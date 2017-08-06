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Футбол  Арсенал Тула1 : 2Тосно
Футбол  ЦСКА1 : 2Рубин
Футбол  Зенит5 : 1Спартак
Футбол  Арсенал1 : 1 (4:1)Челси
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Сборная России проиграла Израилю на Кубке Кондрашина и Белова17Сборная России проиграла Израилю на Кубке Кондрашина и Белова
Как «Локомотив» одерживал четвертую победу подряд20Как «Локомотив» одерживал четвертую победу подряд
«Бавария» в серии пенальти выиграла Суперкубок Германии12«Бавария» в серии пенальти выиграла Суперкубок Германии
Гол Миранчука принес «Локомотиву» победу над «СКА-Хабаровском»20Гол Миранчука принес «Локомотиву» победу над «СКА-Хабаровском»
«Динамо» одержало первую победу после возвращения в РФПЛ21«Динамо» одержало первую победу после возвращения в РФПЛ
Сборная России обыграла Финляндию на Кубке Кондрашина и Белова15Сборная России обыграла Финляндию на Кубке Кондрашина и Белова
Юлия Ефимова в гостях у «Советского спорта»16Юлия Ефимова в гостях у «Советского спорта»
Презентация Неймара в «ПСЖ»16Презентация Неймара в «ПСЖ»
«Зенит» проиграл «Бней Иегуде», но вышел в следующий раунд Лиги Европы9«Зенит» проиграл «Бней Иегуде», но вышел в следующий раунд Лиги Европы
Карьера Владимира Кличко в фотографиях10Карьера Владимира Кличко в фотографиях
ЦСКА обыграл АЕК и вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов25ЦСКА обыграл АЕК и вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов
Тренировка «Зенита» накануне ответного матча с «Бней Иегута»15Тренировка «Зенита» накануне ответного матча с «Бней Иегута»
ЦСКА готовится к ответному матчу с АЕКом21ЦСКА готовится к ответному матчу с АЕКом
Александр Самедов в гостях у «Советского спорта»13Александр Самедов в гостях у «Советского спорта»
«Спартак» победил «Краснодар»34«Спартак» победил «Краснодар»
Встреча юношеской сборной России с XVI Европейского юношеского летнего олимпийского фестиваля33Встреча юношеской сборной России с XVI Европейского юношеского летнего олимпийского фестиваля
Кокорин принес «Зениту» победу над «Тосно»15Кокорин принес «Зениту» победу над «Тосно»
«Локомотив» с минимальным счетом победил «Анжи»28«Локомотив» с минимальным счетом победил «Анжи»
Юлия Ефимова заняла второе место на дистанции 50 метров брассом9Юлия Ефимова заняла второе место на дистанции 50 метров брассом
Себастьян Феттель выиграл Гран-при Венгрии14Себастьян Феттель выиграл Гран-при Венгрии
«Барселона» стала победителем Международного кубка чемпионов15«Барселона» стала победителем Международного кубка чемпионов
ЦСКА победил «СКА-Хабаровск»18ЦСКА победил «СКА-Хабаровск»
Юлия Ефимова, Антон Чупков и Евгений Рылов завоевали золото на чемпионате мира15Юлия Ефимова, Антон Чупков и Евгений Рылов завоевали золото на чемпионате мира
«Краснодар» вырвал победу у «Люнгбю» в первом матче квалификации Лиги Европы22«Краснодар» вырвал победу у «Люнгбю» в первом матче квалификации Лиги Европы