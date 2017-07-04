«Зенит» одержал волевую победу над «Аустрией»
Источник: ФК «Зенит»
|Теннис
|Веснина3:6, 3:6Азаренко
|Теннис
|Маррэй- : -Браун
|Теннис
|Надаль- : -Янг
|Теннис
|Бемельманс6:4, 6:2, 3:5Медведев
|Футбол
|ЦСКА- : -Виторул
|Волейбол
|Россия- : -Канада
|Цибулкова6:4, 6:4Брэйди
|Саккари6:7, 6:4, 6:4Плишкова
|Уотсон6:0, 6:4Севастова
|Конта7:6, 4:6, 6:6Векич
|Ванг- : -Уильямс
|Росол5:7, 7:6, 6:4, 3:6, 7:9Мюллер
|Тсонга6:1, 7:5, 6:2Болелли
|Монтейро6:3, 4:4, 6:7, 1:1Хачанов
|Нисикори6:4, 6:7, 6:1, 1:2Стаховский
|Бемельманс6:4, 6:2, 3:5Медведев