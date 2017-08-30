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Московское «Динамо» победило «Йокерит» в серии буллитов9Московское «Динамо» победило «Йокерит» в серии буллитов
Станислав Черчесов «зажигает» в Новогорске24Станислав Черчесов «зажигает» в Новогорске
Мария Шарапова эмоционально пережила первую победу на US Open10Мария Шарапова эмоционально пережила первую победу на US Open
Тренировка сборной России в Новогорске25Тренировка сборной России в Новогорске
Кокорин впервые в сезоне не набрал очков в матче РФПЛ18Кокорин впервые в сезоне не набрал очков в матче РФПЛ
Смолов вернулся и сделал дубль в матче с «Динамо»12Смолов вернулся и сделал дубль в матче с «Динамо»
«Ахмат» обыграл ЦСКА в Москве21«Ахмат» обыграл ЦСКА в Москве
«Ливерпуль» разгромил «Арсенал» со счетом 4:012«Ливерпуль» разгромил «Арсенал» со счетом 4:0
СКА обыграл «Витязь» по буллитам и одержал четвертую победу подряд18СКА обыграл «Витязь» по буллитам и одержал четвертую победу подряд
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Бельгии13Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Бельгии
«Спартак» теряет очки в Хабаровске12«Спартак» теряет очки в Хабаровске
36 лет без легенды №171536 лет без легенды №17
Флойд Мэйвезер победил Конора Макгрегора в «боксерском шоу века»20Флойд Мэйвезер победил Конора Макгрегора в «боксерском шоу века»
Фестиваль спортивных единоборств на празднование дня города Александров (фото Натальи Макаровой)50Фестиваль спортивных единоборств на празднование дня города Александров (фото Натальи Макаровой)
«Локомотив» нанес «Уралу» первое поражение в сезоне17«Локомотив» нанес «Уралу» первое поражение в сезоне
«Интер» одержал волевую победу над «Ромой»9«Интер» одержал волевую победу над «Ромой»
«Локомотив» с минимальным счетом обыграл «Урал»16«Локомотив» с минимальным счетом обыграл «Урал»
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Лестер» и продолжает лидировать в АПЛ13«Манчестер Юнайтед» обыграл «Лестер» и продолжает лидировать в АПЛ
Гол Канунникова принес «Рубину» победу над «Тосно»17Гол Канунникова принес «Рубину» победу над «Тосно»
ЦСКА разгромил «Динамо»20ЦСКА разгромил «Динамо»
СКА обыграл «Йокерит»25СКА обыграл «Йокерит»
«Зенит» благодаря дублю Кокорина обыграл «Утрехт» и вышел в групповой этап Лиги Европы23«Зенит» благодаря дублю Кокорина обыграл «Утрехт» и вышел в групповой этап Лиги Европы
Сегодня исполнилось бы 75 лет Юрию Севидову23Сегодня исполнилось бы 75 лет Юрию Севидову
ЦСКА вышел в групповой этап Лиги чемпионов32ЦСКА вышел в групповой этап Лиги чемпионов
ЦСКА по буллитам обыграл «Локомотив»14ЦСКА по буллитам обыграл «Локомотив»
Дубль Ковальчука помог СКА разгромить «Слован»18Дубль Ковальчука помог СКА разгромить «Слован»
«Динамо» по буллитам переиграло «Витязь»24«Динамо» по буллитам переиграло «Витязь»