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Хоккей  Адмирал0 : 0ЦСКА
Теннис  Балаж- : -Хачанов
Хоккей  СКА- : -Металлург
Теннис  Фучович- : -Рублев
Футбол  Арсенал Тула- : -Динамо
Баскетбол  Россия- : -Сербия
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«Халл Сити» Слуцкого разгромлен «Дерби Каунти»12«Халл Сити» Слуцкого разгромлен «Дерби Каунти»
Гол Жамалетдинова принес ЦСКА победу над «Амкаром»15Гол Жамалетдинова принес ЦСКА победу над «Амкаром»
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Открытие выставки к 45-летнему юбилею Суперсерии-72 в Музее хоккея20Открытие выставки к 45-летнему юбилею Суперсерии-72 в Музее хоккея
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7.9.11. Самый черный день в истории хоккея207.9.11. Самый черный день в истории хоккея