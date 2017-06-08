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Теннис  Халеп6:4, 2:4Плишкова
Баскетбол  ЦСКА29 : 23Химки
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Минута спорта от TechnoGym на ПМЭФ-201725Минута спорта от TechnoGym на ПМЭФ-2017
Дания и Германия не выявили победителя в товарищеском матче9Дания и Германия не выявили победителя в товарищеском матче
«Нэшвилл» сравнял счет в серии с «Питтсбургом»12«Нэшвилл» сравнял счет в серии с «Питтсбургом»
Братство кольца. Как на ПМЭФ-2017 в баскетбол играли14Братство кольца. Как на ПМЭФ-2017 в баскетбол играли
«Химки» в третий раз победили «Зенит» и вышли в финал Единой лиги ВТБ14«Химки» в третий раз победили «Зенит» и вышли в финал Единой лиги ВТБ
«Нэшвилл» разгромил «Питтсбург» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли12«Нэшвилл» разгромил «Питтсбург» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли
Мадридский «Реал» разгромил «Ювентус» в финале Лиги чемпионов26Мадридский «Реал» разгромил «Ювентус» в финале Лиги чемпионов
«Реал» и «Ювентус» готовятся к финалу Лиги чемпионов18«Реал» и «Ювентус» готовятся к финалу Лиги чемпионов
«Советский спорт» на Петербургском Международном экономическом форуме34«Советский спорт» на Петербургском Международном экономическом форуме
Наталья Водянова в гостях у «Советского спорта» на ПМЭФ-201710Наталья Водянова в гостях у «Советского спорта» на ПМЭФ-2017
Открытая тренировка Сергея Ковалева10Открытая тренировка Сергея Ковалева
«Советский спорт» на Петербургском Международном экономическом форуме58«Советский спорт» на Петербургском Международном экономическом форуме
Направление на финал. ЦСКА в третий раз победил «Локомотив-Кубань»23Направление на финал. ЦСКА в третий раз победил «Локомотив-Кубань»
Джеко, Канте, «Юве» – все герои сезона 2016/176Джеко, Канте, «Юве» – все герои сезона 2016/17
ЦСКА побил «Спартак» в Филях15ЦСКА побил «Спартак» в Филях
«Арсенал» переиграл «Енисей» и сохранил прописку в РФПЛ16«Арсенал» переиграл «Енисей» и сохранил прописку в РФПЛ
Чемпионский парад СКА24Чемпионский парад СКА
«СКА-Хабаровск» обыграл «Оренбург» и вышел в РФПЛ10«СКА-Хабаровск» обыграл «Оренбург» и вышел в РФПЛ
Зеленый марафон «Бегущие сердца»31Зеленый марафон «Бегущие сердца»
«Арсенал» победил «Челси» и завоевал Кубок Англии12«Арсенал» победил «Челси» и завоевал Кубок Англии
Сборная России отправилась в Австрию на подготовку к Кубку конфедераций19Сборная России отправилась в Австрию на подготовку к Кубку конфедераций
«Зенит» обыграл «Химки» в первом матче 1/2 финала плей-офф Единой Лиги ВТБ19«Зенит» обыграл «Химки» в первом матче 1/2 финала плей-офф Единой Лиги ВТБ
Сборная России провела тренировку15Сборная России провела тренировку
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Аякс» в финале Лиги Европы24«Манчестер Юнайтед» обыграл «Аякс» в финале Лиги Европы
Вечер закрытия сезона КХЛ20Вечер закрытия сезона КХЛ
Пресс-конференция, посвященная Кубку европейских чемпионов по хоккею на траве18Пресс-конференция, посвященная Кубку европейских чемпионов по хоккею на траве
Умер Владимир Перетурин20Умер Владимир Перетурин