«Реал» выиграл Суперкубок Испании

Ответный матч за Суперкубок Испании между мадридским «Реалом» и «Барселоной» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Реала».

На четвертой минуте счет в матче открыл Марко Асенсио. Карим Бензема на 39-й минуте удвоил результат. В первом матче «Реал» победил со счетом 3:1. Таким образом, «Реал» завоевал Суперкубок Испании в десятый раз. Напомним, что в этом матче не принял участие нападающий мадридцев Криштиану Роналду, дисквалифицированный за удаление в прошлой игре.