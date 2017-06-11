Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Вавринка2:6, 3:6, 1:6Надаль
Футбол  Ирландия1 : 1Австрия
Формула-1  Гран-при Канады. Гонка
Волейбол  Италия2 : 3Россия
Футбол  Финляндия1 : 2Украина
Футбол  Македония1 : 2Испания
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Рафаэль Надаль стал десятикратным победителем «Ролан Гаррос»

Источник:  Gettyimages.ru
  • Голливудская актриса Николь Кидман стала почетной гостьей финала
  • Рафаэль Надаль
  • Стэн Вавринка
  • Стэн Вавринка
  • Стэн Вавринка
  • Стэн Вавринка
  • Рафаэль Надаль
  • Стэн Вавринка
  • Рафаэль Надаль
  • Обессиленный Надаль падает на землю в ранге десятикратного чемпиона «Ролан Гаррос»
  • Рафаэль Надаль
  • Рафаэль Надаль
  • Рафаэль Надаль
  • Рафаэль Надаль
  • Рафаэль Надаль (справа) и Стэн Вавринка

Финальный матч «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде между испанцем Рафаэлем Надалем и швейцарцем Стэном Вавринкой завершился победой испанского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:2, 6:3, 6:1 в пользу Надаля.

Матч продолжался два часа и пять минут. Испанец сделал больше эйсов (4-1), двойных ошибок у соперников не было. При этом у Вавринки больше невынужденных ошибок (29-12). Для Надаля это десятая победа на «Ролан Гаррос» в его карьере и 15-я – на турнирах «Большого шлема».
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
еще галереи
Елена Остапенко сенсационно выигрывает «Ролан Гаррос»9Елена Остапенко сенсационно выигрывает «Ролан Гаррос»
Без шансов? ЦСКА во второй раз побеждает «Химки»15Без шансов? ЦСКА во второй раз побеждает «Химки»
Сборные России и Чили сыграли вничью37Сборные России и Чили сыграли вничью
95 тысяч человек увидело победу Аргентины над Бразилией в товарищеском матче1295 тысяч человек увидело победу Аргентины над Бразилией в товарищеском матче
«Питтсбург» громит «Нэшвилл» в пятом матче финальной серии15«Питтсбург» громит «Нэшвилл» в пятом матче финальной серии
ЦСКА обыграл «Химки» в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ20ЦСКА обыграл «Химки» в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ
Сборная России готовится к Чили19Сборная России готовится к Чили
Минута спорта от TechnoGym на ПМЭФ-201725Минута спорта от TechnoGym на ПМЭФ-2017
Дания и Германия не выявили победителя в товарищеском матче9Дания и Германия не выявили победителя в товарищеском матче
«Нэшвилл» сравнял счет в серии с «Питтсбургом»12«Нэшвилл» сравнял счет в серии с «Питтсбургом»
Братство кольца. Как на ПМЭФ-2017 в баскетбол играли14Братство кольца. Как на ПМЭФ-2017 в баскетбол играли
«Химки» в третий раз победили «Зенит» и вышли в финал Единой лиги ВТБ14«Химки» в третий раз победили «Зенит» и вышли в финал Единой лиги ВТБ
«Нэшвилл» разгромил «Питтсбург» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли12«Нэшвилл» разгромил «Питтсбург» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли
Мадридский «Реал» разгромил «Ювентус» в финале Лиги чемпионов26Мадридский «Реал» разгромил «Ювентус» в финале Лиги чемпионов
«Реал» и «Ювентус» готовятся к финалу Лиги чемпионов18«Реал» и «Ювентус» готовятся к финалу Лиги чемпионов
«Советский спорт» на Петербургском Международном экономическом форуме34«Советский спорт» на Петербургском Международном экономическом форуме
Наталья Водянова в гостях у «Советского спорта» на ПМЭФ-201710Наталья Водянова в гостях у «Советского спорта» на ПМЭФ-2017
Открытая тренировка Сергея Ковалева10Открытая тренировка Сергея Ковалева
«Советский спорт» на Петербургском Международном экономическом форуме58«Советский спорт» на Петербургском Международном экономическом форуме
Направление на финал. ЦСКА в третий раз победил «Локомотив-Кубань»23Направление на финал. ЦСКА в третий раз победил «Локомотив-Кубань»
Джеко, Канте, «Юве» – все герои сезона 2016/176Джеко, Канте, «Юве» – все герои сезона 2016/17
ЦСКА побил «Спартак» в Филях15ЦСКА побил «Спартак» в Филях
«Арсенал» переиграл «Енисей» и сохранил прописку в РФПЛ16«Арсенал» переиграл «Енисей» и сохранил прописку в РФПЛ
Чемпионский парад СКА24Чемпионский парад СКА
«СКА-Хабаровск» обыграл «Оренбург» и вышел в РФПЛ10«СКА-Хабаровск» обыграл «Оренбург» и вышел в РФПЛ
Зеленый марафон «Бегущие сердца»31Зеленый марафон «Бегущие сердца»
«Арсенал» победил «Челси» и завоевал Кубок Англии12«Арсенал» победил «Челси» и завоевал Кубок Англии