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Плавание. Чемпионат мира. Плавание. Мужчины. Открытая вода. 5 км 11:00 Финал

Синхронное плавание. Чемпионат мира. Синхронное плавание. Соло. Техническая программа 12:00 Финал

Прыжки в воду. Чемпионат мира. Прыжки в воду. Смешанные пары. Вышка 10 м. 14:00 Финал

Прыжки в воду. Чемпионат мира. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 17:00 Финал