Рафаэль Надаль стал десятикратным победителем «Ролан Гаррос»

Финальный матч «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде между испанцем Рафаэлем Надалем и швейцарцем Стэном Вавринкой завершился победой испанского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:2, 6:3, 6:1 в пользу Надаля.

Матч продолжался два часа и пять минут. Испанец сделал больше эйсов (4-1), двойных ошибок у соперников не было. При этом у Вавринки больше невынужденных ошибок (29-12). Для Надаля это десятая победа на «Ролан Гаррос» в его карьере и 15-я – на турнирах «Большого шлема».