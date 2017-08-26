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Футбол  СКА-Хабаровск- : -Спартак
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«Локомотив» нанес «Уралу» первое поражение в сезоне17«Локомотив» нанес «Уралу» первое поражение в сезоне
«Локомотив» с минимальным счетом обыграл «Урал»16«Локомотив» с минимальным счетом обыграл «Урал»
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Лестер» и продолжает лидировать в АПЛ13«Манчестер Юнайтед» обыграл «Лестер» и продолжает лидировать в АПЛ
Гол Канунникова принес «Рубину» победу над «Тосно»17Гол Канунникова принес «Рубину» победу над «Тосно»
ЦСКА разгромил «Динамо»20ЦСКА разгромил «Динамо»
СКА обыграл «Йокерит»25СКА обыграл «Йокерит»
«Зенит» благодаря дублю Кокорина обыграл «Утрехт» и вышел в групповой этап Лиги Европы23«Зенит» благодаря дублю Кокорина обыграл «Утрехт» и вышел в групповой этап Лиги Европы
Сегодня исполнилось бы 75 лет Юрию Севидову23Сегодня исполнилось бы 75 лет Юрию Севидову
ЦСКА вышел в групповой этап Лиги чемпионов32ЦСКА вышел в групповой этап Лиги чемпионов
ЦСКА по буллитам обыграл «Локомотив»14ЦСКА по буллитам обыграл «Локомотив»
Дубль Ковальчука помог СКА разгромить «Слован»18Дубль Ковальчука помог СКА разгромить «Слован»
«Динамо» по буллитам переиграло «Витязь»24«Динамо» по буллитам переиграло «Витязь»
Эмилиано Ригони провел первую тренировку в «Зените»12Эмилиано Ригони провел первую тренировку в «Зените»
Тренировка ЦСКА перед ответным матчем с «Янг Бойзом»19Тренировка ЦСКА перед ответным матчем с «Янг Бойзом»
Эдгард Запашный в гостях у «Советского спорта»12Эдгард Запашный в гостях у «Советского спорта»
«Манчестер Сити» спасся от поражения в матче с «Эвертоном»12«Манчестер Сити» спасся от поражения в матче с «Эвертоном»
СКА обыграл ЦСКА в Кубке открытия22СКА обыграл ЦСКА в Кубке открытия
«Динамо» избежало поражения в матче с «Уфой»33«Динамо» избежало поражения в матче с «Уфой»
Гол Кокорина принес «Зениту» победу в Перми20Гол Кокорина принес «Зениту» победу в Перми
Как «Спартак» и «Локомотив» устроили голевую феерию на «Открытие Арене»24Как «Спартак» и «Локомотив» устроили голевую феерию на «Открытие Арене»
«Рубин» разгромил «Анжи», забив шесть безответных мячей13«Рубин» разгромил «Анжи», забив шесть безответных мячей
«Спартак» пропустил от «Локомотива» четыре мяча31«Спартак» пропустил от «Локомотива» четыре мяча
СКА презентовал команду сезона 2017/18 и провел благотворительный матч «От Чистого Сердца»23СКА презентовал команду сезона 2017/18 и провел благотворительный матч «От Чистого Сердца»
«Урал» и ЦСКА победителя не выявили14«Урал» и ЦСКА победителя не выявили
«Тосно» и «СКА-Хабаровск» голов друг другу не забили22«Тосно» и «СКА-Хабаровск» голов друг другу не забили
«Краснодар» победил «Црвену Звезду» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы27«Краснодар» победил «Црвену Звезду» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы
СКА разгромил «Йокерит» в финале турнира имени Николая Пучкова20СКА разгромил «Йокерит» в финале турнира имени Николая Пучкова