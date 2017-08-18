Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Facebook
Vkontakte
Odnoklassniki
Twitter
Instagram
Viber
YouTube
Футбол
20:00
БАТЭ
1 : 1
Александрия
Футбол
21:00
Вардар
2 : 0
Фенербахче
Футбол
21:45
Милан
6 : 0
Шкендия
Футбол
20:00
Краснодар
3 : 2
Црвена Звезда
Футбол
21:45
Аякс
0 : 1
Русенборг
Футбол
22:30
Маритиму
0 : 0
Динамо Киев
Все
футбол
теннис
формула-1
Футбол.
Лига Европы 2017/2018. Квалификация / Раунд плей-офф
20:00
Аполлон
3 : 2
Мидтьюлланд
20:00
Динамо Загреб
1 : 1
Скендербеу
20:45
Хафнарфьордур
1 : 2
Брага
21:00
ПАОК
3 : 1
Эстерсунд
21:30
Альтах
0 : 1
Маккаби Тель-Авив
20:00
БАТЭ
1 : 1
Александрия
20:00
Краснодар
3 : 2
Црвена Звезда
21:00
Вардар
2 : 0
Фенербахче
21:15
Виктория
3 : 1
АЕК Ларнака
21:30
Лудогорец
2 : 0
Судува
21:30
Панатинаикос
2 : 3
Атлетик
21:45
Брюгге
0 : 0
АЕК Афины
21:45
Домжале
1 : 1
Марсель
21:45
Милан
6 : 0
Шкендия
22:00
Партизан
0 : 0
Видеотон
21:45
Аякс
0 : 1
Русенборг
21:45
Вииторул
1 : 3
Зальцбург
21:45
Легия
1 : 1
Шериф
21:45
Осиек
1 : 2
Аустрия
22:05
Эвертон
2 : 0
Хайдук Сплит
22:30
Маритиму
0 : 0
Динамо Киев
Футбол.
Россия. Молодежное первенство 2017/2018 Тур 7
12:00
Тосно (мол)
0 : 0
СКА-Хабаровск (мол)
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Урал-Приволжье» 2017/2018 Тур 5
13:00
Урал-2
0 : 1
Волга Ульяновск
Результаты дня
Футбол
19:30
Тосно
0 : 0
СКА-Хабаровск
Футбол
21:45
Метц
0 : 1
Монако
Футбол
21:30
Бавария
3 : 1
Байер
Футбол
23:15
Валенсия
1 : 0
Лас-Пальмас
Все
футбол
теннис
формула-1
Футбол.
Россия. Премьер-лига 2017/2018 Тур 7
19:30
Тосно
0 : 0
СКА-Хабаровск
Футбол.
Россия. Молодежное первенство 2017/2018 Тур 7
17:00
Спартак (мол)
3 : 1
Локомотив (мол)
18:00
Рубин (мол)
4 : 1
Анжи (мол)
Футбол.
Чемпионат Франции 2017/2018 Тур 3
21:45
Метц
0 : 1
Монако
Футбол.
Чемпионшип 2017/2018 Тур 4
21:45
Бертон Альбион
0 : 1
Бирмингем
Футбол.
Чемпионат Испании 2017/2018 Тур 1
21:15
Леганес
1 : 0
Алавес
23:15
Валенсия
1 : 0
Лас-Пальмас
Футбол.
Чемпионат Германии 2017/2018 Тур 1
21:30
Бавария
3 : 1
Байер
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Запад» 2017/2018 Тур 5
17:30
Коломна
0 : 6
Велес
18:00
Торпедо Владимир
3 : 0
Знамя Труда
18:30
Псков-747
0 : 4
Долгопрудный
19:00
Луки-Энергия
2 : 1
Спартак Кострома
17:30
Муром
5 : 0
Динамо СПб - 2
18:00
Чертаново
3 : 0
Локомотив-Казанка
18:30
Текстильщик
3 : 1
ЦРФСО
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Центр» 2017/2018 Тур 5
17:00
Ротор-Волгоград-2
0 : 2
Торпедо
18:00
Химик Нм
1 : 2
Зенит Пн
19:00
Энергомаш
1 : 2
Арарат
18:00
Сокол
1 : 1
Зоркий
18:30
Калуга
1 : 1
Рязань
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Юг» 2017/2018 Тур 5
17:30
Биолог
0 : 0
СКА
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Урал-Приволжье» 2017/2018 Тур 5
16:00
Крылья Советов-2
2 : 4
Носта
17:00
Зенит-Ижевск
3 : 1
Сызрань-2003
18:30
КАМАЗ
2 : 0
Нефтехимик
16:00
Оренбург-2
0 : 2
Анжи-Юниор
18:00
Мордовия
2 : 1
Лада-Тольятти
Результаты дня
Футбол
13:00
Енисей
- : -
Зенит-2
Футбол
15:00
Урал
- : -
ЦСКА
Футбол
17:30
Спартак
- : -
Локомотив
Футбол
14:30
Суонси
- : -
Манчестер Юнайтед
Футбол
16:30
Вольфсбург
- : -
Боруссия
Футбол
20:00
Рубин
- : -
Анжи
Все
футбол
теннис
формула-1
Футбол.
