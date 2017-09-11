Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Куньлунь3 : 4 ОТЦСКА
Футбол  Урал1 : 1СКА-Хабаровск
Хоккей  СКА3 : 1Лада
Футбол  Спартак-20 : 3Крылья Советов
Хоккей  Локомотив3 : 2Автомобилист
Хоккей  Динамо Москва1 : 2Металлург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Судьи проинструктировали судей

Никита Успенский
Источник:  Photo.sovsport.ru
  • Сергей Карасев, Анастасия Пустовойтова и Виталий Мешков
  • Виталий Мешков
  • Анастасия Пустовойтова и Сергей Карасев
  • Алексей Еськов (в центре)
  • Сергей Карасев
  • Судьи проинструктировали судей
  • Алексей Еськов
  • Судьи проинструктировали судей
  • Судьи проинструктировали судей
  • Александр Егоров и Анастасия Пустовойтова
  • Судьи проинструктировали судей
  • Евгений Турбин
  • Сергей Карасев и Виталий Мешков
  • Сергей Карасев и Виталий Мешков
  • Судьи проинструктировали судей
  • Анастасия Пустовойтова
  • Игорь Федотов и Александр Егоров
  • Сергей Карасев

Сегодня в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма прошла Конференция футбольных арбитров РФПЛ. 

 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
еще галереи
Елена Баранова и Наталья Засульская в гостях у «Советского спорта»9Елена Баранова и Наталья Засульская в гостях у «Советского спорта»
Надаль выиграл у Андерсона в трех сетах и стал победителем US Open10Надаль выиграл у Андерсона в трех сетах и стал победителем US Open
Фотообзор европейского футбольного уик-энда16Фотообзор европейского футбольного уик-энда
«Зенит» не смог забить «Динамо» в Химках33«Зенит» не смог забить «Динамо» в Химках
Шевченко проиграла Нуньес на турнире UFC 2159Шевченко проиграла Нуньес на турнире UFC 215
Восточный экономический спортивный. Как спорт захватил ВЭФ-201718Восточный экономический спортивный. Как спорт захватил ВЭФ-2017
Слоан Стивенс выиграла US Open9Слоан Стивенс выиграла US Open
Гол Промеса в сотом матче за «Спартак» принес красно-белым победу над «Рубином»34Гол Промеса в сотом матче за «Спартак» принес красно-белым победу над «Рубином»
«Тосно» сыграл вничью с «Анжи»14«Тосно» сыграл вничью с «Анжи»
«Ман Сити» разгромил «Ливепуль», голкипер хозяев Эдерсон получил серьезную травму12«Ман Сити» разгромил «Ливепуль», голкипер хозяев Эдерсон получил серьезную травму
«Халл Сити» Слуцкого разгромлен «Дерби Каунти»12«Халл Сити» Слуцкого разгромлен «Дерби Каунти»
Гол Жамалетдинова принес ЦСКА победу над «Амкаром»15Гол Жамалетдинова принес ЦСКА победу над «Амкаром»
ЦСКА победил «Динамо»17ЦСКА победил «Динамо»
Открытие выставки к 45-летнему юбилею Суперсерии-72 в Музее хоккея20Открытие выставки к 45-летнему юбилею Суперсерии-72 в Музее хоккея
Мужская сборная России обыграла команду Великобритании на Евробаскете10Мужская сборная России обыграла команду Великобритании на Евробаскете
7.9.11. Самый черный день в истории хоккея207.9.11. Самый черный день в истории хоккея
Рублев проиграл Надалю в 1/4 финала US Open9Рублев проиграл Надалю в 1/4 финала US Open
Хрюши не помогли «Спартаку» в матче с «Йокеритом»28Хрюши не помогли «Спартаку» в матче с «Йокеритом»
Российская «молодежка» разгромила Гибралтар в матче отбора ЧЕ-201921Российская «молодежка» разгромила Гибралтар в матче отбора ЧЕ-2019
Андрей Бутенко и Андрей Будогосский в гостях у «Советского спорта»14Андрей Бутенко и Андрей Будогосский в гостях у «Советского спорта»
Россия проиграла Латвии на Евробаскете12Россия проиграла Латвии на Евробаскете
Андрей Мерзликин в гостях у «Советского спорта»15Андрей Мерзликин в гостях у «Советского спорта»
«Глушаков – это похороны». СКА разгромил «Спартак»11«Глушаков – это похороны». СКА разгромил «Спартак»
Чемпионы Европы вернулись в Москву10Чемпионы Европы вернулись в Москву
Тренировка молодежной сборной России перед матчем с Гибралтаром13Тренировка молодежной сборной России перед матчем с Гибралтаром
Шарапова проиграла Севастовой и покидает US Open12Шарапова проиграла Севастовой и покидает US Open
Голы дебютантов за сборную России помогли разгромить «Динамо»46Голы дебютантов за сборную России помогли разгромить «Динамо»