Андрей Канчельскис в редакции «Советского спорта»
Источник: Photo.sovsport.ru
|Теннис
|Макарова0:6, 5:7Кузнецова
|Теннис
|Касаткина- : -Контавейт
|Теннис
|Рублев5:6Рамос-Винолас
|Теннис
|Павлашек2:6, 2:6, 1:6Джокович
|Теннис
|Раонич3:6, 2:2Южный
|Волейбол
|Бразилия- : -Россия
|Дачия0 : 4Шкендия
|Ордабасы0 : 0Широки Бриег
|Судува1 : 1Шахтер Слг
|Пелистер0 : 2Лех
|Елгава0 : 1Ференцварош
|Атлантас1 : 2Кайрат
|ХИК2 : 0Коннас Куэй
|Гандзасар0 : 0Младость Подгорица
|Слован- : -Пюник
|Интер Баку- : -Младость Лучани
|Вадуц- : -Бала Таун
|Ружомберок- : -Войводина
|Торпедо Кутаиси- : -Тренчин
|Бангор Сити- : -Люнгбю
|Б-36- : -Нымме Калью
|Олимпия Любляна- : -ВПС
|Вашаш- : -Бейтар
|Фольгоре Фальчано- : -Валлетта
|Горица- : -Ширак
|Зета- : -Железничар
|Лепченко7:6, 2:6, 2:6Херцог
|Мария4:6, 2:6Вандевеге
|Радванска5:7, 7:6, 6:3МакХэйл
|Дияс6:4, 7:6Родионова
|Викмайер2:6, 4:5Мугуруса
|Димитров6:3, 6:2, 6:1Багдатис
|Зверев6:1, 6:2, 2:6, 3:6, 6:4Кукушкин
|Монфис7:6, 6:4, 6:4Эдмунд
|Дель Потро4:6, 4:6, 6:7Гулбис
|Тим5:7, 6:4, 6:2, 2:2Симон