Россия. Премьер-лига 2017/2018 Тур 7
15:00
Урал
- : -
ЦСКА
20:00
Рубин
- : -
Анжи
17:30
Спартак
- : -
Локомотив
Футбол.
Россия. Молодежное первенство 2017/2018 Тур 7
09:00
Урал (мол)
- : -
ЦСКА (мол)
16:00
Динамо (мол)
- : -
Уфа (мол)
12:00
Амкар (мол)
- : -
Зенит (мол)
17:00
Ростов (мол)
- : -
Краснодар (мол)
Футбол.
Чемпионат Англии 2017/2018 Тур 2
14:30
Суонси
- : -
Манчестер Юнайтед
17:00
Бернли
- : -
Вест Бромвич
17:00
Ливерпуль
- : -
Кристал Пэлас
19:30
Сток Сити
- : -
Арсенал
17:00
Лестер Сити
- : -
Брайтон
17:00
Борнмут
- : -
Уотфорд
17:00
Вест Хэм
- : -
Саутгемптон
Футбол.
Чемпионат Франции 2017/2018 Тур 3
18:00
Лион
- : -
Бордо
21:00
Ницца
- : -
Генгам
21:00
Ренн
- : -
Дижон
21:00
Монпелье
- : -
Страсбур
21:00
Сент-Этьен
- : -
Амьен
21:00
Труа
- : -
Нант
Футбол.
Россия. ФНЛ 2017/2018 Тур 9
13:00
Сибирь
- : -
Олимпиец
15:00
Динамо СПб
- : -
Томь
16:00
Оренбург
- : -
Луч-Энергия
17:00
Тамбов
- : -
Кубань
20:00
Балтика
- : -
Факел
13:00
Енисей
- : -
Зенит-2
15:00
Тюмень
- : -
Крылья Советов
16:00
Химки
- : -
Шинник
18:00
Волгарь
- : -
Авангард Курск
Футбол.
Чемпионшип 2017/2018 Тур 4
14:15
Шеффилд Юнайтед
- : -
Барнсли
17:00
Бристоль
- : -
Миллуолл
17:00
Астон Вилла
- : -
Норвич
17:00
Ноттингем Форест
- : -
Мидлсбро
17:00
Престон Норт Энд
- : -
Рединг
17:00
Фулхэм
- : -
Шеффилд Уэнсдей
17:00
Болтон
- : -
Дерби Каунти
17:00
Ипсвич Таун
- : -
Брентфорд
17:00
КПР
- : -
Халл Сити
17:00
Вулверхэмптон
- : -
Кардифф Сити
19:30
Сандерленд
- : -
Лидс Юнайтед
Футбол.
Чемпионат Испании 2017/2018 Тур 1
19:15
Сельта
- : -
Реал Сосьедад
23:15
Севилья
- : -
Эспаньол
21:15
Жирона
- : -
Атлетико
Футбол.
Чемпионат Германии 2017/2018 Тур 1
16:30
Хоффенхайм
- : -
Вердер
16:30
Гамбург
- : -
Аугсбург
16:30
Вольфсбург
- : -
Боруссия
16:30
Герта
- : -
Штутгарт
16:30
Майнц
- : -
Ганновер 96
19:30
Шальке 04
- : -
РБ Лейпциг
Футбол.
