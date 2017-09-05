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Баскетбол
17:00
Бельгия
67 : 76
Россия
Хоккей
19:00
Торпедо
2 : 4
Динамо Москва
Футбол
21:45
Германия
6 : 0
Норвегия
Баскетбол
17:45
Черногория
72 : 76
Хорватия
Хоккей
19:30
Спартак
0 : 5
СКА
Футбол
21:45
Англия
2 : 1
Словакия
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Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Европа / Группа C
19:00
Азербайджан
5 : 1
Сан-Марино
21:45
Северная Ирландия
2 : 0
Чехия
21:45
Германия
6 : 0
Норвегия
Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Европа / Группа E
19:00
Армения
1 : 4
Дания
21:45
Черногория
1 : 0
Румыния
21:45
Польша
3 : 0
Казахстан
Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Европа / Группа F
21:45
Англия
2 : 1
Словакия
21:45
Шотландия
2 : 0
Мальта
21:45
Словения
4 : 0
Литва
Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Африка / Третий раунд / Группа A
22:00
Ливия
1 : 0
Гвинея
Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Африка / Третий раунд / Группа B
20:00
Камерун
1 : 1
Нигерия
Хоккей.
КХЛ 2017/2018 Неделя 3
19:00
Северсталь
2 : 1
Динамо Минск
19:30
Спартак
0 : 5
СКА
19:00
Торпедо
2 : 4
Динамо Москва
19:30
Динамо Рига
1 : 2
Локомотив
Теннис.
US Open 2017 / Женщины 1/8 финала
00:25
Суарес Наварро
3:6, 6:3, 1:6
Уильямс
18:00
Плишкова
6:1, 6:0
Брэди
21:30
Касаткина
4:6, 4:6
Канепи
02:00
Квитова
7:6, 6:3
Мугуруса
21:30
Вандевеге
6:4, 7:6
Шафаржова
Теннис.
US Open 2017 / Мужчины 1/8 финала
00:20
Лоренци
4:6, 3:6, 7:6, 4:6
Андерсон
19:30
Надаль
6:2, 6:4, 6:1
Долгополов
22:30
Дель Потро
1:6, 2:6, 6:1, 7:6, 6:4
Тим
03:30
Куэрри
6:2, 6:2, 6:1
Зверев
19:30
Гоффен
5:7, 6:7, 3:6
Рублев
Баскетбол.
Чемпионат Европы среди мужчин 2017 / Группа C Тур 3
15:00
Венгрия
85 : 73
Чехия
20:30
Испания
91 : 50
Румыния
17:45
Черногория
72 : 76
Хорватия
Баскетбол.
Чемпионат Европы среди мужчин 2017 / Группа D Тур 3
14:15
Латвия
97 : 92
Великобритания
21:00
Сербия
80 : 74
Турция
17:00
Бельгия
67 : 76
Россия
Футзал.
Суперлига 2017/2018
19:00
Автодор
2 : 5
Сибиряк
Результаты дня
Баскетбол
14:15
Россия
69 : 84
Латвия
Теннис
19:00
Каррено-Буста
0:0
Шварцман
Футбол
21:45
Исландия
- : -
Украина
Хоккей
17:00
Металлург
4 : 2
Адмирал
Теннис
21:00
Стивенс
- : -
Севастова
Футбол
21:45
Италия
- : -
Израиль
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Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Европа / Группа D
21:45
Австрия
- : -
Грузия
21:45
Молдавия
- : -
Уэльс
21:45
Ирландия
- : -
Сербия
Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Европа / Группа G
21:45
Италия
- : -
Израиль
21:45
Македония
- : -
Албания
21:45
Лихтенштейн
- : -
Испания
Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Европа / Группа I
21:45
Исландия
- : -
Украина
21:45
Турция
- : -
Хорватия
21:45
Косово
- : -
Финляндия
Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Африка / Третий раунд / Группа A
20:30
ДР Конго
- : -
Тунис
Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Африка / Третий раунд / Группа B
20:30
Алжир
- : -
Замбия
Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Африка / Третий раунд / Группа C
19:00
Мали
- : -
Марокко
20:30
Кот-д'Ивуар
- : -
Габон
Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Африка / Третий раунд / Группа D
19:00
ЮАР
- : -
Кабо-Верде
21:00
Буркина-Фасо
- : -
Сенегал
Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Африка / Третий раунд / Группа E
17:30
Конго
1 : 4
Гана
20:00
Египет
- : -
Уганда
Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Юж. Америка Тур 16
23:00
Боливия
- : -
Чили
23:30
Колумбия
- : -
Бразилия
Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Азия / Третий раунд / Группа A Тур 10
18:00
Иран
1 : 1
Сирия
18:00
Катар
1 : 0
Китай
18:00
Узбекистан
0 : 0
Южная Корея
Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Азия / Третий раунд / Группа B Тур 10
13:00
Австралия
2 : 1
Таиланд
20:30
Саудовская Аравия
- : -
Япония
17:00
Ирак
1 : 0
ОАЭ
Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Океания / Четвертый раунд
06:00
Соломоновы острова
2 : 2
Новая Зеландия
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Урал-Приволжье» 2017/2018 Тур 1
16:00
Крылья Советов-2
0 : 2
Лада-Тольятти
Хоккей.
