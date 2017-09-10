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«Зенит» не смог забить «Динамо» в Химках33«Зенит» не смог забить «Динамо» в Химках
Шевченко проиграла Нуньес на турнире UFC 2159Шевченко проиграла Нуньес на турнире UFC 215
Восточный экономический спортивный. Как спорт захватил ВЭФ-201718Восточный экономический спортивный. Как спорт захватил ВЭФ-2017
Гол Промеса в сотом матче за «Спартак» принес красно-белым победу над «Рубином»34Гол Промеса в сотом матче за «Спартак» принес красно-белым победу над «Рубином»
«Тосно» сыграл вничью с «Анжи»14«Тосно» сыграл вничью с «Анжи»
«Ман Сити» разгромил «Ливепуль», голкипер хозяев Эдерсон получил серьезную травму12«Ман Сити» разгромил «Ливепуль», голкипер хозяев Эдерсон получил серьезную травму
«Халл Сити» Слуцкого разгромлен «Дерби Каунти»12«Халл Сити» Слуцкого разгромлен «Дерби Каунти»
Гол Жамалетдинова принес ЦСКА победу над «Амкаром»15Гол Жамалетдинова принес ЦСКА победу над «Амкаром»
ЦСКА победил «Динамо»17ЦСКА победил «Динамо»
Открытие выставки к 45-летнему юбилею Суперсерии-72 в Музее хоккея20Открытие выставки к 45-летнему юбилею Суперсерии-72 в Музее хоккея
Мужская сборная России обыграла команду Великобритании на Евробаскете10Мужская сборная России обыграла команду Великобритании на Евробаскете
7.9.11. Самый черный день в истории хоккея207.9.11. Самый черный день в истории хоккея
Рублев проиграл Надалю в 1/4 финала US Open9Рублев проиграл Надалю в 1/4 финала US Open
Хрюши не помогли «Спартаку» в матче с «Йокеритом»28Хрюши не помогли «Спартаку» в матче с «Йокеритом»
Российская «молодежка» разгромила Гибралтар в матче отбора ЧЕ-201921Российская «молодежка» разгромила Гибралтар в матче отбора ЧЕ-2019
Андрей Бутенко и Андрей Будогосский в гостях у «Советского спорта»14Андрей Бутенко и Андрей Будогосский в гостях у «Советского спорта»
Россия проиграла Латвии на Евробаскете12Россия проиграла Латвии на Евробаскете
Андрей Мерзликин в гостях у «Советского спорта»15Андрей Мерзликин в гостях у «Советского спорта»
«Глушаков – это похороны». СКА разгромил «Спартак»11«Глушаков – это похороны». СКА разгромил «Спартак»
Чемпионы Европы вернулись в Москву10Чемпионы Европы вернулись в Москву
Тренировка молодежной сборной России перед матчем с Гибралтаром13Тренировка молодежной сборной России перед матчем с Гибралтаром
Шарапова проиграла Севастовой и покидает US Open12Шарапова проиграла Севастовой и покидает US Open
Голы дебютантов за сборную России помогли разгромить «Динамо»46Голы дебютантов за сборную России помогли разгромить «Динамо»
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Италии15Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Италии
Сборная России провела тренировку перед матчем с «Динамо»12Сборная России провела тренировку перед матчем с «Динамо»
Сильный дождь прервал квалификацию Гран-при Италии10Сильный дождь прервал квалификацию Гран-при Италии
Шарапова обыграла Кенин в третьем круге US Open9Шарапова обыграла Кенин в третьем круге US Open