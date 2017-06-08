Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Facebook
Vkontakte
Odnoklassniki
Twitter
Instagram
Viber
YouTube
Футбол
21:45
Италия
3 : 0
Уругвай
Футбол
22:30
Испания
2 : 2
Колумбия
Все
футбол
хоккей
теннис
баскетбол
волейбол
формула-1
Футбол.
Клубы / Сборные. Товарищеские матчи
21:45
Италия
3 : 0
Уругвай
22:30
Испания
2 : 2
Колумбия
Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Океания / Третий раунд / Группа A
07:00
Фиджи
2 : 2
Новая Каледония
Теннис.
Roland Garros 2017 / Женщины 1/4 финала
15:00
Свитолина
6:3, 6:7, 0:6
Халеп
15:00
Гарсия
6:7, 4:6
Плишкова
Теннис.
Roland Garros 2017 / Мужчины 1/4 финала
12:00
Каррено-Буста
2:6, 0:2
Надаль
17:20
Маррэй
2:6, 6:1, 7:6, 6:1
Нисикори
12:00
Тим
7:6, 6:3, 6:0
Джокович
17:45
Вавринка
6:3, 6:3, 6:1
Чилич
Результаты дня
Теннис
17:30
Халеп
6:4, 2:4
Плишкова
Баскетбол
19:30
ЦСКА
29 : 23
Химки
Все
футбол
хоккей
теннис
баскетбол
волейбол
формула-1
Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Азия / Третий раунд / Группа B Тур 8
13:00
Австралия
3 : 2
Саудовская Аравия
Теннис.
Roland Garros 2017 / Женщины 1/2 финала
16:00
Остапенко
7:6, 3:6, 6:3
Бачински
17:30
Халеп
6:4, 2:4
Плишкова
Баскетбол.
НБА 2016/17 - Плей-офф / Финал Финал
04:00
Кливленд
113 : 118
Голден Стэйт
Баскетбол.
Единая Лига ВТБ 2016/2017 / Плей-офф Финал
19:30
ЦСКА
29 : 23
Химки
Результаты дня
Хоккей
03:00
Питтсбург
- : -
Нэшвилл
Футбол
19:00
Россия
- : -
Чили
Футбол
21:45
Голландия
- : -
Люксембург
Футбол
13:05
Бразилия
- : -
Аргентина
Футбол
21:45
Латвия
- : -
Португалия
Футбол
21:45
Швеция
- : -
Франция
Все
футбол
хоккей
теннис
баскетбол
волейбол
формула-1
Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Европа / Группа A
21:45
Белоруссия
- : -
Болгария
21:45
Швеция
- : -
Франция
21:45
Голландия
- : -
Люксембург
Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Европа / Группа B
21:45
Андорра
- : -
Венгрия
21:45
Фареры
- : -
Швейцария
21:45
Латвия
- : -
Португалия
Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Европа / Группа H
21:45
Босния
- : -
Греция
21:45
Эстония
- : -
Бельгия
21:45
Гибралтар
- : -
Кипр
Футбол.
Клубы / Сборные. Товарищеские матчи
13:05
Бразилия
- : -
Аргентина
19:00
Россия
- : -
Чили
Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. КОНКАКАФ / Пятый раунд Тур 5
03:00
США
- : -
Тринидад и Тобаго
05:00
Коста-Рика
- : -
Панама
05:00
Мексика
- : -
Гондурас
Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Океания / Третий раунд / Группа B
07:00
Соломоновы острова
- : -
Папуа Новая Гвинея
Хоккей.
НХЛ. Кубок Стэнли 2017 / Кубок Стэнли - Финал
03:00
Питтсбург
- : -
Нэшвилл
Волейбол.
Мировая лига 2017
16:10
Канада
- : -
Бразилия
18:30
Италия
- : -
США
19:40
Иран
- : -
Бельгия
16:40
Сербия
- : -
Аргентина
19:10
Болгария
- : -
Польша
21:30
Франция
- : -
Россия
Формула-1.
Сезон 2017 / Гран-при Канады
17:00
Гран-при Канады. Практика I
21:00
Гран-при Канады. Практика II
Результаты дня
Вход /
Регистрация
/
Выйти
Введите свою почту
Email
Войти через
Авторизация
Логин
Пароль
Забыли пароль?
