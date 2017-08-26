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Хоккей
14:00
Авангард
2 : 1 ОТ
Торпедо
Футбол
17:30
Рубин
1 : 0
Тосно
Футбол
20:00
Локомотив
2 : 1
Урал
Футбол
15:00
Арсенал Тула
0 : 1
Амкар
Футбол
19:30
Манчестер Юнайтед
2 : 0
Лестер Сити
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21:45
Рома
1 : 3
Интер
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Футбол.
Россия. Премьер-лига 2017/2018 Тур 8
15:00
Арсенал Тула
0 : 1
Амкар
20:00
Локомотив
2 : 1
Урал
17:30
Рубин
1 : 0
Тосно
Футбол.
Россия. Молодежное первенство 2017/2018 Тур 8
11:00
ЦСКА (мол)
1 : 1
Ахмат (мол)
18:00
Краснодар (мол)
2 : 2
Динамо (мол)
15:30
Зенит (мол)
3 : 1
Ростов (мол)
Футбол.
Чемпионат Англии 2017/2018 Тур 3
14:30
Борнмут
1 : 2
Манчестер Сити
17:00
Кристал Пэлас
0 : 2
Суонси
17:00
Ньюкасл
3 : 0
Вест Хэм
17:00
Хаддерсфилд
0 : 0
Саутгемптон
17:00
Уотфорд
0 : 0
Брайтон
19:30
Манчестер Юнайтед
2 : 0
Лестер Сити
Футбол.
Чемпионат Испании 2017/2018 Тур 2
19:15
Алавес
0 : 2
Барселона
21:15
Жирона
1 : 0
Малага
21:15
Леванте
2 : 2
Депортиво
23:15
Лас-Пальмас
1 : 5
Атлетико
Футбол.
Чемпионат Германии 2017/2018 Тур 2
16:30
Вердер
0 : 2
Бавария
16:30
Аугсбург
2 : 2
Боруссия М
16:30
Штутгарт
1 : 0
Майнц
16:30
Айнтрахт
0 : 1
Вольфсбург
16:30
Байер
2 : 2
Хоффенхайм
19:30
Боруссия
2 : 0
Герта
Футбол.
Чемпионат Франции 2017/2018 Тур 4
18:15
Нант
0 : 0
Лион
21:00
Бордо
2 : 1
Труа
21:00
Дижон
2 : 1
Монпелье
21:00
Кан
1 : 0
Метц
21:00
Амьен
3 : 0
Ницца
21:00
Тулуза
3 : 2
Ренн
Футбол.
Чемпионат Италии 2017/2018 Тур 2
19:00
Беневенто
0 : 1
Болонья
21:45
Рома
1 : 3
Интер
19:00
Дженоа
2 : 4
Ювентус
Футбол.
Чемпионшип 2017/2018 Тур 5
17:00
Бертон Альбион
0 : 0
Шеффилд Уэнсдей
17:00
Бирмингем
0 : 2
Рединг
17:00
Кардифф Сити
2 : 1
КПР
17:00
Мидлсбро
0 : 0
Престон Норт Энд
17:00
Шеффилд Юнайтед
3 : 1
Дерби Каунти
17:00
Брентфорд
0 : 0
Вулверхэмптон
17:00
Барнсли
2 : 0
Сандерленд
17:00
Миллуолл
4 : 0
Норвич
17:00
Ипсвич Таун
0 : 2
Фулхэм
19:30
Ноттингем Форест
0 : 1
Лидс Юнайтед
Футбол.
Чемпионат Казахстана 2017 Тур 25
13:00
Окжетпес
0 : 2
Актобе
15:00
Тобол
2 : 0
Акжайык
16:00
Тараз
1 : 1
Иртыш
15:00
Кайсар
1 : 1
Ордабасы
16:00
Атырау
0 : 1
Кайрат
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Юг» 2017/2018 Тур 6
16:30
Анжи-2
5 : 2
Кубань-2
18:00
Афипс
1 : 1
Академия им. В.Понедельника
17:00
Машук-КМВ
4 : 2
Динамо Ставрополь
18:30
Дружба
0 : 1
Чайка
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Сезон 2017 / Гран-при Бельгии
12:00
Гран-при Бельгии. Практика III
15:00
Гран-при Бельгии. Квалификация
Хоккей.
КХЛ 2017/2018 Неделя 1
13:30
Сибирь
2 : 1
Северсталь
14:00
Авангард
2 : 1 ОТ
Торпедо
14:30
Югра
2 : 6
Спартак
17:00
Ак Барс
4 : 1
Адмирал
14:00
Барыс
3 : 5
Динамо Рига
14:30
Салават Юлаев
4 : 5
Амур
17:00
Нефтехимик
2 : 1
Куньлунь
Волейбол.
ЧЕ среди мужчин 2017
18:30
Эстония
2 : 3
Сербия
21:30
Финляндия
0 : 3
Польша
18:30
Россия
3 : 0
Словения
21:30
Болгария
3 : 0
Испания
Результаты дня
Футбол
11:00
СКА-Хабаровск
- : -
Спартак
Футбол
17:30
ЦСКА
- : -
Ахмат
Футбол
20:00
Зенит
- : -
Ростов
Формула-1
15:00
Гран-при Бельгии. Гонка
Футбол
18:00
Ливерпуль
- : -
Арсенал
Футбол
20:00
Краснодар
- : -
Динамо
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Футбол.
