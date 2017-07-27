Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Хачанов7:6, 5:7, 6:4Бедене
Футбол  Краснодар1 : 1Люнгбю
Футбол  Португалия- : -Англия
Водное поло  Черногория9 : 8Россия
Футбол  Бней Иегуда0 : 0Зенит
Футбол  Шотландия- : -Испания
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
еще галереи
Евгений Малкин привез Кубок Стэнли в Москву31Евгений Малкин привез Кубок Стэнли в Москву
Съемки фильма о Льве Яшине27Съемки фильма о Льве Яшине
Юлия Ефимова завоевала бронзу на дистанции 100 метров брассом на чемпионате мира8Юлия Ефимова завоевала бронзу на дистанции 100 метров брассом на чемпионате мира
Чемпионат Европы по пляжному регби-201735Чемпионат Европы по пляжному регби-2017
Данис Зарипов уличен в допинге и отстранен на два года21Данис Зарипов уличен в допинге и отстранен на два года
Екатерина Макарова и Елена Веснина в гостях у «Советского спорта»20Екатерина Макарова и Елена Веснина в гостях у «Советского спорта»
«Манчестер Юнайтед» по пенальти обыграл «Реал» на Международном кубке чемпионов9«Манчестер Юнайтед» по пенальти обыграл «Реал» на Международном кубке чемпионов
Этап чемпионата мира по гонкам на самолетах в Казани28Этап чемпионата мира по гонкам на самолетах в Казани
Гол Чантурии в конце матча принес «Уралу» победу над «Динамо»25Гол Чантурии в конце матча принес «Уралу» победу над «Динамо»
«Уфа» и «Спартак» сыграли в безголевую ничью12«Уфа» и «Спартак» сыграли в безголевую ничью
Дриусси забил первые два мяча в России и принес «Зениту» волевую победу над «Рубином»21Дриусси забил первые два мяча в России и принес «Зениту» волевую победу над «Рубином»
«Краснодар» не испытал проблем в матче с «Тосно»18«Краснодар» не испытал проблем в матче с «Тосно»
«Бавария» разгромлена на Международном кубке чемпионов12«Бавария» разгромлена на Международном кубке чемпионов
«Локомотив» победил ЦСКА25«Локомотив» победил ЦСКА
Колесниченко и Пацкевич выиграли золото чемпионата мира в произвольной программе12Колесниченко и Пацкевич выиграли золото чемпионата мира в произвольной программе
Файеры, драки и солдаты. Что творилось на трибунах матча «Динамо» и «Спартака»16Файеры, драки и солдаты. Что творилось на трибунах матча «Динамо» и «Спартака»
«Динамо» на последней минуте вырвало ничью у «Спартака»39«Динамо» на последней минуте вырвало ничью у «Спартака»
«Локомотив» с минимальным счетом обыграл «Арсенал»16«Локомотив» с минимальным счетом обыграл «Арсенал»
Андрей Кириленко в редакции «Советского спорта»12Андрей Кириленко в редакции «Советского спорта»
Российские синхронистки завоевали золото в технической программе9Российские синхронистки завоевали золото в технической программе
Чемпионки Уимблдона Веснина и Макарова вернулись на родину14Чемпионки Уимблдона Веснина и Макарова вернулись на родину
Анна Чакветадзе в редакции «Советского спорта»11Анна Чакветадзе в редакции «Советского спорта»
Сергей Прядкин в редакции «Советского спорта»16Сергей Прядкин в редакции «Советского спорта»
Дубль Лаборде принес «Краснодару» победу над «Рубином»20Дубль Лаборде принес «Краснодару» победу над «Рубином»
Роджер Федерер в восьмой раз выиграл Уимблдон15Роджер Федерер в восьмой раз выиграл Уимблдон
Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Великобритании15Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Великобритании
Светлана Колесниченко и Александра Пацкевич выиграли золото чемпионата мира12Светлана Колесниченко и Александра Пацкевич выиграли золото чемпионата мира