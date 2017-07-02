Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Facebook
Vkontakte
Odnoklassniki
Twitter
Instagram
Viber
YouTube
Теннис
14:30
Плишкова
6:4, 6:4
Возняцки
Футбол
18:30
Спартак
3 : 2
Вождовац
Футбол
18:10
ЦСКА
3 : 0
Партизан
Футбол
23:45
США
2 : 1
Гана
Все
футбол
теннис
баскетбол
волейбол
формула-1
Футбол.
Клубы / Сборные. Товарищеские матчи
18:10
ЦСКА
3 : 0
Партизан
23:45
США
2 : 1
Гана
18:30
Спартак
3 : 2
Вождовац
Футбол.
Чемпионат Казахстана 2017 Тур 18
15:00
Окжетпес
1 : 0
Атырау
16:00
Тараз
0 : 1
Астана
16:00
Кайсар
0 : 0
Акжайык
Теннис.
Aegon International 2017 Финал
14:30
Плишкова
6:4, 6:4
Возняцки
Результаты дня
Футбол
15:00
Португалия
2 : 1
Мексика
Футбол
21:00
Чили
0 : 1
Германия
Все
футбол
теннис
баскетбол
волейбол
формула-1
Футбол.
Кубок конфедераций 2017 / Плей-офф Финал
21:00
Чили
0 : 1
Германия
Футбол.
Кубок конфедераций 2017 / Плей-офф Матч за 3-е место
15:00
Португалия
2 : 1
Мексика
Футбол.
Чемпионат Казахстана 2017 Тур 18
16:00
Шахтер
0 : 2
Актобе
Результаты дня
Все
футбол
теннис
баскетбол
волейбол
формула-1
Результаты дня
Вход /
Регистрация
/
Выйти
Введите свою почту
Email
Войти через
Авторизация
Логин
Пароль
Забыли пароль?
запомнить меня
Регистрация
Логин
*
Пароль
*
показать пароль
Email
*
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие
с правилами регистрации на сайте
.
Поля, отмеченные
*
- обязательные для заполнения
Авторы
ССФ
Бизнес
Ставки
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Китай
ОИ-2024
КК-2017
Футбол
Россия
Таблица трансферов
Переходные матчи
Кубок России
Молодежное первенство
ПФЛ. Зона "Центр"
ПФЛ. Зона "Урал-Приволжье"
НСФЛ
Премьер-лига
ФНЛ
Суперкубок России
ПФЛ. Зона "Запад"
ПФЛ. Зона "Юг"
ПФЛ. Зона "Восток"
РФПЛ-прогноз
Лига чемпионов
Квалификация
Таблицы групп
Календарь / результаты
Статистика
Лига чемпионов-прогноз
Лига Европы
Квалификация
Таблицы групп
Календарь / результаты
Статистика
ЧМ-2018
Квалификация. Европа
Квалификация. Африка
Квалификация. Северная и Центральная Америка
Квалификация. Азия
Квалификация. Океания
Квалификация. Южная Америка
Кубок конфедераций
Юношеская лига УЕФА
Англия
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Суперкубок Англии
АПЛ-прогноз
Испания
Примера
Кубок Испании
Суперкубок Испании
Примера-прогноз
Италия
Серия А
Кубок Италии
Суперкубок Италии
Серия А-прогноз
Германия
Бундеслига
Переходные матчи
Кубок Германии
Суперкубок Германии
Бундеслига-прогноз
Франция
Лига 1
Переходные матчи
Кубок Франции
Суперкубок Франции
Лига 1-прогноз
Украина
Премьер-лига
Кубок Украины
Суперкубок Украины
Казахстан
Премьер-лига
Кубок Казахстана
Суперкубок Казахстана
Отборочный турнир
Финальный турнир
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок Азии
ЧМ среди клубов
Международный кубок чемпионов
Хоккей
ЧМ-2017
70 лет хоккею
КХЛ
Регулярный чемпионат
Плей-офф
НХЛ
Регулярный чемпионат
Кубок Стэнли
МХЛ
Регулярный чемпионат
Плей-офф
ВХЛ
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Евротур
Кубок мира
Суперсерия
Кубок Шпенглера
Молодежный ЧМ
Юниорский ЧМ
Бокс/ММА
Бокс
ММА
ACB
Bellator
Fight Night
M1-Global
Программа «Пропустил немножко»
Ф-1
Чемпионат мира
Баскетбол
Единая лига ВТБ
Евролига
Еврокубок
Чемпионат мира
Мужчины
Женщины
Евробаскет
Мужчины
Женщины
НБА
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Киберспорт
Новый сайт
Другие
Теннис
Истборн - 2017
WTA
Roland Garros
US Open
Кубок Федерации
ATP
Australian Open
Wimbledon
Кубок Дэвиса
18+
Биатлон
