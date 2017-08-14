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«Реал» обыграл «Барселону» в первом матче Суперкубка Испании

Источник:  Gettyimages.ru
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Первый матч за Суперкубок Испании между «Барселоной» и мадридским «Реалом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Реала».

На 50-й минуте собственные ворота поразил Жерар Пике. С пенальти результат сравнял Лионель Месси, после чего Криштиану Роналду забил мяч ударом в верхний угол. Вскоре португалец был удален.  Первую желтую карточку он получил за то, что снял футболку, празднуя гол, а затем еще одну – за симуляцию. Роналду выразил недовольство решением арбитра и толкнул того в спину. В концовке еще один мяч забил Марко Асенсио.
 
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