КХЛ 2017/2018 Неделя 3
17:00
Металлург
4 : 2
Адмирал
17:00
Трактор
4 : 3
Амур
19:30
Витязь
- : -
Сибирь
19:30
ХК Сочи
- : -
Нефтехимик
17:00
Салават Юлаев
3 : 2
Барыс
18:00
Лада
0 : 1
Куньлунь
19:30
ЦСКА
- : -
Югра
20:30
Слован
- : -
Авангард
Теннис.
US Open 2017 / Женщины 1/4 финала
21:00
Стивенс
- : -
Севастова
Теннис.
US Open 2017 / Женщины 1/8 финала
04:00
Свитолина
6:7, 6:1, 4:6
Киз
Теннис.
US Open 2017 / Мужчины 1/4 финала
19:00
Каррено-Буста
0:0
Шварцман
Теннис.
US Open 2017 / Мужчины 1/8 финала
02:00
Федерер
6:4, 6:2, 7:5
Кольшрайбер
Баскетбол.
Чемпионат Европы среди мужчин 2017 / Группа A Тур 4
13:45
Исландия
75 : 102
Словения
20:00
Греция
- : -
Финляндия
16:30
Польша
75 : 78
Франция
Баскетбол.
Чемпионат Европы среди мужчин 2017 / Группа B Тур 4
15:45
Украина
62 : 94
Литва
21:30
Израиль
- : -
Грузия
18:30
Италия
29 : 29
Германия
Баскетбол.
Чемпионат Европы среди мужчин 2017 / Группа C Тур 4
15:00
Чехия
75 : 88
Черногория
20:30
Румыния
- : -
Венгрия
17:45
Хорватия
63 : 65
Испания
Баскетбол.
Чемпионат Европы среди мужчин 2017 / Группа D Тур 4
14:15
Россия
69 : 84
Латвия
21:00
Турция
- : -
Бельгия
17:00
Великобритания
68 : 82
Сербия
Результаты дня
Футбол
16:00
Шинник
- : -
Динамо СПб
Хоккей
19:00
Торпедо
- : -
Локомотив
Хоккей
19:30
Динамо Рига
- : -
СКА
Футбол
18:00
Крылья Советов
- : -
Тамбов
Хоккей
19:30
Спартак
- : -
Йокерит
Футбол
20:00
Кубань
- : -
Енисей
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Футбол.
Россия. ФНЛ 2017/2018 Тур 12
15:00
Томь
- : -
Оренбург
16:00
Ротор-Волгоград
- : -
Зенит-2
18:00
Олимпиец
- : -
Спартак-2
18:00
Волгарь
- : -
Тюмень
20:00
Кубань
- : -
Енисей
16:00
Шинник
- : -
Динамо СПб
17:00
Авангард Курск
- : -
Факел
18:00
Крылья Советов
- : -
Тамбов
19:00
Химки
- : -
Сибирь
20:00
Балтика
- : -
Луч-Энергия
Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. Юж. Америка Тур 16
00:05
Эквадор
- : -
Перу
03:00
Парагвай
- : -
Уругвай
02:30
Аргентина
- : -
Венесуэла
Футбол.
Чемпионат мира 2018. Квалификация. КОНКАКАФ / Пятый раунд Тур 8
00:36
Гондурас
- : -
США
05:05
Панама
- : -
Тринидад и Тобаго
05:05
Коста-Рика
- : -
Мексика
Хоккей.
КХЛ 2017/2018 Неделя 3
17:00
Автомобилист
- : -
Ак Барс
19:00
Торпедо
- : -
Локомотив
19:30
Динамо Рига
- : -
СКА
19:00
Северсталь
- : -
Динамо Москва
19:30
Спартак
- : -
Йокерит
19:30
ХК Сочи
- : -
Динамо Минск
Теннис.
US Open 2017 / Женщины 1/4 финала
02:00
Уильямс
- : -
Квитова
Теннис.
US Open 2017 / Мужчины 1/4 финала
03:30
Куэрри
- : -
Андерсон
Баскетбол.
Чемпионат Европы среди мужчин 2017 / Группа A Тур 5
14:45
Словения
- : -
Франция
20:45
Финляндия
- : -
Исландия
17:30
Греция
- : -
Польша
Баскетбол.
Чемпионат Европы среди мужчин 2017 / Группа B Тур 5
14:45
Германия
- : -
Литва
20:45
Израиль
- : -
Украина
17:30
Грузия
- : -
Италия
Результаты дня
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Россия проиграла Латвии на Евробаскете
5 сентября 2017, 18:27
Источник:
Gettyimages.ru
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