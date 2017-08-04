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Футбол
18:00
Динамо Минск
1 : 1
АЕК Ларнака
Футбол
20:00
Спарта
0 : 1
Црвена Звезда
Футбол
20:45
Люнгбю
1 : 3
Краснодар
Футбол
20:00
Зенит
0 : 1
Бней Иегуда
Футбол
20:30
Фенербахче
1 : 1
Штурм
Футбол
21:45
Атлетик
3 : 0
Динамо Бух
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Футбол.
Лига Европы 2017/2018. Квалификация / Третий раунд
18:00
Динамо Минск
1 : 1
АЕК Ларнака
19:30
Одд
0 : 0
Динамо Загреб
20:00
Видеотон
1 : 0
Бордо
20:00
Зенит
0 : 1
Бней Иегуда
20:00
Александрия
1 : 0
Астра
18:00
Шкендия
3 : 0
Тракай
20:00
Аполлон
2 : 0
Абердин
20:00
Габала
1 : 2
Панатинаикос
20:00
Спарта
0 : 1
Црвена Звезда
20:30
Фенербахче
1 : 1
Штурм
20:30
Фола
1 : 2
Эстерсунд
21:00
ПАОК
2 : 0
Олимпик
21:00
Маритиму
2 : 0
Ботев
21:30
Альтах
3 : 1
Гент
21:30
Хайдук Сплит
2 : 0
Брондбю
20:45
Люнгбю
1 : 3
Краснодар
21:00
Скендербеу
2 : 1 (4:2)
Млада Болеслав
21:15
Лех
2 : 2
Утрехт
21:30
Мидтьюлланд
2 : 1
Арка
21:45
Атлетик
3 : 0
Динамо Бух
21:45
Милан
2 : 0
Университатя
21:45
Остенде
0 : 0
Марсель
22:00
Паниониос
0 : 1
Маккаби Тель-Авив
23:00
Брага
2 : 1
АИК
21:45
Осиек
1 : 0
ПСВ
21:45
Ружомберок
0 : 1
Эвертон
22:05
Домжале
2 : 0
Фрайбург
Футбол.
Чемпионат Европы среди женщин 2017 / Плей-офф 1/2 финала
19:00
Дания
0 : 0 (3:0)
Австрия
21:45
Голландия
3 : 0
Англия
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Урал-Приволжье» 2017/2018 Тур 3
13:00
Урал-2
1 : 3
Челябинск
16:00
Оренбург-2
0 : 1
Лада-Тольятти
18:00
Сызрань-2003
2 : 1
Волга Ульяновск
16:00
Носта
2 : 0
Нефтехимик
17:00
Анжи-Юниор
5 : 0
Крылья Советов-2
18:30
КАМАЗ
2 : 0
Зенит-Ижевск
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Запад» 2017/2018 Тур 3
18:00
Знамя Труда
2 : 3
Спартак Кострома
18:00
Коломна
3 : 3
Долгопрудный
18:00
Муром
0 : 2
Текстильщик
19:00
Луки-Энергия
0 : 0
Велес
18:00
Торпедо Владимир
3 : 2
Локомотив-Казанка
18:00
Чертаново
2 : 0
Динамо СПб - 2
18:30
Псков-747
1 : 0
ЦРФСО
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Центр» 2017/2018 Тур 3
17:00
Строгино
1 : 2
Рязань
18:00
Металлург Липецк
2 : 1
Динамо Брянск
18:30
Калуга
1 : 0
Химик Нм
19:00
Энергомаш
1 : 1
Зоркий
17:00
Ротор-Волгоград-2
3 : 0
Зенит Пн
18:00
Сокол
1 : 1
Торпедо
19:00
Сатурн
1 : 2
Арарат
Теннис.
Citi Open 2017 1/16 финала
00:30
Багдатис
6:4, 6:1
Харрисон
00:30
Турсунов
1:6, 2:6
Мюллер
02:00
Бхамбри
6:3, 4:6, 7:5
Монфис
03:30
Сэндгрен
6:3, 3:0
Кириос
00:30
Зверев
4:6, 6:3, 7:6
Томпсон
02:00
Жазири
4:6, 1:6
Андерсон
02:00
Эдмунд
5:7, 6:4, 3:6
Димитров
03:30
Джонсон
6:3, 4:6, 6:7
Медведев
Теннис.
