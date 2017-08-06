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Россия. Премьер-лига 2017/2018 Тур 4
15:00
Уфа
3 : 2
Ахмат
20:00
Локомотив
1 : 0
СКА-Хабаровск
17:30
Динамо
3 : 0
Амкар
Футбол.
Россия. Молодежное первенство 2017/2018 Тур 4
10:00
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Россия. Премьер-лига 2017/2018 Тур 4
15:00
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Зенит» разгромил «Спартак»
6 августа 2017, 22:13
Источник:
ФК «Зенит»
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