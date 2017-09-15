Фотообзор первого тура Лиги Европы

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Хоккей
17:00
Салават Юлаев
2 : 1
Торпедо
Футбол
20:00
Копенгаген
0 : 0
Локомотив
Футбол
22:05
Црвена Звезда
1 : 1
БАТЭ
Футбол
20:00
Динамо Киев
3 : 1
Скендербеу
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21:30
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Футбол.
Лига Европы 2017/2018 / Группа A Тур 1
20:00
Вильярреал
3 : 1
Астана
20:00
Славия Прага
1 : 0
Маккаби Тель-Авив
Футбол.
Лига Европы 2017/2018 / Группа B Тур 1
20:00
Динамо Киев
3 : 1
Скендербеу
20:00
Янг Бойз
1 : 1
Партизан
Футбол.
Лига Европы 2017/2018 / Группа C Тур 1
20:00
Хоффенхайм
1 : 2
Брага
20:00
Истанбул
0 : 0
Лудогорец
Футбол.
Лига Европы 2017/2018 / Группа D Тур 1
20:00
Аустрия
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Милан
20:00
Риека
1 : 2
АЕК Афины
Футбол.
Лига Европы 2017/2018 / Группа E Тур 1
20:00
Аталанта
3 : 0
Эвертон
20:00
Аполлон
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Лион
Футбол.
Лига Европы 2017/2018 / Группа F Тур 1
20:00
Злин
0 : 0
Шериф
20:00
Копенгаген
0 : 0
Локомотив
Футбол.
Лига Европы 2017/2018 / Группа G Тур 1
22:05
Хапоэль Б-Ш
2 : 1
Лугано
22:05
Стяуа
3 : 0
Виктория
Футбол.
Лига Европы 2017/2018 / Группа H Тур 1
22:05
Црвена Звезда
1 : 1
БАТЭ
23:05
Арсенал
3 : 1
Кёльн
Футбол.
Лига Европы 2017/2018 / Группа I Тур 1
22:05
Марсель
1 : 0
Коньяспор
22:05
Витория Гимарайнш
1 : 1
Зальцбург
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Лига Европы 2017/2018 / Группа J Тур 1
22:05
Заря
0 : 2
Эстерсунд
22:05
Герта
0 : 0
Атлетик
Футбол.
Лига Европы 2017/2018 / Группа K Тур 1
22:05
Зюлте-Варегем
1 : 5
Ницца
22:05
Витесс
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Лацио
Футбол.
Лига Европы 2017/2018 / Группа L Тур 1
22:05
Вардар
0 : 5
Зенит
22:05
Реал Сосьедад
4 : 0
Русенборг
Футбол.
Россия. Молодежное первенство 2017/2018 Тур 10
13:00
Арсенал (мол)
1 : 3
Динамо (мол)
Хоккей.
КХЛ 2017/2018 Неделя 4
17:00
Салават Юлаев
2 : 1
Торпедо
19:30
ХК Сочи
5 : 1
Динамо Рига
19:00
Ак Барс
2 : 1 ОТ
Северсталь
19:30
Нефтехимик
2 : 1
Спартак
Хоккей.
ВХЛ 2017/2018 Неделя 1
13:30
КРС Хэйлунцзян
4 : 2
Буран
17:30
Ижсталь
3 : 1
ЦСК ВВС
14:00
Ценг Тоу
1 : 0
Рязань
18:30
Нефтяник
3 : 0
Барс
Баскетбол.
Чемпионат Европы среди мужчин 2017 / Плей-офф 1/2 финала
21:30
Испания
72 : 92
Словения
Результаты дня
Хоккей
12:30
Адмирал
3 : 1
ЦСКА
Теннис
19:00
Балаж
- : -
Хачанов
Хоккей
19:30
СКА
- : -
Металлург
Теннис
17:00
Фучович
- : -
Рублев
Футбол
19:30
Арсенал Тула
- : -
Динамо
Баскетбол
21:30
Россия
- : -
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Россия. Премьер-лига 2017/2018 Тур 10
19:30
Арсенал Тула
- : -
Динамо
Футбол.