Citi Open 2017 1/8 финала
23:00
Раонич
7:6, 6:3
Багдатис
23:00
Дональдсон
6:7, 2:6
Сок
Результаты дня
Футбол
20:00
Анжи
- : -
Ростов
Футбол
21:45
Ноттингем Форест
- : -
Миллуолл
Футбол
21:45
Сандерленд
- : -
Дерби Каунти
Футбол
21:45
Монако
- : -
Тулуза
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Футбол.
Россия. Премьер-лига 2017/2018 Тур 4
20:00
Анжи
- : -
Ростов
Футбол.
Россия. Молодежное первенство 2017/2018 Тур 4
14:00
Анжи (мол)
2 : 2
Ростов (мол)
19:00
Локомотив (мол)
- : -
СКА-Хабаровск (мол)
16:00
Динамо (мол)
4 : 1
Амкар (мол)
Футбол.
Чемпионшип 2017/2018 Тур 1
21:45
Сандерленд
- : -
Дерби Каунти
21:45
Ноттингем Форест
- : -
Миллуолл
Футбол.
Чемпионат Франции 2017/2018 Тур 1
21:45
Монако
- : -
Тулуза
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Юг» 2017/2018 Тур 3
17:00
Академия им. В.Понедельника
2 : 2
Дружба
17:00
Биолог
2 : 1
Ангушт
18:00
Афипс
- : -
Черноморец
19:00
Чайка
- : -
Спартак-Нальчик
17:00
Динамо Ставрополь
3 : 3
СКА
17:00
Легион-Динамо
3 : 3
Спартак Владикавказ
19:00
Армавир
- : -
Машук-КМВ
Теннис.
Citi Open 2017 1/8 финала
00:30
Тим
3:6, 7:6, 6:7
Андерсон
02:00
Пауль
6:7, 6:4, 6:3
Мюллер
03:30
Зверев
7:5, 7:5
Сэндгрен
00:30
Пеллья
7:6, 3:6, 1:6
Бхамбри
02:00
Дель Потро
4:6, 5:7
Нисикори
03:30
Медведев
6:4, 6:2
Димитров
Результаты дня
Футбол
12:00
Зенит (мол)
- : -
Спартак (мол)
Футбол
17:30
Динамо
- : -
Амкар
Футбол
19:30
Астон Вилла
- : -
Халл Сити
Футбол
15:00
Уфа
- : -
Ахмат
Футбол
18:00
Крылья Советов
- : -
Волгарь
Футбол
20:00
Локомотив
- : -
СКА-Хабаровск
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Футбол.
Россия. Премьер-лига 2017/2018 Тур 4
15:00
Уфа
- : -
Ахмат
20:00
Локомотив
- : -
СКА-Хабаровск
17:30
Динамо
- : -
Амкар
Футбол.
Россия. Молодежное первенство 2017/2018 Тур 4
10:00
Уфа (мол)
- : -
Ахмат (мол)
17:00
Арсенал (мол)
- : -
Тосно (мол)
12:00
Зенит (мол)
- : -
Спартак (мол)
18:00
Краснодар (мол)
- : -
Урал (мол)
Футбол.
Россия. ФНЛ 2017/2018 Тур 6
12:00
Луч-Энергия
- : -
Динамо СПб
16:00
Олимпиец
- : -
Шинник
17:00
Авангард Курск
- : -
Балтика
18:00
Крылья Советов
- : -
Волгарь
18:00
Факел
- : -
Оренбург
15:00
Томь
- : -
Химки
16:00
Тюмень
- : -
Кубань
17:00
Спартак-2
- : -
Енисей
18:00
Зенит-2
- : -
Тамбов
18:00
Ротор-Волгоград
- : -
Сибирь
Футбол.
Чемпионшип 2017/2018 Тур 1
17:00
Бристоль
- : -
Барнсли
17:00
Фулхэм
- : -
Норвич
17:00
Престон Норт Энд
- : -
Шеффилд Уэнсдей
17:00
Шеффилд Юнайтед
- : -
Брентфорд
19:30
Астон Вилла
- : -
Халл Сити
17:00
Бертон Альбион
- : -
Кардифф Сити
17:00
Ипсвич Таун
- : -
Бирмингем
17:00
КПР
- : -
Рединг
17:00
Вулверхэмптон
- : -
Мидлсбро
Футбол.
Чемпионат Франции 2017/2018 Тур 1
18:15
ПСЖ
- : -
Амьен
21:00
Метц
- : -
Генгам
21:00
Сент-Этьен
- : -
Ницца
21:00
Лион
- : -
Страсбур
21:00
Монпелье
- : -
Кан
21:00
Труа
- : -
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Презентация Неймара в «ПСЖ»
4 августа 2017, 17:02
Источник:
Gettyimages.ru
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