запомнить меня
Регистрация
Логин
*
Пароль
*
показать пароль
Email
*
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие
с правилами регистрации на сайте
.
Поля, отмеченные
*
- обязательные для заполнения
Авторы
ССФ
Ставки
КК-2017
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Китай
ОИ-2024
.
Новый сайт
Футбол
Россия
Премьер-лига
ФНЛ
Суперкубок России
Молодежное первенство
ПФЛ. Зона "Центр"
ПФЛ. Зона "Урал-Приволжье"
НСФЛ
Таблица трансферов
Кубок России
Переходные матчи
ПФЛ. Зона "Запад"
ПФЛ. Зона "Юг"
ПФЛ. Зона "Восток"
РФПЛ-прогноз
Лига чемпионов
Квалификация
Таблицы групп
Календарь / результаты
Статистика
Лига чемпионов-прогноз
Лига Европы
Квалификация
Таблицы групп
Календарь / результаты
Статистика
ЧМ-2018
Квалификация. Европа
Квалификация. Африка
Квалификация. Северная и Центральная Америка
Квалификация. Азия
Квалификация. Океания
Квалификация. Южная Америка
Кубок конфедераций
Юношеская лига УЕФА
Англия
Премьер-лига
Кубок Англии
Суперкубок Англии
АПЛ-прогноз
Испания
Примера
Кубок Испании
Суперкубок Испании
Примера-прогноз
Италия
Серия А
Кубок Италии
Суперкубок Италии
Серия А-прогноз
Германия
Бундеслига
Переходные матчи
Кубок Германии
Суперкубок Германии
Бундеслига-прогноз
Франция
Лига 1
Кубок Франции
Суперкубок Франции
Лига 1-прогноз
Украина
Премьер-лига
Кубок Украины
Суперкубок Украины
Казахстан
Премьер-лига
Кубок Казахстана
Суперкубок Казахстана
Отборочный турнир
Финальный турнир
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок Азии
ЧМ среди клубов
Международный кубок чемпионов
Хоккей
ЧМ-2017
70 лет хоккею
КХЛ
Регулярный чемпионат
Плей-офф
НХЛ
Регулярный чемпионат
Кубок Стэнли
МХЛ
Регулярный чемпионат
Плей-офф
ВХЛ
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Евротур
Кубок мира
Суперсерия
Кубок Шпенглера
Молодежный ЧМ
Юниорский ЧМ
Теннис
ATP
Акапулько
Барселона
Галле
Дубай
Итоговый турнир ATP
Лондон
Майами
Монте-Карло
Пекин
Рио-де-Жанейро
Санкт-Петербург
Цинциннати
Базель
Вашингтон
Гамбург
Индиан-Уэллс
Кубок Кремля. Мужчины
Мадрид
Монреаль
Париж
Рим
Роттердам
Токио
Шанхай
WTA
Антверпен
Брисбен
Дубай
Истборн
Мадрид
Нью-Хейвен
Рим
Сидней
Стэнфорд
Торонто
Цинциннати
Штутгарт
Бирмингем
Доха
Индиан-Уэллс
Кубок Кремля. Женщины
Майами
Пекин
Санкт-Петербург
Сингапур
Токио
Ухань
Чарльстон
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Кубок Дэвиса
Кубок Федерации
Бокс/ММА
Бокс
ММА
ACB
Bellator
Fight Night
M1-Global
Программа «Пропустил немножко»
Формула-1
Чемпионат мира
Баскетбол
Единая лига ВТБ
Евролига
Лига чемпионов
Еврокубок
Чемпионат мира
Мужчины
Женщины
Евробаскет
Мужчины
Женщины
НБА
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Бизнес
Другие
18+
Биатлон
Чемпионат мира
Кубок мира. Мужчины
Кубок мира. Женщины
Чемпионат Европы
Рождественская гонка
Киберспорт
ОЛИМП Кубок РФПЛ
Легкая атлетика
Шахматы
Физ-ра
Метаморфозы
Тренировки
Бег
Экстрим
Фигурное катание
Чемпионат России
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Хоккей с мячом
Чемпионат мира. Мужчины
Прогнозы
Автоспорт
Ралли
Бобслей
Чемпионат Европы
Чемпионат мира
Борьба
Велоспорт