Россия. Молодежное первенство 2017/2018 Тур 10
15:30
ЦСКА (мол)
- : -
Ростов (мол)
Футбол.
Чемпионат Англии 2017/2018 Тур 5
22:00
Борнмут
- : -
Брайтон
Футбол.
Чемпионат Испании 2017/2018 Тур 4
22:00
Эйбар
- : -
Леганес
Футбол.
Чемпионат Франции 2017/2018
20:00
Анже
- : -
Метц
21:45
Тулуза
- : -
Бордо
Футбол.
Чемпионат Германии 2017/2018 Тур 4
21:30
Ганновер 96
- : -
Гамбург
Хоккей.
КХЛ 2017/2018 Неделя 4
12:30
Амур
2 : 3
Слован
14:30
Куньлунь
2 : 0
Витязь
19:00
Локомотив
- : -
Трактор
19:30
СКА
- : -
Металлург
12:30
Адмирал
3 : 1
ЦСКА
16:30
Барыс
- : -
Сибирь
19:30
Динамо Минск
- : -
Автомобилист
19:30
Динамо Москва
- : -
Лада
Хоккей.
ВХЛ 2017/2018 Неделя 1
14:00
Ермак
- : -
Челмет
15:00
Металлург Нк
- : -
Горняк
17:00
Молот-Прикамье
- : -
Дизель
18:30
Химик
- : -
Динамо СПб
23:59
КРС Хэйлунцзян
- : -
Рязань
15:00
Сокол
- : -
Спутник
17:00
Торос
- : -
Саров
18:30
Звезда
- : -
СКА-Нева
23:59
Ценг Тоу
- : -
Буран
Теннис.
Кубок Дэвиса 2017 / 1/2 финала. Бельгия - Австралия
15:00
Гоффен
- : -
Миллман
17:00
Дарсис
- : -
Кириос
Теннис.
Кубок Дэвиса 2017 / 1/2 финала. Франция - Сербия
14:00
Пуй
- : -
Лайович
16:00
Тсонга
- : -
Дьере
Теннис.
Кубок Дэвиса 2017 / Стыковые матчи. Венгрия - Россия
17:00
Фучович
- : -
Рублев
19:00
Балаж
- : -
Хачанов
Баскетбол.
Чемпионат Европы среди мужчин 2017 / Плей-офф 1/2 финала
21:30
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Сезон 2017 / Гран-при Сингапура
13:00
Гран-при Сингапура. Практика I
16:30
Гран-при Сингапура. Практика II
Футзал.
Суперлига 2017/2018
16:30
Газпром-Югра
- : -
Синара
19:00
Автодор
- : -
КПРФ
18:00
Политех
- : -
Сибиряк
Результаты дня
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Салават Юлаев
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18:00
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- : -
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16:30
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- : -
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19:00
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- : -
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Россия. Премьер-лига 2017/2018 Тур 10
16:30
ЦСКА
- : -
Ростов
19:00
Анжи
- : -
Краснодар
Футбол.
Россия. Молодежное первенство 2017/2018 Тур 10
05:30
СКА-Хабаровск (мол)
- : -
Ахмат (мол)
13:00
Зенит (мол)
- : -
Уфа (мол)
15:00
Рубин (мол)
- : -
Урал (мол)
12:30
Анжи (мол)
- : -
Краснодар (мол)
14:00
Тосно (мол)
- : -
Спартак (мол)
Футбол.
Чемпионат Англии 2017/2018 Тур 5
14:30
Кристал Пэлас
- : -
Саутгемптон
17:00
Ливерпуль
- : -
Бернли
17:00
Ньюкасл
- : -
Сток Сити
19:30
Тоттенхэм
- : -
Суонси
17:00
Хаддерсфилд
- : -
Лестер Сити
17:00
Уотфорд
- : -
Манчестер Сити
17:00
Вест Бромвич
- : -
Вест Хэм
Футбол.
