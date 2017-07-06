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Теннис  Макарова0:6, 5:7Кузнецова
Теннис  Касаткина- : -Контавейт
Теннис  Рублев5:6Рамос-Винолас
Теннис  Павлашек2:6, 2:6, 1:6Джокович
Теннис  Раонич3:6, 2:2Южный
Волейбол  Бразилия- : -Россия
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Пресс-конференция, посвященная Международному дню спортивного журналиста22Пресс-конференция, посвященная Международному дню спортивного журналиста
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Сборная Чили обыграла Португалию и вышла в финал Кубка конфедераций25Сборная Чили обыграла Португалию и вышла в финал Кубка конфедераций
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«Footboat-2017» День танцев и гостей36«Footboat-2017» День танцев и гостей
Тренировка сборной России накануне решающего матча с Мексикой12Тренировка сборной России накануне решающего матча с Мексикой
Тренировка сборной Португалии в Санкт-Петербурге на стадионе «Турбостроитель»20Тренировка сборной Португалии в Санкт-Петербурге на стадионе «Турбостроитель»
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