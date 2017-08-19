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«Спартак» пропустил от «Локомотива» четыре мяча

Александр Мельников
Источник:  Photo.sovsport.ru
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Матч седьмого тура чемпионата России между «Спартаком» и «Локомотивом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Локомотива»

В первом тайме «Спартак» забил два мяча. Отличились Денис Глушаков и Луис Адриано. В концовке первого тайма вторую желтую карточку получил Александр Самедов, и «Спартак» остался в меньшинстве.

Во второй половине «Локомотив» воспользовался численным преимуществом и отыгрался. Голы в активе Дмитрия Баринова и Алексея Миранчука. А затем забил еще и Александр Коломейцев, после чего закрепил преимущество гостей Мануэл Фернандеш. Красно-белые успели отыграть один мяч благодаря голу Квинси Промеса.

 
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