Чемпионат Казахстана 2017 Тур 24
14:00
Акжайык
- : -
Актобе
14:00
Кайрат
- : -
Шахтер
14:00
Астана
- : -
Окжетпес
14:00
Ордабасы
- : -
Атырау
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Восток» 2017/2018 Тур 4
Динамо Барнаул
- : -
Смена
Чита
- : -
Зенит Иркутск
Иртыш
- : -
Сахалин
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Центр» 2017/2018 Тур 5
17:00
Металлург Липецк
- : -
Сатурн
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Юг» 2017/2018 Тур 5
13:00
Академия им. В.Понедельника
- : -
Анжи-2
17:00
Динамо Ставрополь
- : -
Дружба
17:00
Спартак Владикавказ
- : -
Ангушт
19:00
Чайка
- : -
Краснодар-2
17:00
Кубань-2
- : -
Машук-КМВ
17:00
Легион-Динамо
- : -
Спартак-Нальчик
19:00
Армавир
- : -
Афипс
Результаты дня
Вход /
Регистрация
/
Выйти
Введите свою почту
Email
Войти через
Авторизация
Логин
Пароль
Забыли пароль?
запомнить меня
Регистрация
Логин
*
Пароль
*
показать пароль
Email
*
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие
с правилами регистрации на сайте
.
Поля, отмеченные
*
- обязательные для заполнения
Авторы
ССФ
Бизнес
Ставки
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Китай
ОИ-2024
Футбол
Россия
Таблица трансферов
Переходные матчи
Кубок России
Молодежное первенство
ПФЛ. Зона "Центр"
ПФЛ. Зона "Урал-Приволжье"
НСФЛ
Премьер-лига
ФНЛ
Суперкубок России
ПФЛ. Зона "Запад"
ПФЛ. Зона "Юг"
ПФЛ. Зона "Восток"
РФПЛ-прогноз
Лига чемпионов
Квалификация
Таблицы групп
Календарь / результаты
Статистика
Лига чемпионов-прогноз
Лига Европы
Квалификация
Таблицы групп
Календарь / результаты
Статистика
Суперкубок УЕФА
ЧМ-2018
Квалификация. Европа
Квалификация. Африка
Квалификация. Северная и Центральная Америка
Квалификация. Азия
Квалификация. Океания
Квалификация. Южная Америка
Англия
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Суперкубок Англии
АПЛ-прогноз
Испания
Примера
Кубок Испании
Суперкубок Испании
Примера-прогноз
Италия
Серия А
Кубок Италии
Суперкубок Италии
Серия А-прогноз
Германия
Бундеслига
Переходные матчи
Кубок Германии
Суперкубок Германии
Бундеслига-прогноз
Франция
Лига 1
Переходные матчи
Кубок Франции
Суперкубок Франции
Лига 1-прогноз
Казахстан
Премьер-лига
Кубок Казахстана
Суперкубок Казахстана
Чемпионат Европы
Отборочный турнир
Финальный турнир
ЧЕ среди женщин
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок конфедераций
Кубок Азии
ЧМ среди клубов
Международный кубок чемпионов
Премьер-лига
Кубок Украины
Суперкубок Украины
Хоккей
ЧМ-2017
70 лет хоккею
КХЛ
Регулярный чемпионат
Плей-офф
НХЛ
Регулярный чемпионат
Кубок Стэнли
Регулярный чемпионат
Плей-офф
ВХЛ
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Евротур
Кубок мира
Суперсерия
Кубок Шпенглера
Молодежный ЧМ
Юниорский ЧМ
Баскетбол
Единая лига ВТБ
Евролига
Еврокубок
Чемпионат мира
Мужчины
Женщины
Евробаскет
Мужчины
Женщины
НБА
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Бокс/ММА
Бокс
ММА
ACB
Bellator
Fight Night
M1-Global
Программа «Пропустил немножко»
Ф-1
Чемпионат мира
Физ-ра
Метаморфозы
Тренировки
Бег
Экстрим
Киберспорт
Новый сайт
Другие
18+
Теннис
Вашингтон-2017
WTA
Roland Garros
US Open
Кубок Федерации
ATP
Australian Open
Уимблдон
Кубок Дэвиса
Биатлон
Чемпионат мира
Кубок мира. Мужчины
Кубок мира. Женщины
Чемпионат Европы
Рождественская гонка
Легкая атлетика
Фигурное катание
Чемпионат России
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Шахматы
Хоккей с мячом
Чемпионат мира. Мужчины
Прогнозы
