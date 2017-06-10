Без шансов? ЦСКА во второй раз побеждает «Химки»

Баскетболисты московского ЦСКА переиграли подмосковные «Химки» во втором матче финального противостояния Единой лиги ВТБ.

Встреча, прошедшая в четверг в Москве, завершилась со счетом 99:79 в пользу ЦСКА. В его составе 23 очка набрал сербский защитник Милош Теодосич. У химчан 21 очко в активе российского защитника Алексея Шведа.

Таким образом, счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу ЦСКА. В первом матче финала баскетболисты ЦСКА переиграли «Химки» со счетом 94:88.