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Джеко, Канте, «Юве» – все герои сезона 2016/17

Евгений Ломоносов
Источник:  «Советский спорт»
  • Джеко, Канте, «Юве» – все герои сезона 2016/17
  • Джеко, Канте, «Юве» – все герои сезона 2016/17
  • Джеко, Канте, «Юве» – все герои сезона 2016/17
  • Джеко, Канте, «Юве» – все герои сезона 2016/17
  • Джеко, Канте, «Юве» – все герои сезона 2016/17
  • Джеко, Канте, «Юве» – все герои сезона 2016/17

Финалами национальных кубков завершился футбольный сезон в большинстве европейских стран. «Советский спорт» подводит итоги сезона, собрав все самые важные результаты главных топ-чемпионатов Европы.

 
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