Лужниках
Канада одержала волевую победу над Россией и вышла в финал чемпионата мира24Канада одержала волевую победу над Россией и вышла в финал чемпионата мира
Тренировка «Зенита» перед матчем с «Локомотивом»24Тренировка «Зенита» перед матчем с «Локомотивом»
«Спартак» – чемпион России по футболу-2016/17!22«Спартак» – чемпион России по футболу-2016/17!
«Спартак» разгромил «Терек» благодаря дублю Глушакова16«Спартак» разгромил «Терек» благодаря дублю Глушакова
Голы Витиньо и Дзагоева принесли ЦСКА победу над «Рубином»21Голы Витиньо и Дзагоева принесли ЦСКА победу над «Рубином»
Гол Дзюбы принес «Зениту» победу над «Краснодаром»21Гол Дзюбы принес «Зениту» победу над «Краснодаром»
Кубок РФПЛ прибыл на «Открытие Арену»11Кубок РФПЛ прибыл на «Открытие Арену»
Круглый стол «Объекты спортивной инфраструктуры в России и их страхование»16Круглый стол «Объекты спортивной инфраструктуры в России и их страхование»
Кубок РФПЛ отправился на «Открытие Арену»8Кубок РФПЛ отправился на «Открытие Арену»