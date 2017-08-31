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Смолов вернулся и сделал дубль в матче с «Динамо»12Смолов вернулся и сделал дубль в матче с «Динамо»
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«Локомотив» с минимальным счетом обыграл «Урал»16«Локомотив» с минимальным счетом обыграл «Урал»
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Лестер» и продолжает лидировать в АПЛ13«Манчестер Юнайтед» обыграл «Лестер» и продолжает лидировать в АПЛ
Гол Канунникова принес «Рубину» победу над «Тосно»17Гол Канунникова принес «Рубину» победу над «Тосно»
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СКА обыграл «Йокерит»25СКА обыграл «Йокерит»
«Зенит» благодаря дублю Кокорина обыграл «Утрехт» и вышел в групповой этап Лиги Европы23«Зенит» благодаря дублю Кокорина обыграл «Утрехт» и вышел в групповой этап Лиги Европы
Сегодня исполнилось бы 75 лет Юрию Севидову23Сегодня исполнилось бы 75 лет Юрию Севидову
ЦСКА вышел в групповой этап Лиги чемпионов32ЦСКА вышел в групповой этап Лиги чемпионов