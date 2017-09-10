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Хоккей  Куньлунь0 : 0ЦСКА
Футбол  Урал- : -СКА-Хабаровск
Хоккей  СКА- : -Лада
Футбол  Спартак-2- : -Крылья Советов
Хоккей  Локомотив- : -Автомобилист
Хоккей  Динамо Москва- : -Металлург
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Россия проиграла Латвии на Евробаскете12Россия проиграла Латвии на Евробаскете
Андрей Мерзликин в гостях у «Советского спорта»15Андрей Мерзликин в гостях у «Советского спорта»
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Чемпионы Европы вернулись в Москву10Чемпионы Европы вернулись в Москву
Тренировка молодежной сборной России перед матчем с Гибралтаром13Тренировка молодежной сборной России перед матчем с Гибралтаром
Шарапова проиграла Севастовой и покидает US Open12Шарапова проиграла Севастовой и покидает US Open
Голы дебютантов за сборную России помогли разгромить «Динамо»46Голы дебютантов за сборную России помогли разгромить «Динамо»
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Италии15Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Италии
Сборная России провела тренировку перед матчем с «Динамо»12Сборная России провела тренировку перед матчем с «Динамо»