Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак2 : 0Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
еще галереи
Встреча юношеской сборной России с XVI Европейского юношеского летнего олимпийского фестиваля33Встреча юношеской сборной России с XVI Европейского юношеского летнего олимпийского фестиваля
Кокорин принес «Зениту» победу над «Тосно»15Кокорин принес «Зениту» победу над «Тосно»
«Локомотив» с минимальным счетом победил «Анжи»28«Локомотив» с минимальным счетом победил «Анжи»
Юлия Ефимова заняла второе место на дистанции 50 метров брассом9Юлия Ефимова заняла второе место на дистанции 50 метров брассом
Себастьян Феттель выиграл Гран-при Венгрии14Себастьян Феттель выиграл Гран-при Венгрии
«Барселона» стала победителем Международного кубка чемпионов15«Барселона» стала победителем Международного кубка чемпионов
ЦСКА победил «СКА-Хабаровск»18ЦСКА победил «СКА-Хабаровск»
Юлия Ефимова, Антон Чупков и Евгений Рылов завоевали золото на чемпионате мира15Юлия Ефимова, Антон Чупков и Евгений Рылов завоевали золото на чемпионате мира
«Краснодар» вырвал победу у «Люнгбю» в первом матче квалификации Лиги Европы22«Краснодар» вырвал победу у «Люнгбю» в первом матче квалификации Лиги Европы
Евгений Малкин привез Кубок Стэнли в Москву31Евгений Малкин привез Кубок Стэнли в Москву
Съемки фильма о Льве Яшине27Съемки фильма о Льве Яшине
«Зенит-2» с Молло обыграл «Сибирь» в ФНЛ16«Зенит-2» с Молло обыграл «Сибирь» в ФНЛ
Юлия Ефимова завоевала бронзу на дистанции 100 метров брассом на чемпионате мира8Юлия Ефимова завоевала бронзу на дистанции 100 метров брассом на чемпионате мира
Чемпионат Европы по пляжному регби-201735Чемпионат Европы по пляжному регби-2017
Данис Зарипов уличен в допинге и отстранен на два года21Данис Зарипов уличен в допинге и отстранен на два года
Екатерина Макарова и Елена Веснина в гостях у «Советского спорта»20Екатерина Макарова и Елена Веснина в гостях у «Советского спорта»
«Манчестер Юнайтед» по пенальти обыграл «Реал» на Международном кубке чемпионов9«Манчестер Юнайтед» по пенальти обыграл «Реал» на Международном кубке чемпионов
Этап чемпионата мира по гонкам на самолетах в Казани28Этап чемпионата мира по гонкам на самолетах в Казани
Гол Чантурии в конце матча принес «Уралу» победу над «Динамо»25Гол Чантурии в конце матча принес «Уралу» победу над «Динамо»
«Уфа» и «Спартак» сыграли в безголевую ничью12«Уфа» и «Спартак» сыграли в безголевую ничью
Дриусси забил первые два мяча в России и принес «Зениту» волевую победу над «Рубином»21Дриусси забил первые два мяча в России и принес «Зениту» волевую победу над «Рубином»
«Краснодар» не испытал проблем в матче с «Тосно»18«Краснодар» не испытал проблем в матче с «Тосно»
«Бавария» разгромлена на Международном кубке чемпионов12«Бавария» разгромлена на Международном кубке чемпионов
«Локомотив» победил ЦСКА25«Локомотив» победил ЦСКА
Колесниченко и Пацкевич выиграли золото чемпионата мира в произвольной программе12Колесниченко и Пацкевич выиграли золото чемпионата мира в произвольной программе
Файеры, драки и солдаты. Что творилось на трибунах матча «Динамо» и «Спартака»16Файеры, драки и солдаты. Что творилось на трибунах матча «Динамо» и «Спартака»
«Динамо» на последней минуте вырвало ничью у «Спартака»39«Динамо» на последней минуте вырвало ничью у «Спартака»