Судьи проинструктировали судей
Источник: Photo.sovsport.ru
Сегодня в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма прошла Конференция футбольных арбитров РФПЛ.
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Сегодня в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма прошла Конференция футбольных арбитров РФПЛ.