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«Нэшвилл» разгромил «Питтсбург» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли

Источник:  Gettyimages.ru
  • Хоккеисты «Нэшвилла» перед началом матча
  • Джейк Гюнцель (справа) добивает шайбу в ворота и выводит «Питтсбург» вперед
  • Понтус Аберг (№46) против Иэна Коула
  • Калле Ярнкрок (№19) и Мэтт Каллен
  • Крейг Смит точным броском в третьем периоде делает счет разгромным
  • Пекка Ринне защищает ворота «Нэшвилла»
  • Виктор Арвидсон (справа) порхает перед голкипером «Питтсбурга» Мэттом Мюрреем
  • «Нэшвилл» одерживает важную победу и возвращает интригу в финальную серию
  • Сидни Кросби и Евгению Малкину есть о чем задуматься. В этом матче они не нанесли ни одного броска по воротам!
  • У Мэтта Мюррея было очень много работы
  • Пять шайб влетело в ворота «пингвинов»
  • Маттиас Экхольм и Роман Йоси празднуют заброшенную шайбу

В третьем матче серии финала Кубка Стэнли «Нэшвилл» на домашнем льду обыграл «Питтсбург» со счетом 5:1.

В составе победителей голами отметились Роман Йози, Фредерик Годро, Джеймс Нил, Крэйг Смит и Маттиас Экхольм, а у гостей единственную шайбу забросил Джейк Гюнцель.

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на льду 15 минут 53 секунды, но полезными действиями не отметился. 

В серии до четырех побед «пингвины», несмотря на поражение», ведут в счете – 2-1. Четвертый матч противостояния состоится 6 июня также в «Нэшвилле».
 
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