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Виват, король, виват! Фоторепортаж «Советского спорта» об удивительных встречах Пеле во время его визита в Россию
|Теннис
|Павлюченкова4:6, 3:6Уотсон
|Теннис
|Плишкова6:7, 6:2, 6:4Кузнецова
|Футбол
|Германия4 : 1Мексика
|Футбол
|Кайрат6 : 0Атлантас
|Футбол
|Динамо Минск2 : 1Рунавик
|Футбол
|Црвена Звезда3 : 0Флориана
|Ширак0 : 2Горица
|Кайрат6 : 0Атлантас
|Партизани1 : 3Ботев
|Тренчин5 : 1Торпедо Кутаиси
|Динамо Минск2 : 1Рунавик
|Заря Бельцы2 : 1Сараево
|Левски3 : 1Сутьеска
|Хеугесунн7 : 0Колрейн
|Маккаби Тель-Авив2 : 0Тирана
|Коннас Куэй1 : 0ХИК
|Мидтьюлланд6 : 1Дерри Сити
|Норрчёпинг5 : 0Приштина
|Црвена Звезда3 : 0Флориана
|Домжале2 : 0Флора
|Широки Бриег2 : 0Ордабасы