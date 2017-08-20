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Как «Спартак» и «Локомотив» устроили голевую феерию на «Открытие Арене»24Как «Спартак» и «Локомотив» устроили голевую феерию на «Открытие Арене»
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«Спартак» пропустил от «Локомотива» четыре мяча31«Спартак» пропустил от «Локомотива» четыре мяча
СКА презентовал команду сезона 2017/18 и провел благотворительный матч «От Чистого Сердца»23СКА презентовал команду сезона 2017/18 и провел благотворительный матч «От Чистого Сердца»
«Урал» и ЦСКА победителя не выявили14«Урал» и ЦСКА победителя не выявили
«Тосно» и «СКА-Хабаровск» голов друг другу не забили22«Тосно» и «СКА-Хабаровск» голов друг другу не забили
«Краснодар» победил «Црвену Звезду» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы27«Краснодар» победил «Црвену Звезду» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы
СКА разгромил «Йокерит» в финале турнира имени Николая Пучкова20СКА разгромил «Йокерит» в финале турнира имени Николая Пучкова
«Реал» выиграл Суперкубок Испании12«Реал» выиграл Суперкубок Испании
СКА обыграл сборную Канады и вышел в финал турнира имени Пучкова10СКА обыграл сборную Канады и вышел в финал турнира имени Пучкова
«Зенит» на выезде уступил «Утрехту» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы16«Зенит» на выезде уступил «Утрехту» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы
Яркие моменты летней спартакиады учащихся-201786Яркие моменты летней спартакиады учащихся-2017
«Ливерпуль» одержал гостевую победу над «Хоффенхаймом»14«Ливерпуль» одержал гостевую победу над «Хоффенхаймом»
Кришито показал усы Дзюбе на тренировке в Голландии13Кришито показал усы Дзюбе на тренировке в Голландии
«Харламов Трофи»-2017 – наш лауреат Евгений Малкин27«Харламов Трофи»-2017 – наш лауреат Евгений Малкин
Фотохроника «Харламов Трофи»: все лауреаты премии с 2003 года13Фотохроника «Харламов Трофи»: все лауреаты премии с 2003 года
«Харламов Трофи»-2017: последние приготовления10«Харламов Трофи»-2017: последние приготовления
«Реал» обыграл «Барселону» в первом матче Суперкубка Испании12«Реал» обыграл «Барселону» в первом матче Суперкубка Испании
«Зенит» отправил в ворота «Ахмата» четыре безответных мяча15«Зенит» отправил в ворота «Ахмата» четыре безответных мяча
«Краснодар» и «Амкар» сыграли вничью13«Краснодар» и «Амкар» сыграли вничью
Сергей Широбоков завоевал серебро чемпионата мира в ходьбе на 20 км12Сергей Широбоков завоевал серебро чемпионата мира в ходьбе на 20 км
«Тосно» нанес «Локомотиву» первое поражение в сезоне29«Тосно» нанес «Локомотиву» первое поражение в сезоне
СКА упустил победу над «Рубином» в Хабаровске16СКА упустил победу над «Рубином» в Хабаровске
ЦСКА одержал волевую победу в московском дерби37ЦСКА одержал волевую победу в московском дерби
Мария Ласицкене выиграла золото чемпионата мира по легкой атлетике10Мария Ласицкене выиграла золото чемпионата мира по легкой атлетике
«Уотфорд» и «Ливерпуль» забили 6 мячей в первом туре АПЛ12«Уотфорд» и «Ливерпуль» забили 6 мячей в первом туре АПЛ
Серебряный дубль Клишиной и Пронкина на ЧМ по легкой атлетике8Серебряный дубль Клишиной и Пронкина на ЧМ по легкой атлетике