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«Реал» выиграл Суперкубок Испании

Источник:  Gettyimages.ru
  • Херард Пике и Карим Бензема
  • Марко Асенсио из лидера команды Валерия Карпина дорос до футболиста, приносящего победы «Реалу»
  • В ответном поединке Лионелю Месси не удалось отличиться
  • Похоже, что на данный момент шансов у Месси и «Барселоны» просто не было
  • Карим Бензема - автор второго мяча в ворота «Барселоны»
  • Серхи Роберто выигрывает верховое единоборство у Марсело
  • Серхио Рамос с чемпионским кубком
  • Болельщики «Реала» довольны первой важной победой в сезоне
  • Серхио Рамос
  • Зинедин Зидан
  • Повреждение не помешает Серхи Роберто завершить этот матч
  • Мадридский «Реал» празднует победу над самым принципиальным соперником

Ответный матч за Суперкубок Испании между мадридским «Реалом» и «Барселоной» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Реала».

На четвертой минуте счет в матче открыл Марко Асенсио. Карим Бензема на 39-й минуте удвоил результат. В первом матче «Реал» победил со счетом 3:1. Таким образом, «Реал» завоевал Суперкубок Испании в десятый раз. Напомним, что в этом матче не принял участие нападающий мадридцев Криштиану Роналду, дисквалифицированный за удаление в прошлой игре.
 
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