Чемпионат Испании 2017/2018 Тур 4
14:00
Леванте
- : -
Валенсия
19:30
Бетис
- : -
Депортиво
17:15
Хетафе
- : -
Барселона
21:45
Атлетико
- : -
Малага
Футбол.
Чемпионат Франции 2017/2018
18:00
Монако
- : -
Страсбур
21:00
Дижон
- : -
Сент-Этьен
21:00
Труа
- : -
Монпелье
21:00
Генгам
- : -
Лилль
21:00
Нант
- : -
Кан
Футбол.
Чемпионат Германии 2017/2018 Тур 4
16:30
Бавария
- : -
Майнц
16:30
Айнтрахт
- : -
Аугсбург
19:30
РБ Лейпциг
- : -
Боруссия М
16:30
Вердер
- : -
Шальке 04
16:30
Штутгарт
- : -
Вольфсбург
Футбол.
Чемпионат Италии 2017/2018 Тур 4
16:00
Кротоне
- : -
Интер
21:45
Рома
- : -
Верона
19:00
Фиорентина
- : -
Болонья
Футбол.
Россия. ФНЛ 2017/2018 Тур 14
11:00
Луч-Энергия
- : -
Зенит-2
15:00
Олимпиец
- : -
Енисей
16:00
Химки
- : -
Тамбов
17:00
Волгарь
- : -
Оренбург
18:00
Динамо СПб
- : -
Тюмень
14:00
Томь
- : -
Спартак-2
15:00
Шинник
- : -
Сибирь
16:00
Авангард Курск
- : -
Ротор-Волгоград
18:00
Крылья Советов
- : -
Балтика
18:00
Кубань
- : -
Факел
Футбол.
Чемпионшип 2017/2018 Тур 8
17:00
Бристоль
- : -
Дерби Каунти
17:00
Брентфорд
- : -
Рединг
17:00
Кардифф Сити
- : -
Шеффилд Уэнсдей
17:00
Ноттингем Форест
- : -
Вулверхэмптон
17:00
Мидлсбро
- : -
КПР
17:00
Бертон Альбион
- : -
Фулхэм
17:00
Бирмингем
- : -
Престон Норт Энд
17:00
Халл Сити
- : -
Сандерленд
17:00
Миллуолл
- : -
Лидс Юнайтед
17:00
Ипсвич Таун
- : -
Болтон
17:00
Шеффилд Юнайтед
- : -
Норвич
19:30
Барнсли
- : -
Астон Вилла
Хоккей.
КХЛ 2017/2018 Неделя 4
14:30
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- : -
Спартак
17:00
Нефтехимик
- : -
Северсталь
16:00
Йокерит
- : -
Динамо Рига
17:00
ХК Сочи
- : -
Торпедо
Хоккей.
ВХЛ 2017/2018 Неделя 1
14:00
Торпедо У-К
- : -
Сарыарка
17:00
Нефтяник
- : -
ЦСК ВВС
16:00
Ижсталь
- : -
Барс
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Кубок Дэвиса 2017 / 1/2 финала. Бельгия - Австралия
16:00
Беммельманс/де Грееф
- : -
Пирз/Томпсон
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Кубок Дэвиса 2017 / 1/2 финала. Франция - Сербия
15:00
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Крайнович/Зимонич
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Кубок Дэвиса 2017 / Стыковые матчи. Венгрия - Россия
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Фотообзор первого тура Лиги Европы
15 сентября 2017, 12:33
Источник:
Gettyimages.ru
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«Тосно» сыграл вничью с «Анжи»
9 сентября 15:50
12
«Ман Сити» разгромил «Ливепуль», голкипер хозяев Эдерсон получил серьезную травму
9 сентября 11:48
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«Халл Сити» Слуцкого разгромлен «Дерби Каунти»
8 сентября 23:02
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Гол Жамалетдинова принес ЦСКА победу над «Амкаром»
8 сентября 22:26
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ЦСКА победил «Динамо»
8 сентября 12:00
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Открытие выставки к 45-летнему юбилею Суперсерии-72 в Музее хоккея
7 сентября 17:17
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Мужская сборная России обыграла команду Великобритании на Евробаскете