Автоспорт
Ралли
Бобслей
Чемпионат Европы
Чемпионат мира
Борьба
Велоспорт
Водные виды
Водное поло. Чемпионат мира. Женщины
Водное поло. Чемпионат мира. Мужчины
Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины
Водное поло. Чемпионат Европы. Мужчины
Волейбол
Суперлига
Мировая лига
Гандбол
Чемпионат Европы. Женщины
Чемпионат Европы. Мужчины
Чемпионат мира. Женщины
Чемпионат мира. Мужчины
Гимнастика
Горные/сноуборд
Дзюдо
Керлинг
Коньки
Чемпионат мира (отдельные дистанции)
Лыжные гонки
Мини-футбол
Суперлига
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Паралимпизм
Плавание
Пятиборье/триатлон
Регби
Санный спорт
Чемпионат Европы
Чемпионат мира
Скелетон
Чемпионат Европы
Чемпионат мира
Тяжелая атлетика
Фехтование
Хоккей на траве
Шорт-трек
Чемпионат Европы
Чемпионат мира
Конференции
Фэнтези
Допинг
Life & Style
Гараж
Новости
RSS
Фото
Видео
Конференции
Фэнтези
Прогнозы
О нас
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в газете
Правовая информация
Регион
Федеральный
Санкт-Петербург
Дайджест
«Тосно» и «СКА-Хабаровск» голов друг другу не забили
Илья Смирнов
18 августа 2017, 20:23
Комментарии (
)
Комментировать
закрыть
Данного комментария не существует
закрыть
закрыть
статистика
Таблица
Расписание матчей
Бомбардиры
Развернуть
Свернуть
/
Подробнее
еще галереи
17 августа 22:59
27
«Краснодар» победил «Црвену Звезду» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы
17 августа 22:52
20
СКА разгромил «Йокерит» в финале турнира имени Николая Пучкова
17 августа 15:04
12
«Реал» выиграл Суперкубок Испании
16 августа 22:22
10
СКА обыграл сборную Канады и вышел в финал турнира имени Пучкова
16 августа 20:44
16
«Зенит» на выезде уступил «Утрехту» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы
16 августа 19:39
86
Яркие моменты летней спартакиады учащихся-2017
16 августа 01:24
14
«Ливерпуль» одержал гостевую победу над «Хоффенхаймом»
15 августа 21:37
13
Кришито показал усы Дзюбе на тренировке в Голландии
14 августа 15:55
27
«Харламов Трофи»-2017 – наш лауреат Евгений Малкин
14 августа 10:05
13
Фотохроника «Харламов Трофи»: все лауреаты премии с 2003 года
14 августа 10:00
10
«Харламов Трофи»-2017: последние приготовления
14 августа 01:55
12
«Реал» обыграл «Барселону» в первом матче Суперкубка Испании
13 августа 22:58
15
«Зенит» отправил в ворота «Ахмата» четыре безответных мяча
13 августа 22:48
13
«Краснодар» и «Амкар» сыграли вничью
13 августа 22:03
12
Сергей Широбоков завоевал серебро чемпионата мира в ходьбе на 20 км
13 августа 19:35
29
«Тосно» нанес «Локомотиву» первое поражение в сезоне
13 августа 15:45
16
СКА упустил победу над «Рубином» в Хабаровске
12 августа 23:13
37
ЦСКА одержал волевую победу в московском дерби
12 августа 23:08
10
Мария Ласицкене выиграла золото чемпионата мира по легкой атлетике
12 августа 18:03
12
«Уотфорд» и «Ливерпуль» забили 6 мячей в первом туре АПЛ
12 августа 12:51
8
Серебряный дубль Клишиной и Пронкина на ЧМ по легкой атлетике
10 августа 13:50
12
Алу Алханов в гостях у «Советского спорта»
10 августа 01:19
10
10 мгновений сенсационной победы Карстена Вархольма в беге на 400 метров с барьерами
9 августа 22:28
34
Голы Промеса и Зе Луиша принесли «Спартаку» победу над «Арсеналом»
9 августа 22:16
21
Кверквелия спас «Локомотив» от поражения в матче с «Рубином»
9 августа 21:50
15
ЦСКА одержал гостевую победу над «Тосно»
9 августа 18:12
10
Гендиректор БК «Химки» Павел Астахов в гостях у «Советского спорта»