Чемпионат мира
Кубок мира. Мужчины
Кубок мира. Женщины
Чемпионат Европы
Рождественская гонка
Легкая атлетика
Шахматы
Физ-ра
Метаморфозы
Тренировки
Бег
Экстрим
Фигурное катание
Чемпионат России
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Хоккей с мячом
Чемпионат мира. Мужчины
Прогнозы
Автоспорт
Ралли
Бобслей
Чемпионат Европы
Чемпионат мира
Борьба
Велоспорт
Волейбол
Суперлига
Мировая лига
Водные виды
Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины
Водное поло. Чемпионат Европы. Мужчины
Гандбол
Чемпионат Европы. Женщины
Чемпионат Европы. Мужчины
Чемпионат мира. Женщины
Чемпионат мира. Мужчины
Гимнастика
Горные/сноуборд
Дзюдо
Керлинг
Коньки
Чемпионат мира (отдельные дистанции)
Лыжные гонки
Мини-футбол
Суперлига
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Паралимпизм
Плавание
Пятиборье/триатлон
Регби
Санный спорт
Чемпионат Европы
Чемпионат мира
Скелетон
Чемпионат Европы
Чемпионат мира
Тяжелая атлетика
Фехтование
Хоккей на траве
Шорт-трек
Чемпионат Европы
Чемпионат мира
Блоги
Конференции
Фэнтези
Допинг
Lifestyle
Гараж
Новости
RSS
Фото
Видео
Блоги
Конференции
Фэнтези
Прогнозы
О нас
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в газете
Правовая информация
Регион
Федеральный
Санкт-Петербург
Дайджест
Закрытие Кубка конфедераций
Дарья Исаева
2 июля 2017, 20:36
Источник:
Photo.sovsport.ru
Комментарии (
)
Комментировать
закрыть
Данного комментария не существует
закрыть
закрыть
статистика
Таблица
Расписание матчей
Бомбардиры
Развернуть
Свернуть
/
Подробнее
еще галереи
2 июля 17:54
24
Сборная Португалии обыграла Мексику и заняла третье место на Кубке конфедераций
2 июля 17:00
16
Первые кадры официальной фотосессии Диего Марадоны в «Хоккейном городе СКА»
2 июля 14:25
8
Диего Армандо Марадона пробует лед в Санкт-Петербурге (фото Сергея Колушева)
2 июля 13:21
7
Диего Марадона хочет сыграть за сборную России! По хоккею!
1 июля 21:22
5
Диего Марадона прилетел в Санкт-Петербург
1 июля 21:06
18
Тренировка сборной Германии перед финалом Кубка конфедераций
30 июня 22:44
16
Диего Марадона посетил ВТБ Арену Парк
30 июня 20:56
18
Сборная Чили готовится к финалу Кубка конфедераций
30 июня 19:03
14
Дружеская фотосессия с сотрудниками и сотрудницами «Советского спорта»
30 июня 18:53
18
Эксклюзивное интервью Диего Марадоны «Советскому спорту»
30 июня 16:29
9
Диего Марадона прилетел в Москву
30 июня 15:41
22
Пресс-конференция, посвященная Международному дню спортивного журналиста
29 июня 22:52
18
Презентация Специального матча,который состоится в июле 2018 на «ВТБ Арена Парк»
29 июня 21:59
23
Сборная Германии разгромила Мексику и вышла в финал Кубка конфедераций
29 июня 00:16
25
Сборная Чили обыграла Португалию и вышла в финал Кубка конфедераций
24 июня 21:26
23
Сборная России покидает Кубок конфедераций
24 июня 21:11
28
Как на «Footboat-2017» смотрели матч Россия - Мексика
24 июня 20:49
12
Португалия разгромила сборную Новой Зеландии
23 июня 22:37
36
«Footboat-2017» День танцев и гостей
23 июня 21:02
12
Тренировка сборной России накануне решающего матча с Мексикой
23 июня 15:53
20
Тренировка сборной Португалии в Санкт-Петербурге на стадионе «Турбостроитель»
23 июня 14:49
32
Круглый стол на тему «Страхование» на «Footboat-2017»
23 июня 01:17
12
Сборные Германии и Чили сыграли вничью
22 июня 22:02
21
Виктория Лопырева взошла на борт «Footboat-2017»
22 июня 21:41
12
Камерун и Австралия разошлись миром
22 июня 19:52
17
Пресс-конференция «Россия любит футбол» на «Footboat-2017»
21 июня 20:28
35
Сборная России уступила команде Португалии