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Йокерит
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17:00
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Теннис
21:30
Надаль
7:6, 6:2, 6:2
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Чемпионат мира 2018. Квалификация. Азия / Третий раунд / Группа B Тур 9
19:30
ОАЭ
2 : 1
Саудовская Аравия
Хоккей.
КХЛ 2017/2018 Неделя 2
17:00
Трактор
2 : 1
Металлург
19:30
Нефтехимик
1 : 3
Лада
19:00
Локомотив
3 : 1
Витязь
19:30
Динамо Москва
2 : 1 Б
Йокерит
Теннис.
US Open 2017 / Женщины 1/64 финала
00:15
Бартель
2:6, 1:6
Макарова
00:15
Конюх
6:4, 0:6, 1:6
Барти
01:30
Возняцки
6:1, 7:5
Бузарнеску
01:30
Парментье
6:3, 0:6, 6:7
Доден
02:00
Хессе
4:6, 1:6
Пенг
00:15
Пуиг
4:6, 7:6, 6:7
Лючич-Барони
01:15
Голубич
5:7, 7:5, 5:7
Бабош
01:30
Сойлу
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Суарес Наварро
01:45
Цепелова
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Цибулкова
03:00
Шарапова
6:4, 4:6, 6:3
Халеп
18:00
Плишкова
6:2, 6:1
Линетт
18:00
Керкхоув
1:6, 3:6
Кырстя
20:00
Осака
6:3, 6:1
Кербер
18:00
Стрыцова
6:1, 6:3
Дои
18:00
Цуренко
3:6, 1:6
Викмайер
Теннис.
US Open 2017 / Мужчины 1/64 финала
00:15
Смит
6:7, 4:6, 6:3, 6:7
Фаббиано
00:15
Пуй
6:3, 6:4, 6:4
Бемельманс
00:30
Дональдсон
6:0, 4:6, 6:3, 7:6
Басилашвили
21:30
Надаль
7:6, 6:2, 6:2
Лайович
00:15
Веселы
6:7, 6:7, 2:6
Чорич
00:30
Сок
2:6, 6:7, 6:1, 7:5, 4:6
Томпсон
03:45
Кинг
6:7, 5:7, 4:6
Зверев
Результаты дня
Хоккей
14:00
Барыс
- : -
Торпедо
Хоккей
20:00
Слован
- : -
Динамо Минск
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Футбол.
Россия. Молодежное первенство 2017/2018 Тур 4
17:00
ЦСКА (мол)
- : -
Рубин (мол)
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Восток» 2017/2018 Тур 19
11:00
Смена
1 : 0
Сахалин
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Восток» 2017/2018 Тур 6
12:30
Чита
1 : 0
Иртыш
13:00
Зенит Иркутск
- : -
Динамо Барнаул
Хоккей.
КХЛ 2017/2018 Неделя 2
14:00
Барыс
- : -
Торпедо
20:00
Слован
- : -
Динамо Минск
Теннис.
US Open 2017 / Женщины 1/64 финала
02:00
Мертенс
3:6, 6:7
Киз
18:00
Брэди
- : -
Петкович
18:00
Свитолина
- : -
Синякова
18:00
Канепи
- : -
Скьявоне
19:30
Аллертова
- : -
Петерсон
18:00
Сепеде-Ройг
- : -
Гиббс
18:00
Никулеску
- : -
Младенович
18:00
Остапенко
- : -
Арруабаррена
19:30
Роджерс
- : -
Дэй
20:00
Таунсенд
- : -
Богдан
20:00
Жабер
- : -
Майнор
21:30
Лисицки
- : -
Чжан
21:30
Риск
- : -
Вандевеге
21:30
Киик
- : -
Гаврилова
22:00
Жук
- : -
Путинцева
20:00
Родина
- : -
Бушар
21:30
Радванска
- : -
Мартич
21:30
Вондроусова
- : -
Кузнецова
21:30
Касаткина
- : -
Ванг
22:00
Нара
- : -
Соррибес Тормо
22:00
МакХэйл
- : -
Павлюченкова
23:30
Контавейт
- : -
Шафаржова
23:30
Веснина
- : -
Блинкова
23:30
Мария
- : -
Крейтцер
23:30
Озаки
- : -
Лао
23:30
Хибино
- : -
Беллис
23:30
Бренгл
- : -
Флипкенс
Теннис.
US Open 2017 / Мужчины 1/64 финала
03:30
Федерер
4:6, 6:2, 6:1, 1:6, 6:4
Тиафо
18:00
Майер
- : -
Гаске
18:00
Вердаско
0:0
Поспишил
18:00
Кипсон
- : -
Менендес-Масейрас
18:00
Де Минаур
- : -
Тим
18:00
Сугита
- : -
Бланкано
18:00
Мартерер
- : -
Янг
18:00
Миллман
- : -
Кириос
18:00
Фратанджело
- : -
Карлович
19:30
Фоньини
- : -
Траваглия
19:30
Троицки
- : -
Гомбос
19:30
Лааксонен
- : -
Дель Потро
19:30
Багдатис
0:0
Фритц
20:00
Куэвас
- : -
Джумхур
21:00
Кавчич
- : -
Южный
19:30
Шарди
- : -
Монфис
19:30
Маннарино
- : -
Беранкис
20:00
Даниэль
- : -
Пауль
20:00
Кузнецов
- : -
Лопес
21:00
Милльо
- : -
Хиральдо
21:30
Штруфф
- : -
Долгополов
21:30
Штебе
- : -
Кикер
23:00
Гоффен
- : -
Беннето
23:00
Бедене
- : -
Рублев
23:00
Жазири
- : -
Монтейро
21:30
Харрисон
- : -
Бердых
21:30
Кольшрайбер
- : -
Смичек
23:00
Дарсис
- : -
Пеллья
23:00
Сафранек
- : -
Димитров
23:00
Баутиста-Агут
- : -
Сеппи
23:00
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ЧЕ среди мужчин 2017 / Плей-офф
18:30
Болгария
- : -
Финляндия
21:30
Польша
- : -
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18:30
Италия
- : -
Турция
21:30
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- : -
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19:30
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- : -
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21:45
Болгария
- : -
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19:30
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- : -
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21:45
Франция
- : -
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Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Европа / Группа A
21:45
Болгария
- : -
Швеция
21:45
Франция
- : -
Голландия
21:45
Люксембург
- : -
Белоруссия
Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Европа / Группа B
21:45
Венгрия
- : -
Латвия
21:45
Швейцария
- : -
Андорра
21:45
Португалия
- : -
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Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Европа / Группа H
21:45
Бельгия
- : -
Гибралтар
21:45
Кипр
- : -
Босния
21:45
Греция
- : -
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Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Африка / Третий раунд / Группа A
17:00
Гвинея
- : -
Ливия
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Чемпионат мира 2018. Квалификация. Африка / Третий раунд / Группа E
16:00
Уганда
- : -
Египет
Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Азия / Третий раунд / Группа A Тур 9
15:00
Южная Корея
- : -
Иран
15:00
Сирия
- : -
Катар
15:00
Китай
- : -
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Чемпионат мира 2018. Квалификация. Азия / Третий раунд / Группа B Тур 9
13:35
Япония
- : -
Австралия
15:00
Таиланд
- : -
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КХЛ 2017/2018 Неделя 2
17:00
Салават Юлаев
- : -
ХК Сочи
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Ак Барс
- : -
Лада
19:30
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- : -
Спартак
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Тренировка сборной России
Александр Мельников
30 августа 2017, 12:40
Источник:
Photo.sovsport.ru
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