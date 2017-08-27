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Федор Смолов вернулся и сделал дубль в матче с «Динамо»

Сергей Апенькин
Источник:  «Советский спорт»
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Футболисты «Краснодара» переиграли на своем поле московское «Динамо» в матче восьмого тура чемпионата России со счетом 2:0.

Счет в этой встрече на 27-й минуте открыл нападающий краснодарской команды Федор Смолов. Он же на 60-й удвоил преимущество своей команды.

После этой игры «Краснодар» набрал 15 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице. «Динамо», имея в активе восемь очков, находится на 11-м месте.

 
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