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Слоан Стивенс выиграла US Open
10 сентября 2017, 13:12
Источник:
Gettyimages.ru
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Андрей Мерзликин в гостях у «Советского спорта»
4 сентября 22:57
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«Глушаков – это похороны». СКА разгромил «Спартак»
4 сентября 22:06
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Чемпионы Европы вернулись в Москву
4 сентября 20:42
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Тренировка молодежной сборной России перед матчем с Гибралтаром
4 сентября 01:10
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Шарапова проиграла Севастовой и покидает US Open
3 сентября 19:04
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Голы дебютантов за сборную России помогли разгромить «Динамо»
3 сентября 18:31
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Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Италии
2 сентября 17:11
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Сборная России провела тренировку перед матчем с «Динамо»
2 сентября 15:46
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Сильный дождь прервал квалификацию Гран-при Италии
2 сентября 12:00
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Шарапова обыграла Кенин в третьем круге US Open