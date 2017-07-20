Колесниченко и Пацкевич выиграли золото чемпионата мира в произвольной программе
Источник: Gettyimages.ru
|Водное поло
|Россия15 : 6Казахстан
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|Динамо Брест- : -Альтах
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|Голландия- : -Дания
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|Динамо Минск- : -Работнички
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|Црвена Звезда- : -Иртыш
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|Рейкьявик- : -Маккаби Тель-Авив
|Бней Иегуда- : -Тренчин
|Заря Бельцы- : -Аполлон
|Левски- : -Хайдук Сплит
|Одд- : -Вадуц
|Галатасарай- : -Эстерсунд
|Фола- : -Интер Баку
|АЕЛ- : -Прогресс
|Скендербеу- : -Кайрат
|Младость Подгорица- : -Штурм
|Ягеллония- : -Габала