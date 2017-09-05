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Российская «молодежка» разгромила Гибралтар в матче отбора ЧЕ-2019

Михаил Шапаев
  • Российская «молодежка» разгромила Гибралтар в матче отбора ЧЕ-2019
  • Российская «молодежка» разгромила Гибралтар в матче отбора ЧЕ-2019
  • Российская «молодежка» разгромила Гибралтар в матче отбора ЧЕ-2019
  • Российская «молодежка» разгромила Гибралтар в матче отбора ЧЕ-2019
  • Российская «молодежка» разгромила Гибралтар в матче отбора ЧЕ-2019
  • Российская «молодежка» разгромила Гибралтар в матче отбора ЧЕ-2019
  • Российская «молодежка» разгромила Гибралтар в матче отбора ЧЕ-2019
  • Российская «молодежка» разгромила Гибралтар в матче отбора ЧЕ-2019
  • Российская «молодежка» разгромила Гибралтар в матче отбора ЧЕ-2019
  • Российская «молодежка» разгромила Гибралтар в матче отбора ЧЕ-2019
  • Российская «молодежка» разгромила Гибралтар в матче отбора ЧЕ-2019
  • Российская «молодежка» разгромила Гибралтар в матче отбора ЧЕ-2019
  • Российская «молодежка» разгромила Гибралтар в матче отбора ЧЕ-2019
  • Российская «молодежка» разгромила Гибралтар в матче отбора ЧЕ-2019
  • Российская «молодежка» разгромила Гибралтар в матче отбора ЧЕ-2019
  • Российская «молодежка» разгромила Гибралтар в матче отбора ЧЕ-2019
  • Российская «молодежка» разгромила Гибралтар в матче отбора ЧЕ-2019
  • Российская «молодежка» разгромила Гибралтар в матче отбора ЧЕ-2019
  • Российская «молодежка» разгромила Гибралтар в матче отбора ЧЕ-2019
  • Российская «молодежка» разгромила Гибралтар в матче отбора ЧЕ-2019
  • Российская «молодежка» разгромила Гибралтар в матче отбора ЧЕ-2019

В рамках отборочного матча чемпионата Европы-2019 среди игроков до 21 года сборная России разгромила команду Гибралтара со счетом 3:0. У победителей голами отметились Александр Зуев, Аяз Гулиев и Федор Чалов. Подопечные Евгения Бушманова с четырьмя очками возглавляют группу 7, на втором месте расположилась Армения, в активе которой также четыре очка, третью строчку делят Сербия, Австрия и Македония (3 очка), замыкает группу Гибралтар (0). В следующем матче «молодежка» России 6 октября примет Австрию, а Гибралтар на выезде сыграет с Арменией.

 
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