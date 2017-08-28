Тренировка сборной России в Новогорске
Источник: «Советский спорт»
Сборная России начала подготовку к товарищескому матчу против московского «Динамо».
|Хоккей
|Авангард4 : 2Спартак
|Хоккей
|Ак Барс2 : 1Амур
|Теннис
|Шарапова- : -Халеп
|Хоккей
|Салават Юлаев1 : 2Куньлунь
|Волейбол
|Россия- : -Испания
|Хогенкамп5:7, 5:7Родионова
|Уотсон4:6, 4:6Корне
|Мартинкова0:6, 1:6Гарсия
|Плишкова6:2, 6:2Эгучи
|Дэвис5:7, 5:7Кенин
|Бартель- : -Макарова
|Возняцки- : -Бузарнеску
|Пуиг- : -Лючич-Барони
|Конюх- : -Барти
|Цепелова- : -Цибулкова
|Себальос6:3, 6:7, 4:6, 3:5Чунг Хеон
|Эдмунд6:3, 7:5, 6:3Хаазе
|Дутра Силва5:7, 6:0, 3:6, 4:6Майер
|Албот7:5, 3:2Эскобедо
|Андерсон6:3, 6:3, 6:1Арагон