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Баскетбол  Россия69 : 84Латвия
Теннис  Каррено-Буста0:0Шварцман
Футбол  Исландия- : -Украина
Хоккей  Металлург4 : 2Адмирал
Теннис  Стивенс- : -Севастова
Футбол  Италия- : -Израиль
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