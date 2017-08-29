Станислав Черчесов «зажигает» в Новогорске
Источник: «Советский спорт»
Фоторепортаж с тренировки сборной России в Новогорске.
|Теннис
|Шарапова6:4, 4:6, 6:3Халеп
|Хоккей
|Динамо Москва- : -Йокерит
|Теннис
|Вондроусова- : -Кузнецова
|Хоккей
|Трактор2 : 1Металлург
|Теннис
|Кавчич- : -Южный
|Теннис
|Касаткина- : -Ванг
|Бартель2:6, 1:6Макарова
|Конюх6:4, 0:6, 1:6Барти
|Возняцки6:1, 7:5Бузарнеску
|Парментье6:3, 0:6, 6:7Доден
|Хессе4:6, 1:6Пенг
|Плишкова5:2Линетт
|Стрыцова6:1, 3:0Дои
|Никулеску4:2Младенович
|Остапенко6:2, 1:1Арруабаррена
|Цуренко3:5Викмайер
|Киик- : -Гаврилова
|Жук- : -Путинцева
|МакХэйл- : -Павлюченкова
|Контавейт- : -Шафаржова
|Веснина- : -Блинкова
|Смит6:7, 4:6, 6:3, 6:7Фаббиано
|Пуй6:3, 6:4, 6:4Бемельманс
|Дональдсон6:0, 4:6, 6:3, 7:6Басилашвили
|Сугита6:2, 2:1Бланкано
|Мартерер3:6, 3:0Янг
|Фратанджело6:6Карлович
|Фоньини- : -Траваглия
|Шарди- : -Монфис
|Лааксонен- : -Дель Потро
|Багдатис- : -Фритц
Фоторепортаж с тренировки сборной России в Новогорске.