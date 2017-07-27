«Зенит-2» с Молло обыграл «Сибирь» в ФНЛ
Источник: «Советский спорт в Санкт-Петербурге»
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|Хачанов7:6, 5:7, 6:4Бедене
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|Краснодар1 : 1Люнгбю
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|Португалия- : -Англия
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|Черногория9 : 8Россия
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|Бней Иегуда0 : 0Зенит
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|Шотландия- : -Испания
|Млада Болеслав2 : 1Скендербеу
|Тракай2 : 1Шкендия
|АЕК Ларнака2 : 0Динамо Минск
|Краснодар1 : 1Люнгбю
|Судува2 : 0Сьон
|Штурм1 : 2Фенербахче
|Астра0 : 0Александрия
|Динамо Бух0 : 1Атлетик
|Арка1 : 2Мидтьюлланд
|Университатя0 : 0Милан