Россия. Премьер-лига 2017/2018 Тур 8
11:00
СКА-Хабаровск
- : -
Спартак
20:00
Зенит
- : -
Ростов
17:30
ЦСКА
- : -
Ахмат
20:00
Краснодар
- : -
Динамо
Футбол.
Россия. Молодежное первенство 2017/2018 Тур 8
04:00
СКА-Хабаровск (мол)
- : -
Спартак (мол)
Футбол.
Чемпионат Англии 2017/2018 Тур 3
15:30
Челси
- : -
Эвертон
18:00
Ливерпуль
- : -
Арсенал
15:30
Вест Бромвич
- : -
Сток Сити
18:00
Тоттенхэм
- : -
Бернли
Футбол.
Чемпионат Испании 2017/2018 Тур 2
19:15
Эспаньол
- : -
Леганес
21:15
Хетафе
- : -
Севилья
19:15
Эйбар
- : -
Атлетик
23:15
Реал
- : -
Валенсия
Футбол.
Россия. ФНЛ 2017/2018 Тур 10
12:00
Луч-Энергия
- : -
Тамбов
15:00
Химки
- : -
Динамо СПб
16:00
Ротор-Волгоград
- : -
Балтика
18:00
Крылья Советов
- : -
Сибирь
18:00
Факел
- : -
Енисей
15:00
Томь
- : -
Тюмень
16:00
Олимпиец
- : -
Оренбург
17:00
Авангард Курск
- : -
Зенит-2
18:00
Волгарь
- : -
Шинник
20:00
Кубань
- : -
Спартак-2
Футбол.
Чемпионат Германии 2017/2018 Тур 2
16:30
РБ Лейпциг
- : -
Фрайбург
19:30
Ганновер 96
- : -
Шальке 04
Футбол.
Чемпионат Франции 2017/2018 Тур 4
16:00
Генгам
- : -
Страсбур
22:00
Монако
- : -
Марсель
18:00
Анже
- : -
Лилль
Футбол.
Чемпионат Италии 2017/2018 Тур 2
19:00
Торино
- : -
Сассуоло
21:45
Кьево
- : -
Лацио
21:45
Наполи
- : -
Аталанта
21:45
Фиорентина
- : -
Сампдория
21:45
Кротоне
- : -
Верона
21:45
Милан
- : -
Кальяри
21:45
СПАЛ
- : -
Удинезе
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Восток» 2017/2018 Тур 5
11:00
Чита
- : -
Динамо Барнаул
13:00
Зенит Иркутск
- : -
Иртыш
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Урал-Приволжье» 2017/2018 Тур 6
16:00
Носта
- : -
Сызрань-2003
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Запад» 2017/2018 Тур 6
14:00
Велес
- : -
Чертаново
19:00
Луки-Энергия
- : -
Торпедо Владимир
16:30
Знамя Труда
- : -
Коломна
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Центр» 2017/2018 Тур 6
15:00
Сатурн
- : -
Сокол
18:00
Динамо Брянск
- : -
Ротор-Волгоград-2
17:00
Арарат
- : -
Зенит Пн
19:00
Энергомаш
- : -
Металлург Липецк
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Юг» 2017/2018 Тур 6
15:00
СКА
- : -
Легион-Динамо
19:00
Черноморец
- : -
Ангушт
17:00
Спартак-Нальчик
- : -
Спартак Владикавказ
Формула-1.
Сезон 2017 / Гран-при Бельгии
15:00
Гран-при Бельгии. Гонка
Хоккей.
КХЛ 2017/2018 Неделя 1
14:30
Трактор
- : -
Автомобилист
17:00
Локомотив
- : -
Йокерит
17:00
СКА
- : -
Витязь
16:00
Лада
- : -
Металлург
17:00
Динамо Минск
- : -
ЦСКА
17:30
Динамо Москва
- : -
Слован
Волейбол.
ЧЕ среди мужчин 2017
18:30
Словакия
- : -
Италия
21:30
Чехия
- : -
Германия
18:30
Турция
- : -
Бельгия
21:30
Голландия
- : -
Франция
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Хоккей
16:00
Авангард
- : -
Спартак
Хоккей
19:00
Ак Барс
- : -
Амур
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Чемпионат мира 2018. Квалификация. Африка / Третий раунд / Группа A
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- : -
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Венесуэла
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Колумбия
Уругвай
- : -
Аргентина
Бразилия
- : -
Эквадор
Перу
- : -
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Хоккей.
КХЛ 2017/2018 Неделя 2
15:30
Сибирь
- : -
Торпедо
16:30
Барыс
- : -
Северсталь
17:00
Югра
- : -
Динамо Рига
19:30
ХК Сочи
- : -
Адмирал
16:00
Авангард
- : -
Спартак
17:00
Салават Юлаев
- : -
Куньлунь
19:00
Ак Барс
- : -
Амур
Волейбол.
ЧЕ среди мужчин 2017
18:30
Сербия
- : -
Финляндия
18:30
Словения
- : -
Болгария
21:30
Эстония
- : -
Польша
21:30
Россия
- : -
Испания
18:30
Словакия
- : -
Германия
18:30
Бельгия
- : -
Голландия
21:30
Италия
- : -
Чехия
21:30
Турция
- : -
Франция
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«Интер» одержал волевую победу над «Ромой»
26 августа 2017, 22:45
Источник:
Gettyimages.ru
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