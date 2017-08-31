Братья Миранчуки в «кругу» сборной
Источник: «Советский спорт»
Сегодня в Новогорске прошла очередная тренировка сборной России, которая готовится к товарищескому матчу с командой «Динамо».
|Баскетбол
|Исландия44 : 59Греция
|Хоккей
|Динамо Рига- : -Спартак
|Футбол
|Болгария- : -Швеция
|Баскетбол
|Литва- : -Грузия
|Хоккей
|Ак Барс- : -Лада
|Футбол
|Франция- : -Голландия
|Дуан4:6, 0:6Мугуруса
|Саккари7:5, 6:3Родионова
|Квитова6:1, 6:2Корне
|Векич6:0, 6:2Пенг
|Возняцки2:6, 7:6, 1:6Макарова
|Суарес Наварро4:6, 7:6, 6:2Лючич-Барони
|Александрова6:4, 3:6, 0:6Гарсия
|Стрыцова0:0Брэди
|Остапенко0:0Кырстя
|Аллертова0:0Осака
|Лоренци6:7, 6:3, 7:6, 6:3Мюллер
|Чунг Хеон3:6, 4:6, 5:7Изнер
|Куэрри6:4, 6:1, 6:4Села
|Норри2:6, 4:6, 3:6Каррено-Буста
|Шварцман6:2, 6:4, 7:5Типсаревич
|Зверев6:3, 6:2, 3:6, 6:7, 7:5Пэр
|Донской4:6, 4:6, 5:7Кукушкин
|Тсонга4:6, 4:6, 6:7Шаповалов
|Долгополов0:0Бердых
|Рублев- : -Димитров