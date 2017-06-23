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Тренировка сборной Португалии в Санкт-Петербурге на стадионе «Турбостроитель»20Тренировка сборной Португалии в Санкт-Петербурге на стадионе «Турбостроитель»
Круглый стол на тему «Страхование» на «Footboat-2017»20Круглый стол на тему «Страхование» на «Footboat-2017»
Сборные Германии и Чили сыграли вничью12Сборные Германии и Чили сыграли вничью
Виктория Лопырева взошла на борт «Footboat-2017»21Виктория Лопырева взошла на борт «Footboat-2017»
Камерун и Австралия разошлись миром12Камерун и Австралия разошлись миром
Пресс-конференция «Россия любит футбол» на «Footboat-2017»17Пресс-конференция «Россия любит футбол» на «Footboat-2017»
Сборная России уступила команде Португалии35Сборная России уступила команде Португалии
Просмотр матча Россия – Португалия на «Footboat-2017»30Просмотр матча Россия – Португалия на «Footboat-2017»
Презентация Kick off china на «Footboat-2017»26Презентация Kick off china на «Footboat-2017»
Сборная Германии обыграла австралийцев на Кубке конфедераций28Сборная Германии обыграла австралийцев на Кубке конфедераций
Мексика вырвала ничью у Португалии в добавленное время19Мексика вырвала ничью у Португалии в добавленное время
Виват, король, виват! Фоторепортаж «Советского спорта» об удивительных встречах Пеле во время его визита в Россию7Виват, король, виват! Фоторепортаж «Советского спорта» об удивительных встречах Пеле во время его визита в Россию
Сергей Ковалев вновь проиграл Андре Уорду12Сергей Ковалев вновь проиграл Андре Уорду
Сборная России стартовала с победы над Новой Зеландией на Кубке конфедераций40Сборная России стартовала с победы над Новой Зеландией на Кубке конфедераций
Сборная России разминается перед матчем с Новой Зеландией12Сборная России разминается перед матчем с Новой Зеландией
Король футбола Пеле приехал в Москву18Король футбола Пеле приехал в Москву
Тренировка сборной Португалии в Казани15Тренировка сборной Португалии в Казани
2 миллиона человек пришло на чемпионский парад «Голден Стейт»122 миллиона человек пришло на чемпионский парад «Голден Стейт»
Посол Германии Рюдигер фон Фрич в редакции «Советского спорта»16Посол Германии Рюдигер фон Фрич в редакции «Советского спорта»
ЦСКА в третий раз одолел «Химки» и стал победителем Единой лиги ВТБ17ЦСКА в третий раз одолел «Химки» и стал победителем Единой лиги ВТБ
Дети движения «Россия любит футбол!» встречают сборную России в отеле31Дети движения «Россия любит футбол!» встречают сборную России в отеле
Рашид Рахимов в редакции «Советского спорта»8Рашид Рахимов в редакции «Советского спорта»
«Голден Стэйт» обыграл «Кливленд» и в четвертый раз стал чемпионом НБА33«Голден Стэйт» обыграл «Кливленд» и в четвертый раз стал чемпионом НБА
«Питтсбург» Малкина во второй раз кряду завоевал Кубок Стэнли27«Питтсбург» Малкина во второй раз кряду завоевал Кубок Стэнли
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Канады12Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Канады
Рафаэль Надаль стал десятикратным победителем «Ролан Гаррос»15Рафаэль Надаль стал десятикратным победителем «Ролан Гаррос»
Елена Остапенко сенсационно выигрывает «Ролан Гаррос»9Елена Остапенко сенсационно выигрывает «Ролан Гаррос»