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Тренировка сборной Германии перед финалом Кубка конфедераций18Тренировка сборной Германии перед финалом Кубка конфедераций
Диего Марадона посетил ВТБ Арену Парк16Диего Марадона посетил ВТБ Арену Парк
Сборная Чили готовится к финалу Кубка конфедераций18Сборная Чили готовится к финалу Кубка конфедераций
Дружеская фотосессия с сотрудниками и сотрудницами «Советского спорта»14Дружеская фотосессия с сотрудниками и сотрудницами «Советского спорта»
Эксклюзивное интервью Диего Марадоны «Советскому спорту»18Эксклюзивное интервью Диего Марадоны «Советскому спорту»
Диего Марадона прилетел в Москву9Диего Марадона прилетел в Москву
Пресс-конференция, посвященная Международному дню спортивного журналиста22Пресс-конференция, посвященная Международному дню спортивного журналиста
Презентация Специального матча,который состоится в июле 2018 на «ВТБ Арена Парк»18Презентация Специального матча,который состоится в июле 2018 на «ВТБ Арена Парк»
Сборная Германии разгромила Мексику и вышла в финал Кубка конфедераций23Сборная Германии разгромила Мексику и вышла в финал Кубка конфедераций
Сборная Чили обыграла Португалию и вышла в финал Кубка конфедераций25Сборная Чили обыграла Португалию и вышла в финал Кубка конфедераций
Сборная России покидает Кубок конфедераций23Сборная России покидает Кубок конфедераций
Как на «Footboat-2017» смотрели матч Россия - Мексика28Как на «Footboat-2017» смотрели матч Россия - Мексика
Португалия разгромила сборную Новой Зеландии12Португалия разгромила сборную Новой Зеландии
«Footboat-2017» День танцев и гостей36«Footboat-2017» День танцев и гостей
Тренировка сборной России накануне решающего матча с Мексикой12Тренировка сборной России накануне решающего матча с Мексикой
Тренировка сборной Португалии в Санкт-Петербурге на стадионе «Турбостроитель»20Тренировка сборной Португалии в Санкт-Петербурге на стадионе «Турбостроитель»
Круглый стол на тему «Страхование» на «Footboat-2017»32Круглый стол на тему «Страхование» на «Footboat-2017»
Сборные Германии и Чили сыграли вничью12Сборные Германии и Чили сыграли вничью
Виктория Лопырева взошла на борт «Footboat-2017»21Виктория Лопырева взошла на борт «Footboat-2017»
Камерун и Австралия разошлись миром12Камерун и Австралия разошлись миром
Пресс-конференция «Россия любит футбол» на «Footboat-2017»17Пресс-конференция «Россия любит футбол» на «Footboat-2017»
Сборная России уступила команде Португалии35Сборная России уступила команде Португалии
Просмотр матча Россия – Португалия на «Footboat-2017»30Просмотр матча Россия – Португалия на «Footboat-2017»
Презентация Kick off china на «Footboat-2017»26Презентация Kick off china на «Footboat-2017»
Сборная Германии обыграла австралийцев на Кубке конфедераций28Сборная Германии обыграла австралийцев на Кубке конфедераций
Мексика вырвала ничью у Португалии в добавленное время19Мексика вырвала ничью у Португалии в добавленное время
Виват, король, виват! Фоторепортаж «Советского спорта» об удивительных встречах Пеле во время его визита в Россию7Виват, король, виват! Фоторепортаж «Советского спорта» об удивительных встречах Пеле во время его визита в Россию