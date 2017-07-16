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Футбол  СКА-Хабаровск0 : 2Зенит
Теннис  Чилич- : -Федерер
Футбол  Ахмат- : -Амкар
Формула-1  Гран-при Великобритании. Гонка
Футбол  Рубин- : -Краснодар
Водное поло  Россия- : -Греция
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Веснина и Макарова стали чемпионками Уимблдона в парном разряде12Веснина и Макарова стали чемпионками Уимблдона в парном разряде
Мугуруса выиграла Уимблдон, победив в финале Винус Уильямс20Мугуруса выиграла Уимблдон, победив в финале Винус Уильямс
«Спартак» обыграл «Локомотив» в матче за Суперкубок России58«Спартак» обыграл «Локомотив» в матче за Суперкубок России
ZASPORT представляет новую экипировку сборной России32ZASPORT представляет новую экипировку сборной России
Презентация новой игровой формы «Зенита» сезона 2017/201813Презентация новой игровой формы «Зенита» сезона 2017/2018
Модный приговор.На какие наряды тратят свои средства лучшие баскетболисты мира10Модный приговор.На какие наряды тратят свои средства лучшие баскетболисты мира
Кузнецова обыграла Радванску и вышла в четвертьфинал Уимблдона9Кузнецова обыграла Радванску и вышла в четвертьфинал Уимблдона
Валттери Боттас выиграл Гран-при Австрии15Валттери Боттас выиграл Гран-при Австрии
«Спартак» получил золотые медали чемпионата России31«Спартак» получил золотые медали чемпионата России
Кубок мира отправился в тур по городам России23Кубок мира отправился в тур по городам России
Виктория Гамеева в редакции «Советского спорта»14Виктория Гамеева в редакции «Советского спорта»
Андрей Канчельскис в редакции «Советского спорта»14Андрей Канчельскис в редакции «Советского спорта»
«Зенит» одержал волевую победу над «Аустрией»9«Зенит» одержал волевую победу над «Аустрией»
Сборная Германии обыграла чилийцев и стала победителем Кубка конфедераций45Сборная Германии обыграла чилийцев и стала победителем Кубка конфедераций
Закрытие Кубка конфедераций17Закрытие Кубка конфедераций
Сборная Португалии обыграла Мексику и заняла третье место на Кубке конфедераций24Сборная Португалии обыграла Мексику и заняла третье место на Кубке конфедераций
Первые кадры официальной фотосессии Диего Марадоны в «Хоккейном городе СКА»16Первые кадры официальной фотосессии Диего Марадоны в «Хоккейном городе СКА»
Диего Армандо Марадона пробует лед в Санкт-Петербурге (фото Сергея Колушева)8Диего Армандо Марадона пробует лед в Санкт-Петербурге (фото Сергея Колушева)
Диего Марадона хочет сыграть за сборную России! По хоккею!7Диего Марадона хочет сыграть за сборную России! По хоккею!
Диего Марадона прилетел в Санкт-Петербург5Диего Марадона прилетел в Санкт-Петербург
Тренировка сборной Германии перед финалом Кубка конфедераций18Тренировка сборной Германии перед финалом Кубка конфедераций
Диего Марадона посетил ВТБ Арену Парк16Диего Марадона посетил ВТБ Арену Парк
Сборная Чили готовится к финалу Кубка конфедераций18Сборная Чили готовится к финалу Кубка конфедераций
Дружеская фотосессия с сотрудниками и сотрудницами «Советского спорта»14Дружеская фотосессия с сотрудниками и сотрудницами «Советского спорта»
Эксклюзивное интервью Диего Марадоны «Советскому спорту»18Эксклюзивное интервью Диего Марадоны «Советскому спорту»
Диего Марадона прилетел в Москву9Диего Марадона прилетел в Москву
Пресс-конференция, посвященная Международному дню спортивного журналиста22Пресс-конференция, посвященная Международному дню спортивного журналиста