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Виктория Лопырева взошла на борт «Footboat-2017»21Виктория Лопырева взошла на борт «Footboat-2017»
Камерун и Австралия разошлись миром12Камерун и Австралия разошлись миром
Пресс-конференция «Россия любит футбол» на «Footboat-2017»17Пресс-конференция «Россия любит футбол» на «Footboat-2017»
Сборная России уступила команде Португалии35Сборная России уступила команде Португалии
Просмотр матча Россия – Португалия на «Footboat-2017»30Просмотр матча Россия – Португалия на «Footboat-2017»
Презентация Kick off china на «Footboat-2017»26Презентация Kick off china на «Footboat-2017»
Сборная Германии обыграла австралийцев на Кубке конфедераций28Сборная Германии обыграла австралийцев на Кубке конфедераций
Мексика вырвала ничью у Португалии в добавленное время19Мексика вырвала ничью у Португалии в добавленное время
Виват, король, виват! Фоторепортаж «Советского спорта» об удивительных встречах Пеле во время его визита в Россию7Виват, король, виват! Фоторепортаж «Советского спорта» об удивительных встречах Пеле во время его визита в Россию
Сергей Ковалев вновь проиграл Андре Уорду12Сергей Ковалев вновь проиграл Андре Уорду
Сборная России стартовала с победы над Новой Зеландией на Кубке конфедераций40Сборная России стартовала с победы над Новой Зеландией на Кубке конфедераций
Сборная России разминается перед матчем с Новой Зеландией12Сборная России разминается перед матчем с Новой Зеландией
Король футбола Пеле приехал в Москву18Король футбола Пеле приехал в Москву
Тренировка сборной Португалии в Казани15Тренировка сборной Португалии в Казани
2 миллиона человек пришло на чемпионский парад «Голден Стейт»122 миллиона человек пришло на чемпионский парад «Голден Стейт»
Посол Германии Рюдигер фон Фрич в редакции «Советского спорта»16Посол Германии Рюдигер фон Фрич в редакции «Советского спорта»
ЦСКА в третий раз одолел «Химки» и стал победителем Единой лиги ВТБ17ЦСКА в третий раз одолел «Химки» и стал победителем Единой лиги ВТБ
Дети движения «Россия любит футбол!» встречают сборную России в отеле31Дети движения «Россия любит футбол!» встречают сборную России в отеле
Рашид Рахимов в редакции «Советского спорта»8Рашид Рахимов в редакции «Советского спорта»
«Голден Стэйт» обыграл «Кливленд» и в четвертый раз стал чемпионом НБА33«Голден Стэйт» обыграл «Кливленд» и в четвертый раз стал чемпионом НБА
«Питтсбург» Малкина во второй раз кряду завоевал Кубок Стэнли27«Питтсбург» Малкина во второй раз кряду завоевал Кубок Стэнли
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Канады12Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Канады
Рафаэль Надаль стал десятикратным победителем «Ролан Гаррос»15Рафаэль Надаль стал десятикратным победителем «Ролан Гаррос»
Елена Остапенко сенсационно выигрывает «Ролан Гаррос»9Елена Остапенко сенсационно выигрывает «Ролан Гаррос»
Без шансов? ЦСКА во второй раз побеждает «Химки»15Без шансов? ЦСКА во второй раз побеждает «Химки»
Сборные России и Чили сыграли вничью37Сборные России и Чили сыграли вничью
95 тысяч человек увидело победу Аргентины над Бразилией в товарищеском матче1295 тысяч человек увидело победу Аргентины над Бразилией в товарищеском матче