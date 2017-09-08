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Футбол  Амкар0 : 1ЦСКА
Хоккей  ЦСКА3 : 1Динамо Москва
Футбол  Дерби Каунти5 : 0Халл Сити
Хоккей  Северсталь2 : 7СКА
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