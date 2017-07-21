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Бейтар
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Валлетта
20:30
Фола
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Кайрат
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Штурм
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Ягеллония
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Осиек
21:00
Лех
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Хеугесунн
21:00
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Валюр
21:30
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2 : 0
Иртыш
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Горица
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Паниониос
21:45
Широки Бриег
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Абердин
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22:00
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Чемпионат Европы среди женщин 2017 / Группа A Тур 2
19:00
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21:45
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Россия. ПФЛ. Зона «Юг» 2017/2018 Тур 1
17:00
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1 : 2
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17:00
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Ангушт
18:00
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1 : 0
Спартак Владикавказ
19:00
Армавир
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17:00
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Спартак-Нальчик
18:00
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1 : 0
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18:00
Биолог
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ЧМ среди женщин 2017 / Предварительный раунд
10:30
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8 : 9
Франция
13:10
Россия
15 : 6
Казахстан
18:30
Бразилия
6 : 16
Канада
21:10
Голландия
8 : 10
Венгрия
11:50
Австралия
8 : 11
Греция
14:30
Италия
15 : 8
Китай
19:50
Новая Зеландия
7 : 22
США
22:30
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Чемпионат мира. Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м
19:30
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Чемпионат мира. Синхронное плавание. Дуэты. Произвольная программа
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19:30
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1 : 0
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19:30
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1 : 3
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ЦСКА (мол)
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17:30
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10:30
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13:10
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6 : 6
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7 : 13
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14:30
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«Локомотив» победил ЦСКА
Александр Мельников
21 июля 2017, 20:28
Источник:
Photo.sovsport.ru
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