Волейбол
Суперлига
Мировая лига
Водные виды
Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины
Водное поло. Чемпионат Европы. Мужчины
Гандбол
Чемпионат Европы. Женщины
Чемпионат Европы. Мужчины
Чемпионат мира. Женщины
Чемпионат мира. Мужчины
Гимнастика
Горные/сноуборд
Дзюдо
Керлинг
Коньки
Чемпионат мира (отдельные дистанции)
Лыжные гонки
Мини-футбол
Суперлига
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Паралимпизм
Плавание
Пятиборье/триатлон
Регби
Санный спорт
Чемпионат Европы
Чемпионат мира
Скелетон
Чемпионат Европы
Чемпионат мира
Тяжелая атлетика
Фехтование
Хоккей на траве
Шорт-трек
Чемпионат Европы
Чемпионат мира
Блоги
Конференции
Фэнтези
Допинг
Lifestyle
Гараж
Новости
RSS
Фото
Видео
Блоги
Конференции
Фэнтези
Прогнозы
О нас
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в газете
Правовая информация
Регион
Федеральный
Санкт-Петербург
Дайджест
Сборная России готовится к Чили
Дарья Исаева
8 июня 2017, 17:37
Источник:
Photo.sovsport.ru
Комментарии (
)
Комментировать
закрыть
Данного комментария не существует
закрыть
закрыть
статистика
Таблица
Расписание матчей
Бомбардиры
Развернуть
Свернуть
/
Подробнее
еще галереи
7 июня 15:59
25
Минута спорта от TechnoGym на ПМЭФ-2017
7 июня 01:24
9
Дания и Германия не выявили победителя в товарищеском матче
6 июня 14:52
12
«Нэшвилл» сравнял счет в серии с «Питтсбургом»
6 июня 13:10
14
Братство кольца. Как на ПМЭФ-2017 в баскетбол играли
4 июня 21:06
14
«Химки» в третий раз победили «Зенит» и вышли в финал Единой лиги ВТБ
4 июня 13:51
12
«Нэшвилл» разгромил «Питтсбург» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли
4 июня 00:27
26
Мадридский «Реал» разгромил «Ювентус» в финале Лиги чемпионов
2 июня 22:43
18
«Реал» и «Ювентус» готовятся к финалу Лиги чемпионов
2 июня 14:19
34
«Советский спорт» на Петербургском Международном экономическом форуме
2 июня 13:49
10
Наталья Водянова в гостях у «Советского спорта» на ПМЭФ-2017
2 июня 05:56
10
Открытая тренировка Сергея Ковалева
1 июня 11:30
58
«Советский спорт» на Петербургском Международном экономическом форуме
31 мая 23:45
23
Направление на финал. ЦСКА в третий раз победил «Локомотив-Кубань»
31 мая 17:41
6
Джеко, Канте, «Юве» – все герои сезона 2016/17
30 мая 14:41
15
ЦСКА побил «Спартак» в Филях
29 мая 12:12
16
«Арсенал» переиграл «Енисей» и сохранил прописку в РФПЛ
28 мая 21:30
24
Чемпионский парад СКА
28 мая 19:12
10
«СКА-Хабаровск» обыграл «Оренбург» и вышел в РФПЛ
28 мая 16:16
31
Зеленый марафон «Бегущие сердца»
27 мая 22:47
12
«Арсенал» победил «Челси» и завоевал Кубок Англии
26 мая 13:07
19
Сборная России отправилась в Австрию на подготовку к Кубку конфедераций
25 мая 23:17
19
«Зенит» обыграл «Химки» в первом матче 1/2 финала плей-офф Единой Лиги ВТБ
25 мая 22:08
15
Сборная России провела тренировку
24 мая 23:58
24
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Аякс» в финале Лиги Европы
24 мая 22:57
20
Вечер закрытия сезона КХЛ
23 мая 17:53
18
Пресс-конференция, посвященная Кубку европейских чемпионов по хоккею на траве
22 мая 16:59
20
Умер Владимир Перетурин